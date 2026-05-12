Είναι ένα από τα πλέον αγαπημένα επώνυμα ζευγάρια της Ελλάδας, και φροντίζουν να εμφανίζονται πανού μαζί, είτε σε επίσημες εκδηλώσεις είτε σε βόλτες όταν το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις τους.

Ο λόγος για τον πρωταθλητή μας στο Άλμα επί Κοντώ, Εμμανουήλ Καραλή και την αγαπημένη του, Αναστασία Μαγαλιού. Ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» το ζευγάρι να κάνει τα ψώνια του και να απολαμβάνει τον καφέ του, στην ανοιξιάτικη Αθήνα.

Άνετοι και χαλαροί, δεν έδειξαν να δίνουν σημασία στα «αδιάκριτα» βλέμματα και συνέχισαν απτόητοι τον περίπατό τους.

Η Αναστασία πάντα κοντά στον «Μανόλο»

Η Αναστασία Μαγαλιού βρίσκεται μονίμως στο πλευρό του Εμμανουήλ Καραλή / Φωτογραφία INTIME

Ο Εμμανουήλ Καραλής, σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη, είχε δηλώσει για τη σύντροφό του: «Είμαι εξίσου τυχερός και σε αυτό - να έχω μια σύντροφο που καταλαβαίνει ακριβώς πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά που κάνω. Προσπαθεί και αυτή να με ακολουθεί. Είναι η κολλητή μου. Είναι ο άνθρωπος που, μαζί με τους γονείς μου, θα αφεθώ. Και θα είμαι ευάλωτος μαζί της. Και θα μπορώ να είμαι ο πραγματικός μου εαυτός σε αυτήν. Οπότε έχουμε καταφέρει να βρούμε αυτή την ισορροπία. Βασικά στην Αναστασία.

Γιατί η Αναστασία είναι αυτή που κρατάει όλο το καράβι. Είμαι εξίσου τυχερός που έχω την Αναστασία στο πλευρό μου, γιατί είναι ένας άνθρωπος που και στα δύσκολα ήταν εκεί για μένα. Είμαστε μαζί σχεδόν δέκα χρόνια μαζί. Οπότε είμαι πολύ τυχερός που είναι η Αναστασία. Είμαστε από έφηβοι μαζί»