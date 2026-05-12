Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Dr. House, γνωστός στο ευρύ κοινό ως Χιου Λόρι, για τα γυρίσματα της νέας σειράς του αμερικανικού δικτύου Peacock, με τίτλο Dig, στην οποία πρωταγωνιστεί.

Χιου Λόρι / NDP Photo Agency

Ο ηθοποιός επισκέφτηκε την Πέμπτη 7 Μαΐου το κέντρο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα τη Ρωμαϊκή Αγορά. Οι paparazzi απαθανάτισαν τον ηθοποιό μαζί με συμπρωταγωνιστές του κατά τη διάρκεια γυρισμάτων σε παραδοσιακή ταβέρνα της περιοχής, περικυκλωμένοι από μέλη της παραγωγής και του τεχνικού συνεργείου.

Στη Ρωμαϊκή Αγορά για τα γυρίσματα της νέας σειράς Dig / NDP Photo Agency

Τη σκηνοθεσία του Dig υπογράφει ο καταξιωμένης σκηνοθέτης, Ντιν Χόλαντ, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά τους με τις επιτυχημένες σειρές, «Entourage», «Τhe Office» και «Parks and Recreation». Το project φέρει την υπογραφή των Εϊμι Πόλερ και Μάικ Σουρ και βασίζεται στο βιβλίο «Ανασκαφές» της Κέιτ Μάιερς.

Η υπόθεση του «Dig» εκτυλίσσεται σε μια απομακρυσμένη αρχαιολογική ανασκαφή στην Ελλάδα, όπου τέσσερις γυναίκες εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες και τον καυτό ήλιο. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους, ανακαλύπτουν ένα αρχαίο αντικείμενο που, σύμφωνα με την ιστορία, δεν θα έπρεπε να υπάρχει, πυροδοτώντας μια σειρά μυστηριωδών εξελίξεων.