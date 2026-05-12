Στην Αθήνα ο Dr House Χιου Λόρι - Τα γυρίσματα στη Ρωμαϊκή Αγορά

Ο ηθοποιός ταξίδεψε στην Ελλάδα για τη νέα σειρά Dig

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χιου Λόρι, γνωστός ως Dr. House, βρίσκεται στην Αθήνα για τα γυρίσματα της σειράς 'Dig' του Peacock.
  • Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται στη Ρωμαϊκή Αγορά και περιλαμβάνουν σκηνές σε παραδοσιακή ταβέρνα.
  • Η σειρά σκηνοθετείται από τον Ντιν Χόλαντ, γνωστό για επιτυχίες όπως 'Entourage' και 'The Office'.
  • Το σενάριο υπογράφουν οι Εϊμι Πόλερ και Μάικ Σουρ, βασισμένο στο βιβλίο 'Ανασκαφές' της Κέιτ Μάιερς.
  • Η υπόθεση αφορά τέσσερις γυναίκες σε αρχαιολογική ανασκαφή που ανακαλύπτουν ένα μυστηριώδες αρχαίο αντικείμενο.

Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Dr. House, γνωστός στο ευρύ κοινό ως Χιου Λόρι, για τα γυρίσματα της νέας σειράς του αμερικανικού δικτύου Peacock, με τίτλο Dig, στην οποία πρωταγωνιστεί. 

Ο ηθοποιός επισκέφτηκε την Πέμπτη 7 Μαΐου το κέντρο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα τη Ρωμαϊκή Αγορά. Οι paparazzi απαθανάτισαν τον ηθοποιό μαζί με συμπρωταγωνιστές του κατά τη διάρκεια γυρισμάτων σε παραδοσιακή ταβέρνα της περιοχής, περικυκλωμένοι από μέλη της παραγωγής και του τεχνικού συνεργείου. 

Τη σκηνοθεσία του Dig υπογράφει ο καταξιωμένης σκηνοθέτης, Ντιν Χόλαντ, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά τους με τις επιτυχημένες σειρές, «Entourage», «Τhe Office» και «Parks and Recreation». Το project φέρει την υπογραφή των Εϊμι Πόλερ και Μάικ Σουρ και βασίζεται στο βιβλίο «Ανασκαφές» της Κέιτ Μάιερς.

Η υπόθεση του «Dig» εκτυλίσσεται σε μια απομακρυσμένη αρχαιολογική ανασκαφή στην Ελλάδα, όπου τέσσερις γυναίκες εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες και τον καυτό ήλιο. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους, ανακαλύπτουν ένα αρχαίο αντικείμενο που, σύμφωνα με την ιστορία, δεν θα έπρεπε να υπάρχει, πυροδοτώντας μια σειρά μυστηριωδών εξελίξεων.

