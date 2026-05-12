Πάρτι στην Καπνικαρέα! Εκεί που ο Akylas έπαιζε μουσική, πριν τη Eurovision

Το Σάββατο 16 Μαΐου, τη βραδιά του τελικού της Eurovision 2026

12.05.26 , 12:00 Πάρτι στην Καπνικαρέα! Εκεί που ο Akylas έπαιζε μουσική, πριν τη Eurovision
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas, πρώην μουσικός του δρόμου, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 με το τραγούδι "Ferto".
  • Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, στο πλαίσιο του 70ού μουσικού διαγωνισμού.
  • Ο Akylas είχε εμφανιστεί στην Καπνικαρέα, σημείο όπου πολλοί τον θαύμασαν πριν την επιτυχία του.
  • Η περίπτωση του Akylas αποτελεί έμπνευση για νέους καλλιτέχνες να κυνηγούν τα όνειρά τους.
  • Στις 16 Μαΐου θα διοργανωθεί πάρτι στην Καπνικαρέα για να γιορτάσουν την επιτυχία του.

Η κάμερα του Breakfast@star βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας εκεί όπου εμφανιζόταν έως πρότινως ο Akylas ως μουσικός του δρόμου, ενώ σήμερα αναμένεται να ανέβει στη σκηνή της Εurovision 2026, ερμηνεύοντας το «Ferto», στον Α' Ημιτελικό του 70ού μουσικού διαγωνισμού, ο οποίος διεξάγεται στη Βιέννη της Αυστρίας.

Akylas: Διέρρευσαν πλάνα από την τελική πρόβα πριν τον Α' Ημιτελικό

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Breakfast@star ο δημοσιογράφος Πάνος Παπαδόπουλος: «Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, εδώ όπου πριν από μερικούς μήνες τραγούδαγε ο Akylas. Το πιστεύετε; Και τώρα θα τραγουδίσει στη μεγαλύτερη σκηνή της Ευρώπης. Από εδώ περνάει χιλιάδες κόσμος καθημερινά, Έλληνες, τουρίστες, εδώ τον θαυμάσανε. Πρόκειται για ένα πολύ απαιτητικό κοινό να πούμε, γιατί δεν είσαι προστατευμένος σε ένα μαγαζί, δεν έχεις επιλέξει να πας να ακούσεις κάποιον... Είσαι εδώ στο δρόμο, τραγουδάς και περιμένεις την αποδοχή του κόσμου. Εδώ ονειρεύτηκε ο Akylas, εδώ τραγούδαγε, είναι μοναδικό αυτό που έχει καταφέρει».

Υπενθυμίζουμε ότι ο Akylas προτού πάρει την απόφασει να συμμετάσχει στο Sing for Greece ήταν μουσικός δρόμου, ενώ τώρα συζητάει όλη η Ευρώπη για εκείνον και το τραγούδι «Ferto», με το οποίο εκπροσωπεί την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Η περίπτωση του Akyla είναι ένα μήνυμα προς όλους τους νέους καλλιτέχνες να μη σταματήσουν να πιστεύουν και να κυνηγούν τα όνειρά τους.

Eurovision 2026: O Akylas ντυμένος Μικρός Πρίγκιπας! Όσα είπε στο star.gr

Ενώ, όπως αποκάλυψε ο Πάνος Παπαδόπουλος: «Στο συγκεκριμένο σημείο (Καπνικαρέα) το Σάββατο 16 Μαΐου, θα στήσουμε ένα τεράστιο πάρτι, από εδώ όπου ξεκίνησαν όλα και εδώ θα τελειώσουν όλα, αφού θα έχει φέρει την κούπα παιδιά, τι συζητάμε».

Ο Akylas είναι ένας καλλιτέχνης με μπρίο και ενέργεια, ο οποίος θα φέρει μία ευχάριστη νότα στην Eurovision. Ευχόμαστε ολόψυχα καλή τύχη στην ελληνική αποστολή!

