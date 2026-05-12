Η κάμερα του Breakfast@star βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας εκεί όπου εμφανιζόταν έως πρότινως ο Akylas ως μουσικός του δρόμου, ενώ σήμερα αναμένεται να ανέβει στη σκηνή της Εurovision 2026, ερμηνεύοντας το «Ferto», στον Α' Ημιτελικό του 70ού μουσικού διαγωνισμού, ο οποίος διεξάγεται στη Βιέννη της Αυστρίας.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Breakfast@star ο δημοσιογράφος Πάνος Παπαδόπουλος: «Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, εδώ όπου πριν από μερικούς μήνες τραγούδαγε ο Akylas. Το πιστεύετε; Και τώρα θα τραγουδίσει στη μεγαλύτερη σκηνή της Ευρώπης. Από εδώ περνάει χιλιάδες κόσμος καθημερινά, Έλληνες, τουρίστες, εδώ τον θαυμάσανε. Πρόκειται για ένα πολύ απαιτητικό κοινό να πούμε, γιατί δεν είσαι προστατευμένος σε ένα μαγαζί, δεν έχεις επιλέξει να πας να ακούσεις κάποιον... Είσαι εδώ στο δρόμο, τραγουδάς και περιμένεις την αποδοχή του κόσμου. Εδώ ονειρεύτηκε ο Akylas, εδώ τραγούδαγε, είναι μοναδικό αυτό που έχει καταφέρει».

Υπενθυμίζουμε ότι ο Akylas προτού πάρει την απόφασει να συμμετάσχει στο Sing for Greece ήταν μουσικός δρόμου, ενώ τώρα συζητάει όλη η Ευρώπη για εκείνον και το τραγούδι «Ferto», με το οποίο εκπροσωπεί την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Η περίπτωση του Akyla είναι ένα μήνυμα προς όλους τους νέους καλλιτέχνες να μη σταματήσουν να πιστεύουν και να κυνηγούν τα όνειρά τους.

Ενώ, όπως αποκάλυψε ο Πάνος Παπαδόπουλος: «Στο συγκεκριμένο σημείο (Καπνικαρέα) το Σάββατο 16 Μαΐου, θα στήσουμε ένα τεράστιο πάρτι, από εδώ όπου ξεκίνησαν όλα και εδώ θα τελειώσουν όλα, αφού θα έχει φέρει την κούπα παιδιά, τι συζητάμε».

Ο Akylas είναι ένας καλλιτέχνης με μπρίο και ενέργεια, ο οποίος θα φέρει μία ευχάριστη νότα στην Eurovision. Ευχόμαστε ολόψυχα καλή τύχη στην ελληνική αποστολή!

