Πριν πληρώσω μια ακριβή συνδρομή γυμναστηρίου ή ένα πακέτο Pilates, αποφάσισα να δοκιμάσω πρώτα προπόνηση στο σπίτι. Η σκέψη ήταν απλή: αν καταφέρω να είμαι συνεπής μερικές φορές την εβδομάδα, τότε αξίζει να επενδύσω σε κάτι πιο οργανωμένο.

Από βαράκια μέχρι foam rollers, αυτά τα essentials εξοπλισμού γυμναστικής θα στήσουν αποτελεσματικό πρόγραμμα στο σπίτι.

Οι μέρες έγιναν εβδομάδες και η γυμναστική στο σπίτι αποδείχθηκε τελικά πιο εύκολη απ’ όσο περίμενα. Με λίγα βασικά εργαλεία και καθοδήγηση από ειδικούς στο YouTube, μπορούσα να κάνω από ήπια ενδυνάμωση μέχρι Pilates και mobility, χωρίς μετακινήσεις.

Ακόμη κι αν πλέον υπάρχει συνδρομή, το σπίτι παραμένει «λύση-κλειδί» για τις ημέρες που δεν βολεύει το πρόγραμμα. Ένα 15λεπτο πρωί ή βράδυ μπορεί να κάνει τη διαφορά, ειδικά όταν θες να αποφύγεις ώρες αιχμής ή όταν δεν προλαβαίνεις να κλείσεις το μάθημα που προτιμάς.

Πώς στήνεις ένα πρακτικό home gym σε μικρό χώρο

Το να φτιάξεις ένα μικρό «γυμναστήριο» στο σπίτι, ειδικά σε διαμερίσματα με περιορισμένα τετραγωνικά, μπορεί να μοιάζει δύσκολο. Στην πράξη, όμως, δεν χρειάζεσαι ογκώδη μηχανήματα για να ξεκινήσεις.

Η βάση είναι να επιλέξεις εξοπλισμό που αποθηκεύεται εύκολα, χρησιμοποιείται συχνά και καλύπτει περισσότερες από μία ανάγκες. Με αυτό το σκεπτικό, συγκεντρώσαμε επιλογές που έχουν νόημα για καθημερινή χρήση, είτε κάνεις Pilates, είτε ενδυνάμωση, είτε αποκατάσταση.

Διαβάστε αναλυτικά τις συμβουλές για τον εξοπλισμό γυμνατικής, στο Allyou.gr

Συντάκτης Άρθρου: Αγγελική Λάλου