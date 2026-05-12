Ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στην κουζίνα του MasterChef, καθώς η μπλε μπριγάδα καλείται να βγάλει τα μπλοκάκια της και να αποφασίσει για τη μοίρα των αντιπάλων της.

Με την ασυλία των αρχηγών να αποτελεί πλέον παρελθόν, κανείς δε νιώθει απόλυτα ασφαλής κι οι παίκτες της νικήτριας ομάδας καλούνται να επιλέξουν αν θα κινηθούν με βάση τις μαγειρικές αστοχίες της ημέρας ή αν θα υποκύψουν στον πειρασμό μιας στυγνής στρατηγικής.

Ο Μιχάλης, ως αρχηγός, προσπαθεί να δώσει έναν τόνο δικαιοσύνης, επιμένοντας πως η ψήφος του θα είναι καθαρά μαγειρική, στοχεύοντας τον Φίλιππο για τις αστοχίες στο πιάτο του. Αυτή η κίνηση όμως προκαλεί την άμεση αντίδραση των κόκκινων, οι οποίοι βλέπουν πίσω από τα λόγια περί «δικαίου» μια προσπάθεια να εξοντωθεί ο δυνατότερος παίκτης στα γλυκά. Η ένταση κλιμακώνεται όταν ο Χάρης κι ο Πέτρος μοιράζουν τις ψήφους τους ανάμεσα στον Φίλιππο και τον Νίκο, οδηγώντας τη διαδικασία σε μια εύθραυστη ισορροπία.

MasterChef 2026: Η Wasan ψήφισε τον Ανδρέα

Την απόλυτη ανατροπή φέρνει η Wasan, η οποία επιλέγει να διαφοροποιηθεί πλήρως από την υπόλοιπη ομάδα της, ρίχνοντας την ψήφο της στον Ανδρέα. Η απόφασή της ξαφνιάζει τους πάντες, όμως η ίδια την υπερασπίζεται με θάρρος, εξηγώντας πως η στρατηγική επιβάλλει να βρεθούν σε κίνδυνο όσοι δεν έχουν δοκιμαστεί ποτέ στις μαύρες ποδιές, όπως ο Ανδρέας, ώστε να κλονιστεί η αυτοπεποίθησή τους.

MasterChef 2026: Ο Ανδρέας ψηφίστηκε πρώτη φορά

«Είμαι ο μόνος που δεν έχω πάρει μαύρη ποδιά και δεν έχω πάει κάτω να μαγειρέψω και νομίζω που την νευριάζει αυτό. Μπορεί να νευριάζει και τους μπλε που είμαι ο μόνος που δεν έχω μαύρη ποδιά. Ε, έπαιξα έξυπνα. Τι να πω τώρα. Μπήκα μέσα έτσι σιγά σιγά. Δεν με είδανε και τώρα... Ωπ ο Ανδρέας είναι ακόμα εδώ», σχολίασε ο διαγωνιζόμενος στο cue του/

MasterChef 2026: Ο Μιχάλης «έδειξε» τον Φίλιπ ως υποψήφιο προς αποχώρηση

Τελικά, η ισοψηφία ανάμεσα στον Φίλιππο και τον Νίκο αναγκάζει τον Μιχάλη να πάρει την τελική απόφαση. Υποστηρίζοντας την αρχική του επιλογή, στέλνει τον Φίλιππο για τρίτη συνεχόμενη φορά σε δοκιμασία αποχώρησης. «Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Εδώ που φτάσαμε. Τι να πω; Σεφ, θα υποστηρίξω την ψήφο μου και θα πω το Φίλιππο», είπε ο Μιχάλης στον Σωτήρη Κοντιζά.

Ο Φίλιπ, φορώντας τη μαύρη ποδιά με μια δόση πικρίας, σχολίασε την υποκρισία των αντιπάλων του, οι οποίοι ενώ ευαγγελίζονται τη μαγειρική δεοντολογία, στην πράξη επιλέγουν τον δρόμο που εξυπηρετεί την επιβίωσή τους στο παιχνίδι.

MasterChef 2026: Ο Φίλιπ φόρεσε και πάλι τη μαύρη ποδιά!

«Τρίτη φορά στη σειρά. Δεν το περίμενα γιατί δεν άκουσα και πολύ άσχημα σχόλια από εσάς για το πιάτο, αλλά εντάξει, είναι το λόγο το αρχηγό. Τη φοράω», σχολίασε ο Φίλιπ στους κριτές. «Παιξ'το δίκαια ή μην παίξεις δίκαια. Μη πεις θα το παίξεις μαγειρικά και μετά να ψηφίσεις εμένα», σχολίασε στο cue του.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026