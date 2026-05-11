Κρήτη: 9χρονη τραυματίας γύρισε όλο το νησί για να χειρουργηθεί!

«Αν ήταν κάτι πιο σοβαρό θα είχε πεθάνει», λέει η μητέρα της στο Star

Κρήτη: 9χρονη τραυματίας γύρισε όλο το νησί για να χειρουργηθεί!
To ρεπορτάζ της Άννας Λίτινα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μαθήτρια 9 ετών τραυματίστηκε σε σχολική εκδρομή στο Λασίθι, χρειάστηκε χειρουργείο.
  • Μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αλλά δεν υπήρχε διαθέσιμος παιδοορθοπαιδικός.
  • Η μοναδική παιδοορθοπαιδικός του ΠΑΓΝΗ απουσίαζε λόγω οικογενειακού πένθους.
  • Τελικά, η μαθήτρια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων και χειρουργήθηκε 18 ώρες μετά τον τραυματισμό της.
  • Η μητέρα τόνισε ότι αν η κατάσταση ήταν πιο σοβαρή, το παιδί θα μπορούσε να κινδυνεύσει.

Τον γύρο της Κρήτης έκανε μία μαθήτρια 9 ετών, που τραυματίστηκε σε σχολική εκδρομή και χρειάστηκε χειρουργείο. Από το Λασίθι χρειάστηκε να φτάσει στα Χανιά, επειδή στα ενδιάμεσα νοσοκομεία δεν υπήρχε παιδοορθοπαιδικός.

Πάνω από έξι ώρες ταξίδευε με το ασθενοφόρο η μικρή μαθήτρια και πήγαινε από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Λίτινα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η περιπέτειά της ξεκίνησε το Σάββατο το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής σε χωριό του Λασιθίου έπεσε από ένα παγκάκι, με αποτέλεσμα να σπάσει το πόδι της.

Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Εκεί την εξέτασαν οι γιατροί της Ορθοπαιδικής κλινικής, όμως έπρεπε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για να χειρουργηθεί από παιδοορθοπαιδικό.

Έφτασε στο ΠΑΓΝΗ, όμως η μοναδική παιδοορθοπαιδικός, όπως ανέφερε το Σωματείο Εργαζομένων, έλειπε με άδεια. Η γιατρός βρισκόταν στην Αθήνα για την κηδεία του πατέρα της. Έτσι, αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Χανίων. Εκεί έφτασε αργά το απόγευμα, της ξαναέγιναν οι κατάλληλες εξετάσεις και τελικά χειρουργήθηκε 18 ώρες μετά τον τραυματισμό της.

«Ήμασταν τέσσερις ώρες περίπου στον δρόμο. Αν ήταν κάτι πιο σοβαρό, πολύ πιο επείγον, το παιδί θα πέθαινε στον δρόμο. Πήγαμε στον Άγιο Νικόλαο, κάναμε εξετάσεις. Ήρθε ο γιατρός, μας είπε ότι το παιδί χρειάζεται χειρουργείο, αλλά δεν υπάρχει διαθέσιμος χειρουργός στο νοσοκομείο αυτό. Μου είπαν ότι υπάρχει μία στο ΠΑΓΝΗ, αλλά είχε ένα οικογενειακό πένθος. Αποφασίζουμε μαζί με τον μπαμπά της να πάει Χανιά, όπου θα χειρουργούνταν πιο άμεσα. Από τον Άγιο Νικόλαο να πάμε στα Χανιά. Από τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη», δήλωσε στο Star η μητέρα της. 

