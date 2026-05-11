Όμιλος Σαρακάκη: Μετά τα αυτοκίνητα μια ξεχωριστή εμπειρία

Η ξενάγηση και το αρχαίο μυροδοχείο

Όμιλος Σαρακάκη: Μετά τα αυτοκίνητα μια ξεχωριστή εμπειρία
Μία ιδιαίτερη και πολύ πρωτότυπη δράση Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιωσιμότητας πραγματοποίησε ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη για τους εργαζομένους του αφιερώνοντας μία ολόκληρη ημέρα στο wellness, την ιστορία, τον πολιτισμό, την αρχαιολογία, την ελληνική γη και το κρασί!

Μέσα από μία πρωτόγνωρη εμπειρία, σε μία εν εξελίξει αρχαιολογική ανασκαφή με μεγάλη ιστορική σημασία, οι εργαζόμενοι μυήθηκαν στις χρονοβόρες και απαιτητικές μεθόδους της αρχαιολογικής ανασκαφής. Ο Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Ανασκαφής του ΕΚΠΑ στο Πλάσι Μαραθώνα, Γιάννης Παπαδάτος, μετέδωσε με έναν παραστατικό τρόπο τις διαφορετικές μορφές και χρήσεις που απέκτησε το συγκεκριμένο σημείο στον Μαραθώνα σε μία περίοδο από το 1.700 π.Χ. έως και το 300 π.Χ.

Με δεκάδες αρχαιολόγους επί τω έργω, την παράσταση έκλεψε κυριολεκτικά η επί τόπου ανακάλυψη ενός αγγείου-αρύβαλλου, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως μυροδοχείο για την αποθήκευση αρωματικών ελαίων. Το συγκεκριμένο αγγείο, κορινθιακής κατασκευής, χρονολογείται στον 7ο αιώνα π.Χ., δηλαδή 625-600 π.Χ.

Επί της ουσίας, οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή και άγγιξαν ένα ανθρώπινο δημιούργημα που μόλις ξεθάφτηκε από τη γη μετά από ~2.600 χρόνια. Η συγκεκριμένη αρχαιολογική ξενάγηση άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίον κανείς παρατηρεί και αντιλαμβάνεται τα αρχαιολογικά ευρήματα και τα ιστορικά αντικείμενα όπως εκτίθενται στα μουσεία.

Περίπατο στους Αμπελώνες του Κτήματος Costa Lazaridi Οινότρια Γη στο Καπανδρίτι, Ξενάγηση στο Μουσείο Οίνου και Οινογευσία.Η Διεύθυνση Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, λαμβάνοντας τη θερμή ανταπόκριση και τις θετικές εντυπώσεις των εργαζομένων, προγραμματίζει στο μέλλον παρόμοιες δράσεις και πρωτοβουλίες με έμφαση στον πολιτισμό, τη γνώση και την επαφή με τις ρίζες μας, την ελληνική γη, τη φύση και τη γαστρονομία, στοιχεία που συντελούν στην ουσιαστική σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων και στη δημιουργία συλλογικών αναμνήσεων.

