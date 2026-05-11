Έλαμψε με την παρουσία της στη γιορτή της ΑΕΚ, η Σοφία Μιλόσεβιτς

Παρέλαση επωνύμων στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Πρωτάθλημα της Ένωσης

Για μία ακόμα φορά μαγνήτισε τον φακό, η Σοφία Μιλόσεβιτς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ΑΕΚ το γιόρτασε με την ψυχή της το βράδυ της Κυριακής, κατακτώντας με εντυπωσιακό τρόπο τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδας, ωστόσο τα βλέμματα των φιλάθλων στράφηκαν και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Για μία ακόμα φορά, η Σοφία Μιλόσεβιτς, η σύντροφος του Λούκα Γιόβιτς, του μεγάλου πρωταγωνιστή της φετινής ΑΕΚ, βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας, και όπως ήταν αναμενόμενο, έκλεψε την παράσταση.

milosevic

H Σοφία Μιλόσεβιτς στο γήπεδο της ΑΕΚ / Φωτογραφία NDP - Νίκος Ζώτος

Το μοντέλο-influencer από την Σερβία, φαίνεται ότι φέρνει γούρι στον Δικέφαλο, καθώς κάθε παρουσία της στο γήπεδο, συνδυάζεται με νίκες της ομάδας και εξαιρετική απόδοση του συντρόφου της.

Αυτή τη φορά μάλιστα, δεν ήταν μια απλή νίκη. Το 2-1 επί του Παναθηναϊκού έστεψε Πρωταθλήτρια την Ένωση, και ο κόσμος το γιόρτασε με την ψυχή του, μέχρι τις πρώτες πρωνικές ώρες.

Πέρα από τη Σοφία Μιλόσεβιτς όμως, υπήρξαν και άλλες παρουσίες επωνύμων φιλάθλων στο γήπεδο.

Ο πρώην διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ,  ο Δημήτρης Μελισσανίδης ήταν εκεί. Δε θα μπορούσε να λείψει από ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι. 

MEISSANIDIS

Φωτογραφία INTIME

Το ίδιο και ο "αιώνιος ΑΕΚτζής", Νίκος Ευαγγελάτος. 

eyaggelatos

Φωτογραφία INTIME

Ο πρώην Υπουργός και γνωστός για τα ...κιτρινόμαυρα του αισθήματα, Χρήστος Σταϊκούρας ήταν και αυτός στο γήπεδο.

staikouras

Φωτογραφία NDP / Νίκος Ζώτος

Φυσικά, στη γιορτή του Δικεφάλου βρέθηκε και ο Πάνος Κιάμος, που δε χάνει αγώνα της αγαπημένης του ομάδας.

kiamos

Φωτογραφία NDP / Νίκος Ζώτος

Εκεί ήταν και ο γνωστός μιντιακός δημοσιογράφος Χάρης Λεμπιδάκης

lebidakis

Φωτογραφία NDP / Νίκος Ζώτος
