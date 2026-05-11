PEUGEOT TOTAL ENERGIES: Πήρε την πρώτη Pole Position

Το PEUGEOT 9X8 #93 σημείωσε τον ταχύτερο γύρο στον αγώνα

Οι 6 Ώρες του Spa-Francorchamps δεν επιβράβευσαν πλήρως την ομάδα Peugeot TotalEnergies, αλλά πολλά θετικά μπορούν να κρατηθούν από αυτόν τον αγώνα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Le Mans. Η πρώτη pole position για το PEUGEOT 9X8 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA, το δυνατό εναρκτήριο stint από το #94 και ο ταχύτερος γύρος αγώνα που σημείωσε το #93 στο τέλος του αγώνα.

Ξεκινώντας από την pole position μπροστά σε 101.608 θεατές, ο Loïc Duval υπερασπίστηκε το προβάδισμα στην στροφή La Source πριν περάσει από την φημισμένη Raidillon. Κατά τη διάρκεια του διπλού stint* του, ο Γάλλος οδηγός διατήρησε δυνατό ρυθμό πριν παραδώσει το PEUGEOT 9X8 #94 στον Théo Pourchaire. Το αυτοκίνητο παρέμεινε στους προπορευόμενους και διεκδικούσε ένα δυνατό αποτέλεσμα. Ωστόσο, λίγο μετά την έναρξη της θητείας του, ο Malthe Jakobsen δεν μπόρεσε να αποφύγει ένα GT3 που είχε κάνει τετ-α-κε στην πίστα. Λάθος μέρος, λάθος στιγμή, και το #94 αναγκάστηκε να αποσυρθεί.

Το PEUGEOT 9X8 #93 ξεκίνησε από την 9η θέση της εκκίνησης με τον Paul Di Resta, ο οποίος ολοκλήρωσε ένα καθαρό εναρκτήριο stint. Στα μέσα του αγώνα, το αυτοκίνητο ήταν 14ο στη σειρά των pit stop, με τον Nick Cassidy να αναλαμβάνει για διπλό stint. Την τελευταία ώρα, μπροστά στο κοινό του, ο Stoffel Vandoorne σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα (2:04.177) και εκμεταλλεύτηκε αρκετά περιστατικά για να επαναφέρει το PEUGEOT 9X8 στην 7η θέση στον τερματισμό.

Μια περιορισμένη ανταμοιβή για την Peugeot TotalEnergies, αλλά η ομάδα φεύγει από το Βέλγιο με τους πρώτους βαθμούς πρωταθλήματος WEC της σεζόν και πολύτιμα διδάγματα ενόψει του επόμενου αγώνα: αυτόν των 24 Ωρών του Le Mans. 

Η PEUGEOT θα γιορτάσει την εκατονταετηρίδα από την πρώτη της συμμετοχή σε αυτή τη θρυλική διοργάνωση. Ο αγώνας θα ξεκινήσει το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 16:00. Πριν από αυτό, το PEUGEOT 9X8 θα επιστρέψει στην πίστα των 13.626 χιλιομέτρων την Κυριακή 7 Ιουνίου για την Ημέρα Δοκιμών, ακολουθούμενο από ελεύθερες δοκιμές και κατατακτήριες δοκιμές την εβδομάδα πριν από τον αγώνα.
 

