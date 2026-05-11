Toyota: Νέες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης

Η Toyota Motor Corporation («Toyota») και η Woven by Toyota («WbyT») παρουσίασαν τεχνολογίες που έχουν σχεδιαστεί για να επιταχύνουν την καινοτομία και να ενισχύσουν το Kakezan στην Toyota Woven City («Woven City»), η οποία ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία της τον Σεπτέμβριο του 2025. Το Kakezan, που σημαίνει «πολλαπλασιασμός» στα ιαπωνικά, αποτελεί την προσέγγιση της WbyT για τη δημιουργία λύσεων με μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κοινωνία. Συνδυάζει διαφορετικά πλεονεκτήματα από πολλαπλούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων της εμπειρίας της Toyota στη μαζική παραγωγή, της εξειδίκευσης της WbyT στην ανάπτυξη λογισμικού, καθώς και των μοναδικών δυνατοτήτων των «Inventors» και των συνεργατών. 

Το AI Vision Engine και το Integrated ANZEN System μετουσιώνουν το Kakezan σε πράξη 

Η WbyT αναπτύσσει προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης σε όλη την Woven City, με στόχο να υποστηρίξει τη συν-δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων, σύμφωνα με την αρχή ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να συμπληρώνει την ανθρώπινη διαίσθηση και ικανότητα και όχι να τις αντικαθιστά. 

Παράδειγμα είναι το Woven City AI Vision Engine («AI Vision Engine»), ένα μεγάλο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που βοηθά το σύστημα της πόλης να κατανοεί τι συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο και να αντιδρά άμεσα. Συνδυάζοντας οπτικά, συμπεριφορικά και περιβαλλοντικά δεδομένα από πηγές όπως , αναγνωρίζει μοτίβα, εντοπίζει πιθανούς κινδύνους και συντονίζει τα συνδεδεμένα συστήματα με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας. Το μοντέλο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία VLMs (Vision Language Models)*1 παγκοσμίως. 

Η τεχνολογία αυτή υποστηρίζει μια σειρά εφαρμογών σε πραγματικές συνθήκες. Στο Woven City χρησιμοποιείται ήδη σε ένα πιλοτικό project (proof-of-concept) σε συνεργασία με την UCC Japan Co., Ltd., έναν από τους «Inventors» της πόλης. Η Toyota και η Woven by Toyota σχεδιάζουν να επεκτείνουν την εφαρμογή της και πέρα από την Woven City. 

Το Woven City Integrated ANZEN System («Integrated ANZEN System») αξιοποιεί τις δυνατότητες του Woven City AI Vision Engine, και τις συνδυάζει με άλλες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα Woven City Behavior AI και Woven City Drive Sync Assist. Το Woven City Behavior AI ερμηνεύει και προβλέπει πρότυπα ανθρώπινης συμπεριφοράς, ενώ το Woven City Drive Sync Assist παρέχει υποστήριξη στην οδήγηση με βάση τις ανάγκες του οδηγού και τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Αναλύοντας δεδομένα από κάμερες οχημάτων και φωτεινούς σηματοδότες, το σύστημα μπορεί να κατανοεί τις κινήσεις, να προβλέπει συμπεριφορές και να παρέχει πληροφορίες σε πεζούς και οδηγούς, συμβάλλοντας στην αίσθηση ασφάλειας τόσο στο δρόμο όσο και εκτός δρόμου. Μαζί, αυτές οι τεχνολογίες επιτρέπουν σε ανθρώπους, συστήματα κινητικότητας και υποδομές να λειτουργούν ως ένα ενιαίο, συντονισμένο σύνολο, βελτιώνοντας την ασφάλεια. 

Παράλληλα, η Toyota και η Woven by Toyota παρουσίασαν το Woven City Infra Hub, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα δεδομένων που ενοποιεί τα δεδομένα σε ολόκληρη την πόλη, καθώς και το Woven City Data Fabric, ένα πλαίσιο διαχείρισης δεδομένων που διευκολύνει την αξιοποίησή τους, σεβόμενο παράλληλα τις ατομικές προτιμήσεις και την ιδιωτικότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

