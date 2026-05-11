Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε: Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτά που νιώθω

«Νιώθω ευλογημένη»

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha TV, 40 περίπου ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, Ξένιας, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική επιστροφή.

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε στο πλατό ντυμένη στα λευκά και με πλατύ χαμόγελο, ενώ οι συνεργάτες της την υποδέχθηκαν θερμά φορώντας μπλουζάκια με τη φράση «Welcome Back Super Mama». Ο χώρος είχε γεμίσει με μπαλόνια και κομφετί, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα για την επιστροφή της.

Αυτό που δεν πέρασε απαρατήρητο ήταν η αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό της με το όνομα της μικρής της κόρης, ένα ιδιαίτερο κόσμημα που συμβόλιζε τη νέα της ζωή ως μητέρα.

Μπαίνοντας στο πλατό, η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε με έντονη συγκίνηση, ευχαριστώντας το κοινό και τους συνεργάτες της για τη στήριξη, ενώ αναφέρθηκε και στην εμπειρία της μητρότητας: «Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Τι συγκίνηση είναι αυτή. Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτά που νιώθω. Πέρασε κιόλας ενάμιση μήνας. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλες αυτές τις ημέρες μου στέλνατε τόσα πολλά μηνύματα. Ειλικρινά νιώθω σαν να είσαστε οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Κάτι να με άγχωνε ή να συμβεί κάτι, έχοντας τη δική σας θετική ενέργεια και με τις όσες ευχές λέω δεν θα πάει κάτι στραβά. Νιώθω τόσο πλήρης και ευλογημένη και γεμάτη από αγάπη που νιώθω ότι έχω και μια διαφορετική νοοτροπία πια. Μου έλεγαν θα γίνεις μαμά και θα βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Θέλω να ευχηθώ όποια το θέλει πολύ είμαι σίγουρη ότι θα το καταφέρει και να είναι οι πιο ωραίες στιγμές της ζωής της. Αυτό που έχω νιώσει δεν περιγράφεται με λέξεις. Μόνο ευγνωμοσύνη και αγάπη νιώθω για το πλασματάκι μου».

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως η μικρή Ξένια βρισκόταν με τη γιαγιά της, ενώ μοιράστηκε και πιο προσωπικές στιγμές από τη νέα της καθημερινότητα: «Τώρα είναι με την γιαγιά της. Είναι μικροσκοπικούλα. Είναι τόσο καλούλα. Πάω να φύω το πρωί και μου λέει η Έλενα θα νιώσεις δύσκολα μέχρι να την αποχαιρετήσεις. Δεν βλέπεις τηλεόραση, την γυρνάω ανάποδα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Τόσα πολλά μηνύματα και συμβουλές δεν έχω ξαναπάρει. Να’στε καλά. Πάντα αγαπούσα τα παιδιά αλλά από τότε που έκανα παιδιά λέω να είναι όλα τα παιδιά καλά και ευλογημένα. Οπότε θα με δείτε και εμένα πολύ διαφορετική στο πώς βλέπω τα πράγματα».

Η επιστροφή της Κατερίνας Καινούργιου σηματοδοτεί μια νέα περίοδο στη ζωή της, καθώς πλέον συνδυάζει τον ρόλο της μητέρας με εκείνον της παρουσιάστριας, δείχνοντας εμφανώς αλλαγμένη και γεμάτη ευγνωμοσύνη για όσα ζει.

