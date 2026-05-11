Έλλη Κοκκίνου: Ξέσπασε σε λυγμούς για τον θάνατο του πατέρα της

«Έφυγε από καρκίνο μέσα σε έναν μήνα», αποκάλυψε συγκινημένη

Στην εκπομπή «Sunday Night» βρέθηκε καλεσμένη η Έλλη Κοκκίνου, η οποία μίλησε με βαθιά συγκίνηση για την απώλεια του πατέρα της.

Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση, η δημοφιλής τραγουδίστρια αποκάλυψε πως ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή πριν από 28 χρόνια, νικημένος από τον καρκίνο.

«Ο μπαμπάς μου πέθανε το 1998, από καρκίνο μέσα σε έναν μήνα. Ήταν πάρα πολύ ξαφνικό, ευτυχώς δεν πόνεσε. Δεν το κατάλαβε», εξομολογήθηκε αρχικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην προσωπικότητά του λέγοντας: «Ήταν ένας πολύ αγαθός άνθρωπος, καλόκαρδος, που του άρεσε να βοηθάει, να στηρίζει και μοιράζεται τα χρήματά του, ότι είχε και δεν είχε που αυτό του έκανε κακό γιατί πολλοί τον εκμεταλλεύτηκαν».

Η Έλλη Κοκκίνου επί σκηνής / Πηγή: Instagram ellikokkinou

Μιλώντας για τις τελευταίες στιγμές του πατέρα της, η ίδια περιέγραψε την απρόσμενη αντίδρασή του, όταν άκουσε τον αγαπημένο του καλλιτέχνη, Φρανκ Σινάτρα, ενώ βρισκόταν σε κώμα.

Η ίδια περιέγραψε και τις τελευταίες στιγμές του πατέρα της, : «Μου έφυγε πάρα πολύ γρήγορα, έπεσε σε κώμα, στο σπίτι, στο κρεβάτι του και καταλάβαμε ότι ήταν οι τελευταίες του στιγμές. Και θυμάμαι ότι ήθελα να φύγει με μουσική που του άρεσε και του έβαλα Σινάτρα που ήταν ο αγαπημένος του και ενώ ήταν σε κώμα, θυμάμαι, με το που του έβαλα τη μουσική, ενώ νόμιζαν όλοι πως δεν καταλαβαίνει τίποτα, άρχισε να βουρκώνει…

Είπα ότι αν είναι αυτά τα τελευταία του λεπτά στη ζωή, άστον να φύγει με τη μουσική που αγαπούσε», είπε συγκινημένη η Έλλη Κοκκίνου. 

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της τραγουδίστριας άγγιξε το τηλεοπτικό κοινό, καθώς μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της.

'ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
SUNDAY NIGHT
