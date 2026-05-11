Eurovision 2026: Τα φαβορί της Φινλανδίας στο τιρκουάζ χαλί της Eurovision

«Είναι μια λυπητερή ιστορία, όπως κάθε ιστορία από τη Φινλανδία»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.05.26 , 13:56 Cosmó: Οι αποκλειστικές δηλώσεις του τραγουδιστή της Αυστρίας στο star.gr
11.05.26 , 13:45 Γ. Κορδώνης για Καραβάτου – Φερεντίνο: «Ξέρω τι θα γίνει τηλεοπτικά»
11.05.26 , 13:34 Χατζίδου για Μαλέσκου: «Αφήνει συνεχώς στις συνεντεύξεις της υπονοούμενα»
11.05.26 , 13:21 1% Club: Ο μεγάλος νικητής που «έσπασε» τον γρίφο και κέρδισε 29.850€
11.05.26 , 13:08 Βράβευση Χρυσού Οδηγού από το Make-A-Wish
11.05.26 , 12:49 Ξεκινήστε την εβδομάδα, με Carrot Cake και απολαύστε άφοβα
11.05.26 , 12:37 «Πέστε όλοι κάτω»: Ληστεία με καλάσνικοφ σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα
11.05.26 , 12:33 Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη: Γέννησε το πρώτο της παιδί - Τα πρώτα της λόγια
11.05.26 , 12:31 Άση Μπήλιου: «Μία από τις καλύτερες εβδομάδες του Μαΐου»
11.05.26 , 12:30 Γεραπετρίτης για drone Λευκάδα: «Η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε διαβήματα»
11.05.26 , 12:18 MasterChef: Ο Γιώργος «αδειάζει» την μπριγάδα του και προκαλεί αντιδράσεις
11.05.26 , 12:14 Eurovision 2026: Τα φαβορί της Φινλανδίας στο τιρκουάζ χαλί της Eurovision
11.05.26 , 11:41 To πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη και των πολιτικών αρχηγών
11.05.26 , 11:35 Μπαμπάς Akyla: «Θα εντυπωσιάσει στη Eurovision»
11.05.26 , 11:31 Εμμηνόπαυση: Το πρόγραμμα διατροφής που βοηθά να διαχειριστείς τις αλλαγές
Πηνελόπη Πλάκα – Τόλης Παπαδημητρίου: Το νέο ειδύλλιο που συζητιέται
Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία λίγο μετά τον τοκετό
Έλαμψε με την παρουσία της στη γιορτή της ΑΕΚ, η Σοφία Μιλόσεβιτς
Ποιοι θα παίρνουν κάθε μήνα voucher για ψώνια από το σούπερ μάρκετ
Πρέλεβιτς: Γέννησε δίδυμα- Είναι στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε: Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτά που νιώθω
ΠΑΟ: «Εκτέλεσαν εντολή που δόθηκε από τα κεντρικά - Από την αρχή της σεζόν»
Κλήρωση Τζόκερ 10/5/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 9.800.000 ευρώ
MasterChef: Ο Γιώργος «αδειάζει» την μπριγάδα του και προκαλεί αντιδράσεις
Έρχεται νέο fuel pass - Τα τρία επιδόματα που πληρώνονται τον Ιούνιο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Ap images
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Eurovision 2026 ξεκίνησε με τελετή στο τιρκουάζ χαλί, συμμετοχή 35 χωρών.
  • Φινλανδία εκπροσωπείται από τον Pete Parkkonen και τη Linda Lampenius με το τραγούδι "Liekinheitin".
  • Το κομμάτι έχει pop-rock ύφος και πραγματεύεται μια τοξική, παθιασμένη σχέση.
  • Οι καλλιτέχνες θεωρούνται φαβορί και έχουν στόχο να εντυπωσιάσουν με την σκηνική τους παρουσία.
  • Η ερμηνεία περιγράφει την αντίφαση του πάθους και του ψυχρού συναισθήματος.

Η τελετή έναρξης της Εurovision έλαβε χώρα χθες, Κυριακή 10 Μαΐου και όλοι οι εκπρόσωποι των 35 χωρών περπάτησαν στο εντυπωσιακό τιρκουάζ χαλί, με φόντο το εμβληματικό Εθνικό Θέατρο της Αυστρίας, πιο λαμπεροί από ποτέ, κάνοντας δηλώσεις στους δημοσιογράφους και δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει καλύτερα όλους τους καλλιτέχνες λίγο πριν από τους ημιτελικούς.

Pete Parkkonen: Η ηλικία, το Instagram και η συμμετοχή στην Eurovision 2026

Φυσικά από τη λαμπερή βραδιά δεν έλειπαν οι εκπρόσωποι της Φινλανδίας, ο τραγουδιστής Pete Parkkonen και η βιολίστρια Linda Lampenius, οι οποίοι θεωρούνται φαβορί του φετινού μουσικού διαγωνισμού.

Στον 70ό μουσικό διαγωνισμό της Eurovision θα ερμηνεύσουν το τραγούδι «Liekinheitin» («Φλογοβόλο»), ενώ έχουν στόχο να καταπλήξουν τα πλήθη με την εκκρηκτική σκηνική τους παρουσία!

Linda Lampenius: Το «όχι» σε ανήθικη πρόταση του Τραμπ και η Eurovision

 

Οι δύο καλλιτέχνες συνδυάζουν μία τρομερή χημεία που βγαίνει σαν ηφαίστειο πάνω στη σκηνή. Ο δημοσιογράφος, σχολιάζοντας την τελευταία νότα του τραγουδιού την οποία παρομοίσα με «έκρηξη», ρώτησε τους δύο καλλιτέχνες εάν το τραγούδι εν τέλει έχει χαρούμενο ή λυπηρό τέλος, με τον Pete Να απαντά: «Αυτό εξαρτάται από εσάς. Είναι ένας κύκλος που γυρίζει ξανά και ξανά. Ποτέ δεν ξέρεις. Ξεκινά από εκεί για αυτό που αρχίζει»

Ενώ για το εάν η Linda είναι και στην προσωπική της ζωή «Φλογοβόλο», εκείνη απαντησε ότι: «Ήμουν όταν ήμουν πιο μικρή. Ναι, αλλά ήταν μόνο επειδή υπήρχαν ανασφάλειες μέσα μου. Οπότε άφηνα τους ανθρώπους να με ερωτεύονται και όταν πλησίαζαν πολύ στην καρδιά και την ψυχή μου, πάγωνα, γιατί φοβόμουν ότι θα με άφηναν όταν μάθαιναν τι υπάρχει αληθινά στην καρδιά μου. Οπότε είναι μια λυπητερή ιστορία, όπως κάθε ιστορία από τη Φινλανδία».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by UMK (@uudenmusiikinkilpailu)

Τέλος για το εάν ελπίζουν ότι θα στεφθούν νικητές στη φετινή Eurovision, οι καλλιτέχνες δήλωσαν ότι: «Απολαμβάνουμε το ταξίδι. Ναι, είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο και πολύ καλοί όλοι οι καλλιτέχνες φέτος, οπότε οποιοσδήποτε μπορεί να κερδίσει  Ας μιλήσει ο κόσμος...»

 

Υπενθυμίζουμε, ότι το Liekinheitin είναι ένα πολύ δυναμικό τραγούδι με pop‑rock ύφος και κινηματογραφική ατμόσφαιρα, ενώ η χαρακτηριστική παρουσία του βιολιού, δένει αρμονικά με τους σύγχρονους ηλεκτρονικούς ήχους. Όσον αφορά στους στίχους του τραγουδιού, οι δύο καλλιτέχνες αναφέρουν ότι το κομμάτι πραγματεύεται μία σχέση «φλογερή, αλλά και παγωμένη». Συγκεκριμένα, ο Pete Parkkonen έχει περιγράψει το Liekinheitin ως την ιστορία ενός ανθρώπου που «καίγεται από πάθος, αλλά ξαφνικά γίνεται παγερός». 

Το κομμάτι αναφέρεται σε μία παθιασμένη, αλλά τοξική σχέση. Ο Pete Parkkonen ερμηνεύοντας το τραγούδι περιγράφει έναν άνθρωπο που λειτουργεί σαν «φλογοβόλο», ο οποίος καίει τα πάντα στο πέρασμά του. «Είσαι καυτός και παγωμένος ταυτόχρονα. Με τραβάς κοντά σου, αλλά με πληγώνεις. Ξέρω ότι θα έπρεπε να φύγω, όμως συνεχίζω να παίζω με τη φωτιά»

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
LINDA LAMPENIUS
 |
PETE PARKKONEN
 |
EUROVISON
 |
EUROVISION 2026
 |
ΤΡΑΓΟΥΔΙ
 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top