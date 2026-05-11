Η τελετή έναρξης της Εurovision έλαβε χώρα χθες, Κυριακή 10 Μαΐου και όλοι οι εκπρόσωποι των 35 χωρών περπάτησαν στο εντυπωσιακό τιρκουάζ χαλί, με φόντο το εμβληματικό Εθνικό Θέατρο της Αυστρίας, πιο λαμπεροί από ποτέ, κάνοντας δηλώσεις στους δημοσιογράφους και δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει καλύτερα όλους τους καλλιτέχνες λίγο πριν από τους ημιτελικούς.

Φυσικά από τη λαμπερή βραδιά δεν έλειπαν οι εκπρόσωποι της Φινλανδίας, ο τραγουδιστής Pete Parkkonen και η βιολίστρια Linda Lampenius, οι οποίοι θεωρούνται φαβορί του φετινού μουσικού διαγωνισμού.

Στον 70ό μουσικό διαγωνισμό της Eurovision θα ερμηνεύσουν το τραγούδι «Liekinheitin» («Φλογοβόλο»), ενώ έχουν στόχο να καταπλήξουν τα πλήθη με την εκκρηκτική σκηνική τους παρουσία!

Οι δύο καλλιτέχνες συνδυάζουν μία τρομερή χημεία που βγαίνει σαν ηφαίστειο πάνω στη σκηνή. Ο δημοσιογράφος, σχολιάζοντας την τελευταία νότα του τραγουδιού την οποία παρομοίσα με «έκρηξη», ρώτησε τους δύο καλλιτέχνες εάν το τραγούδι εν τέλει έχει χαρούμενο ή λυπηρό τέλος, με τον Pete Να απαντά: «Αυτό εξαρτάται από εσάς. Είναι ένας κύκλος που γυρίζει ξανά και ξανά. Ποτέ δεν ξέρεις. Ξεκινά από εκεί για αυτό που αρχίζει»

Ενώ για το εάν η Linda είναι και στην προσωπική της ζωή «Φλογοβόλο», εκείνη απαντησε ότι: «Ήμουν όταν ήμουν πιο μικρή. Ναι, αλλά ήταν μόνο επειδή υπήρχαν ανασφάλειες μέσα μου. Οπότε άφηνα τους ανθρώπους να με ερωτεύονται και όταν πλησίαζαν πολύ στην καρδιά και την ψυχή μου, πάγωνα, γιατί φοβόμουν ότι θα με άφηναν όταν μάθαιναν τι υπάρχει αληθινά στην καρδιά μου. Οπότε είναι μια λυπητερή ιστορία, όπως κάθε ιστορία από τη Φινλανδία».

Τέλος για το εάν ελπίζουν ότι θα στεφθούν νικητές στη φετινή Eurovision, οι καλλιτέχνες δήλωσαν ότι: «Απολαμβάνουμε το ταξίδι. Ναι, είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο και πολύ καλοί όλοι οι καλλιτέχνες φέτος, οπότε οποιοσδήποτε μπορεί να κερδίσει Ας μιλήσει ο κόσμος...»

Υπενθυμίζουμε, ότι το Liekinheitin είναι ένα πολύ δυναμικό τραγούδι με pop‑rock ύφος και κινηματογραφική ατμόσφαιρα, ενώ η χαρακτηριστική παρουσία του βιολιού, δένει αρμονικά με τους σύγχρονους ηλεκτρονικούς ήχους. Όσον αφορά στους στίχους του τραγουδιού, οι δύο καλλιτέχνες αναφέρουν ότι το κομμάτι πραγματεύεται μία σχέση «φλογερή, αλλά και παγωμένη». Συγκεκριμένα, ο Pete Parkkonen έχει περιγράψει το Liekinheitin ως την ιστορία ενός ανθρώπου που «καίγεται από πάθος, αλλά ξαφνικά γίνεται παγερός».

Το κομμάτι αναφέρεται σε μία παθιασμένη, αλλά τοξική σχέση. Ο Pete Parkkonen ερμηνεύοντας το τραγούδι περιγράφει έναν άνθρωπο που λειτουργεί σαν «φλογοβόλο», ο οποίος καίει τα πάντα στο πέρασμά του. «Είσαι καυτός και παγωμένος ταυτόχρονα. Με τραβάς κοντά σου, αλλά με πληγώνεις. Ξέρω ότι θα έπρεπε να φύγω, όμως συνεχίζω να παίζω με τη φωτιά».