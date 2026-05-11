1% Club: Η στιγμή της νίκης και το έπαθλο των 29.850€ στο φινάλε

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα της σεζόν σημειώθηκε στο τηλεπαιχνίδι «1% Club», που παρουσιάζει ο Πέτρος Πολυχρονίδης, καθώς ένας παίκτης κατάφερε να φτάσει μέχρι την τελευταία και πιο δύσκολη ερώτηση, κερδίζοντας τελικά το μεγάλο έπαθλο των 29.850 ευρώ και μπαίνοντας στο πολυπόθητο «VIP club» του 1%.

Η ατμόσφαιρα στο στούντιο ήταν ιδιαίτερα έντονη, καθώς ο παρουσιαστής εξήγησε πως η τελική ερώτηση είναι εκείνη που «χτίζει τους νικητές» και στην οποία απαντά σωστά μόλις το 1% των παικτών!

Ένα από τα 5 μικρά παράσημα του 1% Club

«Για το 1% club έχω 5 μικρά παράσημα εδώ… Είναι η τελευταία ερώτηση, αυτή που δυσκόλεψε τους περισσότερους, η ερώτηση που σας βάζει στο πολύ κλειστό VIP club», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ανεβάζοντας την αγωνία στα ύψη.

Η τελική πρόκληση ήταν η εξής: «Ποια νικητήρια φράση δύο λέξεων σχηματίζεται αν αφαιρέσεις ένα γράμμα;». Οι παίκτες κλήθηκαν να απαντήσουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με την πίεση να είναι εμφανής.

Οι τρεις από τους πέντε παίκτες που έφτασαν στον τελικό του 1% club

Κάποιοι από τους διαγωνιζόμενους δεν κατάφεραν να βρουν την απάντηση μέσα στον χρόνο, ενώ άλλοι παραδέχτηκαν ότι έφτασαν κοντά, αλλά δεν ολοκλήρωσαν τη σκέψη τους εγκαίρως.

Ο μεγάλος νικητής, Αλέξανδρος, όμως, ήταν εκείνος που έδωσε τη σωστή απάντηση: «Μόλις κέρδισα», εξασφαλίζοντας έτσι την είσοδό του στο 1% των παικτών και το χρηματικό έπαθλο.

«Λοιπόν, το είπε και το έκανε… μόλις κέρδισα 29.850 ευρώ», ανακοίνωσε ο παρουσιαστής, με το κοινό και τους παίκτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα για τη μεγάλη επιτυχία.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο του «1% Club» ξεχώρισε για την ένταση, την αγωνία αλλά και τη μεγάλη ανατροπή στο φινάλε, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη δυναμική του τηλεπαιχνιδιού που συνδυάζει γνώση, στρατηγική και ψυχραιμία.

Μεγάλος νικητής του 1% club ο Αλέξανδρος

