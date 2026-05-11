Eurovision 2026: Το κοινό παρελθόν του Satoshi με τον «κολλητό» του, Akyla

Όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος της Μολδαβίας στην κάμερα του star.gr

11.05.26 , 14:13 Eurovision 2026: Το κοινό παρελθόν του Satoshi με τον «κολλητό» του, Akyla
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Satoshi εκπροσωπεί τη Μολδαβία στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Viva, Moldova!» και μίλησε για τη φιλία του με τον Akyla.
  • Ευχαρίστησε τους Έλληνες θαυμαστές του για την υποστήριξή τους και υποσχέθηκε μια εντυπωσιακή εμφάνιση.
  • Η γνωριμία του με τον Akyla έγινε πριν από το Nordic Eurovision Party στο Όσλο, όπου μοιράστηκαν σκέψεις για τις καριέρες τους.
  • Ο Satoshi θεωρεί τον Akyla μελλοντικό αστέρι στη μουσική και εκφράζει την ικανοποίησή του για την προετοιμασία της εμφάνισής του στη Βιέννη.
  • Βλέπει τη Eurovision ως ευκαιρία να εκπροσωπήσει τη χώρα του και να προάγει το πνεύμα του διαγωνισμού.

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision 2026 με το τραγούδι «Viva, Moldova!», ο Satoshi μίλησε στην κάμερα του star.gr και τη δημοσιογράφο Αθανασία Βογιάρη, που τον συνάντησαν στο λαμπερό Τιρκουάζ Χαλί.

Ο εκπρόσωπος της Μολδαβίας αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον Akyla, αποκαλύπτοντας τη συνάντηση που τους έφερε πιο κοντά και αποτέλεσε την αρχή της φιλίας τους.

Ο Satoshi ξεκίνησε τις δηλώσεις του στέλνοντας μήνυμα στους Έλληνες θαυμαστές του:

«Γεια σε όλους τους θαυμαστές από την Ελλάδα. Συγχαρητήρια για τη “βόμβα” χαρισματικότητας που στείλατε φέτος, τον fertovirus που έγινε viral παντού.

Ευχαριστώ που με υποστηρίζετε. Έλαβα πολλά μηνύματα από την Ελλάδα και το εκτιμώ πολύ. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σας προσφέρω το πάρτι που σας αξίζει».

Ο Satoshi στο Τιρκουάζ Χαλί της Eurovision 2026 με την αποστολή της Μολδαβίας / AP Images - Martin Meissner

Στη συνέχεια μίλησε για τη γνωριμία του με τον Akyla, το κοινό τους παρελθόν και τη σύνδεση που ανέπτυξαν, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι ο νεαρός καλλιτέχνης θα έχει μεγάλη πορεία στη μουσική:

«Συναντηθήκαμε για πρώτη φορά μία μέρα πριν από το Nordic Eurovision Party στο Όσλο. Μοιραστήκαμε κάποιες σκέψεις για το φαγητό που φάγαμε, επειδή ήταν πολύ αργά το βράδυ και το μόνο που λειτουργούσε ήταν τα fast food.

Μετά μιλήσαμε για τα σχέδιά μας, τις καριέρες μας και το παρελθόν μας, αλλά και για το γεγονός ότι τραγουδούσαμε σε κρουαζιέρες. Νομίζω ότι είναι καλό παιδί και έχει πολλά να μοιραστεί με τον κόσμο. Τον βλέπω ως ένα μελλοντικό αστέρι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακόμη, έδωσε υποσχέσεις για την εμφάνισή του στη Wiener Stadthalle στη Βιέννη, δηλώνοντας: «Είμαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα, αλλά θα προσαρμόσουμε κάποια πράγματα, ειδικά όσον αφορά τον ήχο. Και υπάρχουν πολλά περισσότερα να δείτε. Έχετε δει μόνο 30 δευτερόλεπτα».

Τέλος, ο Satoshi τόνισε πως βλέπει τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού ως μία μεγάλη ευκαιρία να εκπροσωπήσει επάξια τη χώρα του, αλλά και να τιμήσει τον ίδιο τον θεσμό:

«Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να μοιραστούμε το καλύτερο που έχει να προσφέρει η χώρα μας και να κρατήσουμε ζωντανό το πνεύμα της Eurovision μέσα από τη θετική ενέργεια που μεταδίδουμε», δήλωσε στο star.gr. 

