Το πρωτότυπο και συναρπαστικό prime time entertainment show του Star, «1% Club», με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη, χάρισε και χθες, Κυριακή 10 Μαΐου, στο τηλεοπτικό κοινό μια βραδιά γεμάτη ανατροπές και δυνατές συγκινήσεις!

Οι εκλεκτοί καλεσμένοι, η λαμπερή Αθηνά Οικονομάκου και ο πολυτάλαντος Λάμπρος Φισφής, έδωσαν με την παρουσία τους τον δικό τους μοναδικό, χιουμοριστικό τόνο, χαρίζοντας απολαυστικές στιγμές και ευρηματικές απαντήσεις στις πιο απρόβλεπτες ερωτήσεις!





Ανάμεσα στους 100 συμμετέχοντες, που διεκδίκησαν μια θέση στο 1% Club, κάποιοι ξεχώρισαν από την πρώτη στιγμή: μία δρομέας βουνού με το παρατσούκλι "κατσίκι", ένας παίκτης που δήλωσε πως αν κέρδιζε θα αγόραζε στρέμματα στη Σαμοθράκη, μια παίκτρια που συμμετείχε μαζί με τον σύντροφο της αδελφής της, ο οποίος είχε υποσχεθεί να την παντρευτεί σε περίπτωση νίκης, ένας παίκτης που παίζει κλαρίνο και παρουσιάζει την εκπομπή "Γλεντήστε με τον Τσολιά", αλλά και μία παίκτρια που έβγαλε τα παπούτσια της πριν ακόμη ξεκινήσουν οι ερωτήσεις, αποσυντονίζοντας τον Λάμπρο Φισφή!

Ωστόσο, μόνο ένας από τους 100 κατάφερε να κατακτήσει τη θέση στο 1% Club! Μεγάλος νικητής της βραδιάς αναδείχθηκε ο Αλέξανδρος!

Επτά παίκτες έφτασαν μέχρι την ερώτηση του 5% και πέντε από αυτούς απάντησαν σωστά. Ο Βάϊος, ο Σταύρος, ο Σωκράτης, ο Άδωνις και ο Αλέξανδρος είπαν "όχι" στα 600€ και διεκδίκησαν το έπαθλο των 29.850€!

Στην ερώτηση «Ποια νικητήρια φράση δύο λέξεων σχηματίζεται αν αφαιρέσεις ένα γράμμα;», ο Αλέξανδρος έδωσε τη σωστή απάντηση: "Μόλις κέρδισα". Και αυτό ακριβώς συνέβη, κέρδισε το εντυπωσιακό ποσό των 29.850€!

Ο Αλέξανδρος με το «ωραίο look», όπως χαρακτηριστικά σχολίασε ο Πέτρος Πολυχρονίδης, είναι σύμβουλος επιχειρήσεων εστίασης και είχε αποκαλύψει από την αρχή πως, αν κέρδιζε, θα πραγματοποιούσε το όνειρό του, να ανοίξει τη δική του επιχείρηση με καφέ και πρωινό. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Λάμπρος Φισφής έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόσκλησή τους για τα εγκαίνια!



