1% CLUB: Ένας ακόμα μεγάλος νικητής!

Συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 21.00 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.05.26 , 15:42 Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό: Τι αλλάζει για νησιά και ξενοδοχεία
11.05.26 , 15:38 Εκτός ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης
11.05.26 , 15:16 GNTM: Ονειρεύεσαι να κάνεις καριέρα στο μόντελινγκ; Δήλωσε συμμετοχή
11.05.26 , 15:10 Ο Αναστάσης Ροϊλός εξηγεί τον λόγο που δεν έγινε πατέρας
11.05.26 , 14:59 Την εκβίαζε με γυμνές φωτογραφίες άτομο από το περιβάλλον της
11.05.26 , 14:54 Μάλγαρα: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον νεκρό στον ποταμό Λουδία
11.05.26 , 14:49 1% CLUB: Ένας ακόμα μεγάλος νικητής!
11.05.26 , 14:13 Eurovision 2026: Το κοινό παρελθόν του Satoshi με τον «κολλητό» του, Akyla
11.05.26 , 14:12 Η Τέιλορ Σουΐφτ στην Ελλάδα για τον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη
11.05.26 , 14:06 Αλεξανδράκη: Η εξομολόγηση για τις εξαρτήσεις - «Σιχάθηκα τον εαυτό μου»
11.05.26 , 13:56 Eurovision 2026: «Kalimera!» - Ο εκπρόσωπος της Αυστρίας στο star.gr
11.05.26 , 13:45 Γ. Κορδώνης για Καραβάτου – Φερεντίνο: «Ξέρω τι θα γίνει τηλεοπτικά»
11.05.26 , 13:34 Χατζίδου για Μαλέσκου: «Αφήνει συνεχώς στις συνεντεύξεις της υπονοούμενα»
11.05.26 , 13:21 1% Club: Ο μεγάλος νικητής που «έσπασε» τον γρίφο και κέρδισε 29.850€
11.05.26 , 13:13 Πασχάλης Τερζής: Παντρεύτηκε η εγγονή του - Η παραμυθένια δεξίωση
Εκτός ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης
Πηνελόπη Πλάκα – Τόλης Παπαδημητρίου: Το νέο ειδύλλιο που συζητιέται
Έλαμψε με την παρουσία της στη γιορτή της ΑΕΚ, η Σοφία Μιλόσεβιτς
Πρέλεβιτς: Γέννησε δίδυμα- Είναι στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
Κατερίνα Καινούργιου: «Είχα φτάσει 84 κιλά. Θα με βλέπετε με μίντι»
Ποιοι θα παίρνουν κάθε μήνα voucher για ψώνια από το σούπερ μάρκετ
Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία λίγο μετά τον τοκετό
Κάτια Ζυγούλη: «Κάθε σεζόν φτιάχνω 2-3 στολές για κάθε εκδοχή μου»
Αλεξανδράκη: Η εξομολόγηση για τις εξαρτήσεις - «Σιχάθηκα τον εαυτό μου»
MasterChef: Ο Βασίλης αποχώρησε και ανακοίνωσε πού μπορούμε να τον βρούμε!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer της Κυριακής 17/5

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το show «1% Club» του Star παρουσίασε μια βραδιά γεμάτη ανατροπές και συγκινήσεις στις 10 Μαΐου.
  • Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Αλέξανδρος, κερδίζοντας 29.850€ με τη σωστή απάντηση στην ερώτηση του 5%.
  • Ανάμεσα στους συμμετέχοντες, επτά παίκτες έφτασαν στην ερώτηση του 5%, με πέντε να διεκδικούν το έπαθλο.
  • Ο Αλέξανδρος σχεδιάζει να ανοίξει τη δική του επιχείρηση καφέ και πρωινού με τα κέρδη του.
  • Το επόμενο επεισόδιο του «1% Club» θα προβληθεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 21:00.

Το πρωτότυπο και συναρπαστικό prime time entertainment show του Star, «1% Club», με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη, χάρισε και χθες, Κυριακή 10 Μαΐου, στο τηλεοπτικό κοινό μια βραδιά γεμάτη ανατροπές και δυνατές συγκινήσεις!

Οι εκλεκτοί καλεσμένοι,  η λαμπερή Αθηνά Οικονομάκου και ο  πολυτάλαντος Λάμπρος Φισφής, έδωσαν με την παρουσία τους τον δικό τους μοναδικό,  χιουμοριστικό τόνο, χαρίζοντας απολαυστικές στιγμές και ευρηματικές απαντήσεις στις πιο απρόβλεπτες ερωτήσεις! 

1% CLUB: Ένας ακόμα μεγάλος νικητής!
 
Ανάμεσα στους 100 συμμετέχοντες, που διεκδίκησαν μια θέση στο 1% Club, κάποιοι ξεχώρισαν από την πρώτη στιγμή: μία δρομέας βουνού με το παρατσούκλι "κατσίκι", ένας παίκτης που δήλωσε πως αν κέρδιζε θα αγόραζε στρέμματα στη Σαμοθράκη, μια παίκτρια που συμμετείχε μαζί με τον σύντροφο της αδελφής της, ο οποίος είχε υποσχεθεί να την παντρευτεί σε περίπτωση νίκης, ένας παίκτης που παίζει κλαρίνο και παρουσιάζει την εκπομπή "Γλεντήστε με τον Τσολιά", αλλά και μία παίκτρια που έβγαλε τα παπούτσια της πριν ακόμη ξεκινήσουν οι ερωτήσεις, αποσυντονίζοντας τον Λάμπρο Φισφή! 

1% Club: Ο μεγάλος νικητής που «έσπασε» τον γρίφο και κέρδισε 29.850€

Ωστόσο, μόνο ένας από τους 100 κατάφερε να κατακτήσει τη θέση στο 1% Club! Μεγάλος νικητής της βραδιάς αναδείχθηκε ο Αλέξανδρος! 

Επτά παίκτες έφτασαν μέχρι την ερώτηση του 5% και πέντε από αυτούς απάντησαν σωστά.  Ο Βάϊος, ο Σταύρος, ο Σωκράτης, ο Άδωνις και ο Αλέξανδρος είπαν "όχι" στα 600€ και διεκδίκησαν το έπαθλο των 29.850€! 

Στην ερώτηση «Ποια νικητήρια φράση δύο λέξεων σχηματίζεται αν αφαιρέσεις ένα γράμμα;», ο Αλέξανδρος έδωσε τη σωστή απάντηση:  "Μόλις κέρδισα". Και αυτό ακριβώς συνέβη, κέρδισε το εντυπωσιακό ποσό των 29.850€! 

1% CLUB: Ένας ακόμα μεγάλος νικητής!

Ο Αλέξανδρος με το «ωραίο look», όπως χαρακτηριστικά σχολίασε ο Πέτρος Πολυχρονίδης, είναι σύμβουλος επιχειρήσεων εστίασης και είχε αποκαλύψει από την αρχή πως, αν κέρδιζε, θα πραγματοποιούσε το όνειρό του, να ανοίξει τη δική του επιχείρηση με καφέ και πρωινό. Ο  Πέτρος Πολυχρονίδης, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Λάμπρος Φισφής έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόσκλησή τους για τα εγκαίνια!
  
Επόμενο ραντεβού με το 1% Club την επόμενη Κυριακή 17 Μαΐου στις 21:00 στο Star!
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
1% CLUB
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top