«Τόσο Πολύ», το νέο πρωτότυπο έργο της Μυρτώς Παπαχριστοφόρου

Η Συνάντηση μιας Γυναίκας κι ενός Άντρα.

Σε ένα φαινομενικά αχανές και άχρονο, όσο και βαθιά καθημερινό τοπίο ανθρώπινης αποξένωσης, ξεδιπλώνεται το νέο, πολυαναμενόμενο έργο της βραβευμένης ποιήτριας και θεατρικής συγγραφέως Μυρτώς Παπαχριστοφόρου.

Με γλώσσα απλή, βαθιά ποιητική, η δημιουργός αποφεύγοντας τις συμβάσεις και τις παραδεδομένες φόρμες του θεάτρου δημιουργεί ένα πρωτότυπο σύμπαν όπου η ευρωπαϊκή και ελληνική ποιητική παράδοση συναντώνται για να διευρύνουν τα όρια της ανθρώπινης εμπειρίας.
Ακροβατώντας ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως, το οικείο και το άγνωστο, το έργο εξερευνά έναν τόπο δυνατοτήτων, ονείρου και εσωτερικής αναζήτησης.

Μεταξύ συνειδητού και ασυνείδητου, ονείρου και πραγματικότητας, μέσα από έμμετρους και άρρυθμους διαλόγους, οι δύο πρωταγωνιστές Θέκλα Φλουρή και Μιχάλης Φιλίππου ξετυλίγουν ένα σύγχρονο ελληνικό τοπίο στοχασμού όπου η προσωκρατική και χριστιανική σκέψη συναντούν την καρτεσιανή και μεταχριστιανική φιλοσοφία, επαναπροσδιορίζοντας την ανθρώπινη φύση και συνείδηση, μέσα στον διαρκώς μεταβαλλόμενο και δοκιμαζόμενο στον 21ο αιώνα για τον άνθρωπο και τις κοινωνίες κόσμο μας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Σύλληψη – Κείμενο – Σκηνοθεσία: Μυρτώ Παπαχριστοφόρου
Ερμηνεύουν: Θέκλα Φλουρή, Μιχάλης Φιλίππου, Μυρτώ Παπαχριστοφόρου
Ειδικός συνεργάτης σκηνοθέτης: Στέλιος Ανδρονίκου
Βοηθός σκηνοθέτη: Θέκλα Φλουρή
Ενδυματολόγος: Βενετία Λόνγκ
Μουσική επιμέλεια: Μυρτώ Παπαχριστοφόρου
Ακούγονται έργα των: Μιχάλη Σουγιούλ, Μαρίκας Παπαγκίκα, Arvo Pärt, Felix Mendelssohn, Ludwig van Beethoven, Herman Hupfeld, Vincenzo Bellini, Dmitri Shostakovich, Papachristoforou
Φωτογραφίες: Δημήτρης Κλεάνθους
Μακιγιάζ : Φρόσω Αγοργιανίτη
Γραφιστικά : Μιχάλης Μαυράκης
Σχεδιασμός ήχου & φωτισμού: Άρης Τσάμης
Σχεδιασμός σκηνικού: Μυρτώ Παπαχριστοφόρου
Κατασκευή σκηνικού: Βλαδίμηρος Μαγκάλ
Επεξεργασία ήχου: Arion Music Studio
Πρωτότυπη μουσική τραγουδιού : Μυρτώ Παπαχριστοφόρου

Επί σκηνής:
Βιόλα: Γιώργος Γιακουμής
Πιάνο: Μυρτώ Παπαχριστοφόρου
Τραγούδι: Νίκος Πιτλόγλου, Μυρτώ Παπαχριστοφόρου

Η παράσταση πραγματοποιείται με τη στήριξη του Σπιτιού της Κύπρου και την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θέατρο Μικρό Γκλόρια
Ιπποκράτους 7, Αθήνα | Τ.: 210 3600832
10–11, 17–18, 24-25 Μαΐου
Κυριακή στις 20:00 | Δευτέρα στις 18:00
Διάρκεια: 75 λεπτά
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: «Τόσο Πολύ» [Μικρό Γκλόρια] | Εισιτήρια εδώ!
 

