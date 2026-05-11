MasterChef 2026: «Θα ανακοινώσουμε κάποιες πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές»

Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κόκκινη μπριγάδα κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα με σκορ 2-1, ενώ ο Βασίλης Αλεξόπουλος αποχώρησε από το MasterChef 2026.
  • Από τους 28 αρχικούς παίκτες, έχουν απομείνει 12, με 7 από την Κόκκινη και 5 από τη Μπλε μπριγάδα.
  • Η νικήτρια μπριγάδα θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει υποψήφιους προς αποχώρηση, χωρίς ασυλία για τους αρχηγούς.
  • Η νέα δοκιμασία του Mystery Box θα απαιτήσει δημιουργία υψηλής γαστρονομίας tapas.
  • Η επετειακή σεζόν του MasterChef προσφέρει συνολικά πάνω από 160.000€ σε έπαθλα.

H προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε με σκορ 2-1 υπέρ της Κόκκινης μπριγάδας. Η Wasan Alhashimi, ο Πέτρος Ελευθεριάδης, ο Βασίλης Αλεξόπουλος, από τη Μπλε μπριγάδα κι ο Φίλιπ Βάκος από την Κόκκινη, μαγείρεψαν στη Δοκιμασία Αποχώρησης, με τον Βασίλη να αποχαιρετά οριστικά το MasterChef 2026

Είκοσι οκτώ παίκτες ξεκίνησαν το ταξίδι τους στον διαγωνισμό και πλέον έχουν απομείνει δώδεκα: επτά από την Κόκκινη και πέντε από τη Μπλε μπριγάδα. Στο τέλος της εβδομάδας θα μείνουν 11 και θα βρίσκονται ένα βήμα πριν από την τελική δεκάδα και τη «Μητέρα των Μαχών»!

Όπως ίσχυε μέχρι τώρα, έτσι και στη συνέχεια, σε κάθε μαγειρική δοκιμασία θα προκύπτει μία νικήτρια και μία ηττημένη μπριγάδα. Από εδώ και πέρα, όμως, και μέχρι να μείνουν δέκα διαγωνιζόμενοι, η νικήτρια μπριγάδα θα βρίσκεται πάντα σε θέση ισχύος. Σε κάθε δοκιμασία η νικήτρια μπριγάδα και μόνο αυτή θα ψηφίζει και θα υποδεικνύει έναν υποψήφιο προς αποχώρηση! Θα ψηφίζουν μόνο οι νικητές, αλλά θα ψηφίζονται όλοι ανεξαρτήτως μπριγάδας! Όλοι θα είναι εκτεθειμένοι στην ψήφο των νικητών κάθε δοκιμασίας, όπως και οι αρχηγοί, αφού πλέον δεν θα διαθέτουν ασυλία! 

Απόψε, Δευτέρα 11 Μαΐου, η νέα εβδομάδα στο επετειακό MasterChef, που περισσότερο από κάθε άλλη απαιτεί τεχνική, ακρίβεια, αισθητική, προσοχή στη λεπτομέρεια, είναι αφιερωμένη στην υψηλή γαστρονομία και ξεκινά με τη δοκιμασία του Mystery Box! 

Οι δύο μπριγάδες θα αναμετρηθούν σε μαγειρικές μονομαχίες, με κάθε νίκη να αντιστοιχεί σε έναν σημαντικό πόντο. Η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους θα αναδειχθεί νικήτρια και μόνο αυτή θα μπορεί να ψηφίσει και να υποδείξει έναν υποψήφιο προς αποχώρηση. 

Για τη δοκιμασία θα σχηματιστούν πέντε ζευγάρια μονομαχιών. Η Κόκκινη μπριγάδα υπερτερεί αριθμητικά και για αυτό δύο μέλη της θα μείνουν εκτός δοκιμασίας, παρακολουθώντας από την ασφάλεια του εξώστη, χωρίς, όμως, να μπορούν να διεκδικήσουν το έπαθλο των 1.000 ευρώ και τον πόντο για την μπριγάδα τους. Την απόφαση για το ποιοι θα μείνουν εκτός δοκιμασίας θα πάρει ο αρχηγός της Κόκκινης μπριγάδας, Γιώργος Δημητριάδης.

Η αποψινή αποστολή των διαγωνιζομένων στη δοκιμασία του Mystery Box είναι η δημιουργία high end/υψηλής γαστρονομίας tapas. 

Ποια μπριγάδα θα καταφέρει να πάρει τη νίκη και ποιος θα είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση, στο τέλος της βραδιάς;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό. Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι! 

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!
Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!
Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 
Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

