H προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε με σκορ 2-1 υπέρ της Κόκκινης μπριγάδας. Η Wasan Alhashimi, ο Πέτρος Ελευθεριάδης, ο Βασίλης Αλεξόπουλος, από τη Μπλε μπριγάδα κι ο Φίλιπ Βάκος από την Κόκκινη, μαγείρεψαν στη Δοκιμασία Αποχώρησης, με τον Βασίλη να αποχαιρετά οριστικά το MasterChef 2026.

Είκοσι οκτώ παίκτες ξεκίνησαν το ταξίδι τους στον διαγωνισμό και πλέον έχουν απομείνει δώδεκα: επτά από την Κόκκινη και πέντε από τη Μπλε μπριγάδα. Στο τέλος της εβδομάδας θα μείνουν 11 και θα βρίσκονται ένα βήμα πριν από την τελική δεκάδα και τη «Μητέρα των Μαχών»!

Όπως ίσχυε μέχρι τώρα, έτσι και στη συνέχεια, σε κάθε μαγειρική δοκιμασία θα προκύπτει μία νικήτρια και μία ηττημένη μπριγάδα. Από εδώ και πέρα, όμως, και μέχρι να μείνουν δέκα διαγωνιζόμενοι, η νικήτρια μπριγάδα θα βρίσκεται πάντα σε θέση ισχύος. Σε κάθε δοκιμασία η νικήτρια μπριγάδα και μόνο αυτή θα ψηφίζει και θα υποδεικνύει έναν υποψήφιο προς αποχώρηση! Θα ψηφίζουν μόνο οι νικητές, αλλά θα ψηφίζονται όλοι ανεξαρτήτως μπριγάδας! Όλοι θα είναι εκτεθειμένοι στην ψήφο των νικητών κάθε δοκιμασίας, όπως και οι αρχηγοί, αφού πλέον δεν θα διαθέτουν ασυλία!

Απόψε, Δευτέρα 11 Μαΐου, η νέα εβδομάδα στο επετειακό MasterChef, που περισσότερο από κάθε άλλη απαιτεί τεχνική, ακρίβεια, αισθητική, προσοχή στη λεπτομέρεια, είναι αφιερωμένη στην υψηλή γαστρονομία και ξεκινά με τη δοκιμασία του Mystery Box!

Οι δύο μπριγάδες θα αναμετρηθούν σε μαγειρικές μονομαχίες, με κάθε νίκη να αντιστοιχεί σε έναν σημαντικό πόντο. Η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους θα αναδειχθεί νικήτρια και μόνο αυτή θα μπορεί να ψηφίσει και να υποδείξει έναν υποψήφιο προς αποχώρηση.

Για τη δοκιμασία θα σχηματιστούν πέντε ζευγάρια μονομαχιών. Η Κόκκινη μπριγάδα υπερτερεί αριθμητικά και για αυτό δύο μέλη της θα μείνουν εκτός δοκιμασίας, παρακολουθώντας από την ασφάλεια του εξώστη, χωρίς, όμως, να μπορούν να διεκδικήσουν το έπαθλο των 1.000 ευρώ και τον πόντο για την μπριγάδα τους. Την απόφαση για το ποιοι θα μείνουν εκτός δοκιμασίας θα πάρει ο αρχηγός της Κόκκινης μπριγάδας, Γιώργος Δημητριάδης.

Η αποψινή αποστολή των διαγωνιζομένων στη δοκιμασία του Mystery Box είναι η δημιουργία high end/υψηλής γαστρονομίας tapas.

Ποια μπριγάδα θα καταφέρει να πάρει τη νίκη και ποιος θα είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση, στο τέλος της βραδιάς;

