Αλεξανδράκη: Η εξομολόγηση για τις εξαρτήσεις - «Σιχάθηκα τον εαυτό μου»

«Το αλκοόλ με κατέστρεψε»

11.05.26 , 14:06
Η εξομολόγηση της Δήμητρας Αλεξανδράκη

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη προχώρησε σε μία από τις πιο προσωπικές και συγκλονιστικές εξομολογήσεις της μέχρι σήμερα, μιλώντας ανοιχτά για τη δύσκολη σχέση που είχε με το αλκοόλ και τις καταχρήσεις, αλλά και για το πόσο βαθιά επηρέασαν τη ζωή και την ψυχολογία της.

Δύσκολες ώρες για τη Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Δεν ξέρω αν θα ξημερώσω»

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, που τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να κρατά πιο χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, παραδέχτηκε πως υπήρξε περίοδος που έχασε τον έλεγχο και βυθίστηκε σε μια καθημερινότητα γεμάτη υπερβολές, ξενύχτια και έντονη ψυχολογική πίεση.

Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: Τη στηρίζει στα stories, την κράζει στην παρέα!

«Το αλκοόλ με κατέστρεψε», είπε χαρακτηριστικά, σοκάροντας όσους παρακολούθησαν τη συνέντευξή της, καθώς για πρώτη φορά μίλησε τόσο ανοιχτά για όσα βίωσε.

Η ίδια εξήγησε πως υπήρξαν στιγμές που δεν αναγνώριζε τον εαυτό της, ενώ αποκάλυψε ότι πολλές φορές χρησιμοποιούσε το ποτό σαν τρόπο διαφυγής από προβλήματα, πίεση και συναισθηματικά αδιέξοδα. Όπως ανέφερε, η εικόνα που έβλεπε ο κόσμος προς τα έξω δεν είχε καμία σχέση με όσα πραγματικά περνούσε μέσα της.

 

Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Πήρα ναρκωτικά άθελά μου»

Στη συνέχεια, η Δήμητρα Αλεξανδράκη αφηγήθηκε ένα περιστατικό κατά το οποίο η ίδια δοκίμασε ναρκωτικά άθελά της. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ήμασταν στην Ιερά Οδό και έχουμε πάει σε ένα πάρτι που παίζανε αυτοί οι DJ. Εγώ δεν κάπνιζα τότε, πλέον έχω κόψει και το κάπνισμα απ’ τα 24 μου. Διψούσα και ήθελα νερό. Το λέω στη φίλη μου και λέει στο αγόρι της -τι ήταν, φίλος της τέλος πάντων- λέει, “Δώσ’ της νερό”. Μου δίνει ένα μπουκαλάκι και το πίνω όλο. Μόνο που αυτό το μπουκαλάκι δεν ήταν νερό. Είχε μέσα MDMA. Εγώ ήμουνα ανήλικη, δεν είχα ξανακάνει ποτέ τίποτα στη ζωή μου. Δεν είχα καν ιδέα τι είναι αυτό. Και το ήπια κατά λάθος. Και εκεί που όλοι κοιτάγαν μπροστά, εγώ γυρνάω, κοίταγα πίσω και αισθανόμουν ότι είμαι σε ένα σύννεφο.

Για καλή μου τύχη, δεν ξέρω, ήμουνα σε μια καλή διάθεση. Και πάμε, βλέπω η μία κοπέλα από την παρέα μας ήταν στο μπάνιο, ξαπλωμένη στην τουαλέτα κάτω, που προσπαθούσαν να τη συνεφέρουν. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Και λένε, “Ντάξει”, λέει, “δεν είχε καλή ψυχολογία, αφήστε την εδώ”. Ήμουν στην κατάσταση που με νάρκωσαν παρά τη θέλησή μου, το έπαθα κατά λάθος, είδα την κοπέλα και παρόλο που ήμουνα σε αυτή την κατάσταση, σήκωσα την κοπέλα από την τουαλέτα που έκανε εμετό… Τη σήκωσα όπως ήταν, την έβγαλα έξω, πήρα το 166. Ήρθε το ασθενοφόρο πάρα πολύ γρήγορα και μετά λέει, ήταν εντάξει, απλώς έκλαιγε γιατί έπαθε στρες, κάτι τέτοιο. Και πήρα την κοπέλα με ταξί και φύγαμε. Απ’ τη μία ήταν αστείο, εγώ ήμουνα ότι “όλα καλά, όλα καλά”, λες και είμαι χαζοχαρούμενη. Αλλά ακόμα και στην κατάσταση αυτή εγώ δεν την άφησα αυτή την κοπέλα. Δεν την άφησα».

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Ο φαύλος κύκλος και η απόφαση να αλλάξει ζωή

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη περιέγραψε πως ζούσε σε ένα συνεχές «πάνω κάτω» ψυχολογικά, ενώ οι άνθρωποι του περιβάλλοντός της είχαν αρχίσει να ανησυχούν έντονα για εκείνη. Παρότι έδειχνε δυναμική και χαμογελαστή στα social media και στις δημόσιες εμφανίσεις της, στην πραγματικότητα βίωνε μια πολύ δύσκολη εσωτερική μάχη.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, υπήρξε στιγμή που κατάλαβε πως αν δεν άλλαζε άμεσα τρόπο ζωής, θα κατέστρεφε ολοκληρωτικά τον εαυτό της. Τότε ήταν που αποφάσισε να απομακρυνθεί από καταστάσεις και ανθρώπους που την έβλαπταν και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα.
Η ίδια τόνισε πως πλέον έχει αλλάξει προτεραιότητες και προσπαθεί να προστατεύει περισσότερο την ψυχική της υγεία, ενώ παραδέχτηκε πως δεν ήταν καθόλου εύκολο να βγει από αυτόν τον φαύλο κύκλο.

«Υπήρξαν μέρες που λύγιζα πραγματικά», εξομολογήθηκε, περιγράφοντας τη μοναξιά και την εσωτερική πίεση που βίωνε. Παράλληλα, υπογράμμισε πως πολλοί άνθρωποι περνούν αντίστοιχες δυσκολίες χωρίς να το δείχνουν, γι’ αυτό και θέλησε να μιλήσει δημόσια, ώστε να στείλει ένα μήνυμα σε όσους παλεύουν με εξαρτήσεις ή ψυχολογικά βάρη.

Η εξομολόγησή της προκάλεσε έντονη συγκίνηση στα social media, με πολλούς διαδικτυακούς της φίλους να τη στηρίζουν δημόσια και να της στέλνουν μηνύματα αγάπης και θαυμασμού για το θάρρος της να μιλήσει τόσο ανοιχτά.

Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, η Δήμητρα Αλεξανδράκη δείχνει να έχει κάνει σημαντικές αλλαγές στη ζωή της, αποφεύγοντας τις υπερβολές του παρελθόντος και επιλέγοντας μια πιο ήρεμη καθημερινότητα, μακριά από καταστάσεις που την πίεζαν και τη φθείραν ψυχολογικά.
 

