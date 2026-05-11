Ο Πασχάλης Τερζής μπορεί τα τελευταία χρόνια να έχει επιλέξει να κρατά αποστάσεις από τα φώτα της δημοσιότητας και τις κοσμικές εμφανίσεις, ωστόσο ο αγαπημένος τραγουδιστής αποφάσισε να κάνει την ανατροπή και να βρεθεί στο πλευρό της οικογένειάς του σε μια από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές στιγμές, καθώς η εγγονή του Βάσια (σ.σ. κόρης του γιου του Γιώργου από τον πρώτο του γάμο) ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας.

Η γαμήλια δεξίωση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα ζεστό και λαμπερό κλίμα, με συγγενείς και στενούς φίλους να γιορτάζουν μέχρι αργά το βράδυ το χαρμόσυνο γεγονός. Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media αποτυπώνουν μια ατμόσφαιρα γεμάτη συγκίνηση, χαμόγελα και αγάπη, με τον Πασχάλη Τερζή να δείχνει εμφανώς χαρούμενος.

Παρότι ο ίδιος έχει αποτραβηχτεί από τις μεγάλες πίστες και τις δημόσιες εμφανίσεις, παραμένει ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα του ελληνικού τραγουδιού με αποτέλεσμα κάθε δημόσια εμφάνισή του να προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το κοινό συνεχίζει να τον αγαπά και να τον ακολουθεί με την ίδια αφοσίωση και λατρεία όλα αυτά τα χρόνια.

Πασχάλης Τερζής: Τρισευτυχισμένος δίπλα στην οικογένειά τοιυ

Στη δεξίωση, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το κλίμα ήταν άκρως οικογενειακό, χωρίς υπερβολές αλλά με πολλή συγκίνηση. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν μουσική, χορό και όμορφες στιγμές, ενώ δεν έλειψαν και τα παραδοσιακά τραγούδια που έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στη βραδιά. Όπως ήταν φυσικό, πολλά βλέμματα στράφηκαν στον σπουδαίο ερμηνευτή, ο οποίος παρά τη διακριτική του στάση δεν έκρυψε τη χαρά του για την εγγονή του.

Οι φωτογραφίες από τη βραδιά άρχισαν γρήγορα να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς να σχολιάζουν πόσο ευτυχισμένος και ήρεμος δείχνει σήμερα ο Πασχάλης Τερζής. Άλλωστε, η οικογένεια υπήρξε πάντα η απόλυτη προτεραιότητά του και ο βασικός λόγος που επέλεξε να απομακρυνθεί από την έντονη ζωή της νύχτας.

Η είδηση του γάμου της εγγονής του προκάλεσε συγκίνηση και στους θαυμαστές του, οι οποίοι έσπευσαν να στείλουν ευχές και όμορφα σχόλια κάτω από τις σχετικές αναρτήσεις.

