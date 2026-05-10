«Ο μόνος φίλος που είναι ο Πασχάλης Τερζής» αποκάλυψε η Εύη Δρούτσα που έχει συνδέσει το όνομά της ως στιχουργός με μεγάλες επιτυχίες του λαϊκού ερμηνευτή, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega.

Όπως ανέφερε σχετικά με την απόσυρση του Πασχάλη Τερζή από τα νυχτερινά κέντρα και τη δημοσιότητα, ο ίδιος θέλησε συνειδητά να αποτραβηχτεί από τη νυχτερινή ζωή και τη δημοσιότητα προκειμένου να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό του και την οικογένειά του. Όπως είναι γνωστό ο τραγουδιστής περνά πλέον μεγάλο μέρος στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, απολαμβάνοντας τον κήπο και το μποστάνι του, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Η Εύη Δρούτσα αποκάλυψε ότι η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον Πασχάλη Τερζή, καθώς παντρεύεται η εγγονή του, κόρη του γιου του Γιώργου. Ο Π. Τερζής έχει ακόμη έναν εγγονό, που μάλιστα έχει βαφτιστεί με το όνομά του και είναι και αυτός Πασχάλης Τερζής.

«Μιλάμε τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Έπρεπε να ξεκουραστεί γιατί ξεκίνησε μεγάλος την καριέρα του. Παντρεύει σήμερα την εγγονή του. Είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Πέρασε λίγο δύσκολα ο Πασχάλης, αλλά τώρα είναι καλά. Έχει μια πολύ ωραία οικογένεια, μαζεύονται κάθε μέρα όλοι. Και έχει τώρα και τον Πασχάλη Τερζή τον εγγονό», είπε η Εύη Δρούτσα στην εκπομπή.