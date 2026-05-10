Μητσοτάκης για την Ημέρα της Μητέρας: Τι ανέφερε για τη μητέρα του Μαρίκα

«Όσοι δεν τις έχουμε ας τις κρατάμε στη μνήμη και στην καρδιά μας»

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση Μητσοτάκη με αναφορά και στην Ημέρα της Μητέρας (βίντεο ΕΡΤ)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην Ημέρα της Μητέρας και στη μητέρα του Μαρίκα, τονίζοντας τη σημασία της οικογένειας και της ανιδιοτελούς αγάπης.
  • Εξέφρασε ευχές σε όλες τις μητέρες για την προσφορά τους στην οικογένεια και την κοινωνία.
  • Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε οικονομικά θέματα, όπως η ενεργειακή ασφάλεια και η πρόωρη αποπληρωμή δημόσιου χρέους.
  • Τόνισε τη σημασία των διεθνών επαφών της Ελλάδας με τα ΗΑΕ και την Ιορδανία.
  • Επισήμανε τις παρεμβάσεις στην εκπαίδευση και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Mε αναφορά στην Ημέρα της Μητέρας και τη σημασία της οικογένειας ξεκίνησε την καθιερωμένη εβδομαδιαία  ανασκόπηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης έκανε και μια συγκινητική αναφορά  στη μητέρα του Μαρίκα Μητσοτάκη.    

«Καλημέρα! Η σημερινή ανασκόπηση συμπίπτει με την Ημέρα της Μητέρας. Την πρώτη αγκαλιά και το σύμβολο της ανιδιοτελούς αγάπης που συνοδεύει για πάντα όλες και όλους μας. Τέτοιες στιγμές αισθάνομαι κι εγώ κοντά μου τη δική μου μητέρα. Την Μαρίκα με την ισχυρή προσωπικότητα, αλλά και με τα τεράστια αποθέματα υπομονής και τρυφερότητας. Χρόνια πολλά, λοιπόν, σε όλες τις μητέρες για όσα προσφέρουν καθημερινά και αθόρυβα στην οικογένεια και τα παιδιά τους. Και όσοι δεν τις έχουμε, πια, κοντά μας, ας τις κρατάμε στη μνήμη και στην καρδιά μας. Σε εκείνη την ξεχωριστή θέση που μόνο εκείνες αξίζουν» επισήμανε  ο πρωθυπουργός. 

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συνέχεια σε ζητήματα οικονομίας, ενέργειας, γεωπολιτικής και καθημερινότητας. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πρωτοβουλίες για την ενεργειακή ασφάλεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η πρόωρη αποπληρωμή δημόσιου χρέους και η ενίσχυση των ρυθμίσεων οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις διεθνείς επαφές της χώρας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ιορδανία σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, αναδεικνύονται οι παρεμβάσεις στην εκπαίδευση, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι ανακαινίσεις σχολείων, οι υποδομές στην περιφέρεια, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, οι πολιτιστικές επενδύσεις και οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες της χώρας, από τους μικροδορυφόρους έως την ανάπτυξη της οπτικοακουστικής παραγωγής.

«Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος», επισημαίνει ο πρωθυπουργός. Επισημαίνει ακόμη ότι «η Ελλάδα εξελίσσεται σε μία από τις πρώτες χώρες που αποκτούν ολοκληρωμένο πλαίσιο για την εισαγωγή και αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

Ολόκληρη η ανάρτησή με την εβδομαδιαία ανασκόπηση του πρωθυπουργού:

 

