Μουζουράκης-Κόζαρη: Νονά του γιου τους η Παπαρίζου - Συγκίνηση για το όνομα

Μια ξεχωριστή μέρα με συμβολισμό

Μουζουράκης-Κόζαρη: Νονά του γιου τους η Παπαρίζου - Συγκίνηση για το όνομα
Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ από την εκπομπή Buongiorno
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη θα βαφτίσουν τον γιο τους το Σάββατο 9 Μαΐου στην Αμφίκλεια.
  • Νονοί του παιδιού θα είναι τρεις, με την Έλενα Παπαρίζου να είναι ανάμεσά τους, προσδίδοντας συναισθηματική αξία στην τελετή.
  • Ο γιος θα ονομαστεί Παναγιώτης – Γιώργος, με το όνομα Γιώργος να τιμά τον πατέρα της Παπαρίζου που έχει φύγει από τη ζωή.
  • Η βάφτιση συνδυάζει παράδοση και προσωπικές αναφορές, δημιουργώντας μια συγκινητική ατμόσφαιρα.
  • Η εκδήλωση θα είναι γεμάτη συγκίνηση και οικογενειακή ζεστασιά, με στενούς συγγενείς και φίλους παρόντες.

Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη ετοιμάζονται να ζήσουν μία από τις πιο σημαντικές και τρυφερές στιγμές της οικογενειακής τους ζωής, καθώς αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου θα βαφτίσουν τον γιο τους στην Αμφίκλεια, στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι, παρουσία στενών συγγενών και φίλων, σε ένα ιδιαίτερα διακριτικό αλλά και συγκινητικό οικογενειακό περιβάλλον.

Πάνος Μουζουράκης: Πότε και πού θα γίνει η βάφτιση του γιου του

Οι νονοί του δεύτερου παιδιού του ζευγαριού θα είναι τρεις, με την Έλενα Παπαρίζου να βρίσκεται ανάμεσά τους, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία στη βάφτιση.

Τα ονόματα και η ιδιαίτερη σημασία τους


Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μέσα από την εκπομπή Buongiorno, το ζευγάρι θα δώσει στον μικρό δύο ονόματα: Παναγιώτης – Γιώργος. Η επιλογή του δεύτερου ονόματος δεν είναι τυχαία, αλλά κρύβει πίσω της μια βαθιά συναισθηματική ιστορία και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.
Όπως αναφέρθηκε, το όνομα «Γιώργος» δεν τιμά μόνο οικογενειακά πρόσωπα, όπως τον παππού και τον προπάππου, αλλά αποτελεί και έναν συγκινητικό φόρο τιμής στον πατέρα της Έλενας Παπαρίζου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από 18 χρόνια.

Η Μαριλού Κοζάρη και ο Πάνος Μουζουράκης

Η σύνδεση αυτή έκανε πολλούς να μιλούν για μια βάφτιση με έντονο συναισθηματικό φορτίο, που ξεπερνά τα τυπικά οικογενειακά όρια και αποκτά έναν πιο προσωπικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Τι είχε αποκαλύψει ο Πάνος Μουζουράκης

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Πάνος Μουζουράκης είχε μιλήσει με τον χαρακτηριστικό του χιούμορ για τα ονόματα του παιδιού του, αποκαλύπτοντας τη διαδικασία σκέψης του ζευγαριού: «Το όνομα της Ευελένης προέκυψε από τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, Ευάγγελος και Ελένη. Ο μικρότερος έχει επίσης δύο ονόματα, από τον πατέρα του πεθερού μου και έχει και του παππού, δηλαδή Γεώργιος και Παναγιώτης. Οι επιλογές μας ήταν Γιωργιώτης, Γιωγόπανος και… Πανόγιωργας. Αν θέλει να κάνει καριέρα έχει σαν επιλογή και το “Γιώργος”. Η Έλενα μπορεί να πει και… Μιχαήλ στην κολυμπήθρα».

Με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, ο καλλιτέχνης είχε δείξει πως η επιλογή ονομάτων στην οικογένεια έγινε με αγάπη, χιούμορ αλλά και έντονο συναισθηματικό δέσιμο με τις ρίζες τους.

Μια βάφτιση με συναίσθημα και συμβολισμό

Η επικείμενη βάφτιση στην Αμφίκλεια δεν είναι απλώς ένα οικογενειακό γεγονός, αλλά μια στιγμή γεμάτη συμβολισμούς, μνήμες και δεσμούς που ενώνουν ανθρώπους και ιστορίες. Με την παρουσία της Έλενας Παπαρίζου ως νονάς και την επιλογή των ονομάτων, το ζευγάρι φαίνεται να έχει δημιουργήσει μια τελετή που συνδυάζει παράδοση, προσωπικές αναφορές και βαθιά συναισθήματα.

Όλα δείχνουν πως το Σάββατο θα είναι μια μέρα γεμάτη συγκίνηση, χαμόγελα και οικογενειακή ζεστασιά για τον Πάνο Μουζουράκη και τη Μαριλού Κόζαρη, αλλά και για όλους όσοι θα βρεθούν δίπλα τους σε αυτή τη σημαντική στιγμή.

