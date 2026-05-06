«Παραλύει» η χώρα την Τετάρτη 13 Μαΐου, καθώς η ΑΔΕΔΥ προχωρά σε πανελλαδική απεργία.

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα, όπως δημόσιοι υπάλληλοι σε υπουργεία, δήμους, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, καθώς και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων.

Απεργία 13/5: Τι θα γίνει με τα σχολεία

Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τη λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων, καθώς οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Ωστόσο, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια δε θα κλείσουν, αλλά θα διαμορφώσουν το πρόγραμμά τους ανάλογα με το ποιοι και πόσοι δάσκαλοι και καθηγητές θα απεργήσουν.

Απεργία 13/5: Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

Προς το παρόν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν έχουν βγάλει επίσημες ανακοινώσεις για το πώς θα κινηθούν.

Είθισται στις μεγάλες κινητοποιήσεις να προχωρούν σε στάσεις εργασίας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες να προσέλθουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Έτσι, λεωφορεία και μετρό ίσως προβούν σε στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας.

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, αφού αναμένεται επίσημη ανακοίνωση για το πώς θα κινηθούν.

Απεργία 13/5: Τα αιτήματα των εργαζομένων στο δημόσιο

Η απεργιακή συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος και θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της Αθήνα.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν:

αυξήσεις στους μισθούς

επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

αναγνώριση προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα

αλλαγές στο μισθολογικό καθεστώς

βελτιώσεις σε ασφαλιστικά και εργασιακά ζητήματα

Παράλληλα εκφράζουν αντιδράσεις για αλλαγές που αφορούν το πειθαρχικό δίκαιο και τη μονιμότητα στο Δημόσιο.