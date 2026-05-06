Απεργία 13/5: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.05.26 , 15:34 «ΟΜΑΔΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ»: Μπες στο Star και πάτησε το κίτρινο κουμπί!
06.05.26 , 15:31 Υπόθεση Μυρτώς: Τι Είπε Ο Πατέρας Της Μετά Την Κατάθεσή Του
06.05.26 , 15:27 Θάνατος Παναγιωτάκη: Γιατί Πήγε Στην Ανακρίτρια Η Πόπη
06.05.26 , 15:17 Ραγίζει καρδιές η μητέρα της Μυρτώς: «Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτή»
06.05.26 , 15:16 Βάσια Παναγοπούλου: Τίτλοι τέλους για τη Γη της Ελιάς με... το καροτσάκι!
06.05.26 , 14:51 Kρήτη: «Πριν 2 μήνες καταδίωξε ξανά τον Νικήτα. Φώναζε για βοήθεια»
06.05.26 , 14:43 Αθηνά Οικονομάκου: Η ασπρόμαυρη αγκαλιά με τη Σιέννα. «Έλιωσε» το Instagram
06.05.26 , 14:43 Αίγινα: Κοριτσάκι 1,5 έτους πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι
06.05.26 , 14:22 Μάνος Πίντζης: Το νέο του vidcast, η τηλεόραση κι ο γιος του
06.05.26 , 14:09 Κρήτη: Ο 54χρονος άδειασε το πιστόλι στον Νικήτα και μετά τον κλωτσούσε
06.05.26 , 14:02 Σχέδιο Προμηθεύς - Είδαμε την παράσταση στο Θέατρο Καλλιρόης
06.05.26 , 13:58 BMW Group: Κατασκευάζει το 2.000.000ό αμιγώς ηλεκτρικό όχημα
06.05.26 , 13:25 Μπήλιου: Από σήμερα ο Πλούτωνας σε ανάδρομη πορεία- Ποια ζώδια επηρεάζονται
06.05.26 , 13:14 Mikay: Η Eurovision, η ζωή στην Κίνα και οι γλώσσες που μιλάει άπταιστα
06.05.26 , 13:10 Axios: «ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου»
Αίγινα: Κοριτσάκι 1,5 έτους πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι
Χρηστίδου: Τι κάνει «8,5 ώρες» στο γυμναστήριο
MasterChef: Από την κόκκινη μπριγάδα ο νικητής του καλύτερου πιάτου
Νίκος Συρίγος: «Έχουν γίνει, πια, ανέκδοτο οι συγγνώμες του Γιώργου Λιάγκα»
Ιωάννα Τούνη: Room tour από τη Βαρκελώνη σε minimal πολυτελές διαμέρισμα
Κρήτη: Ο 54χρονος άδειασε το πιστόλι στον Νικήτα και μετά τον κλωτσούσε
Παραλύει το Δημόσιο με την πανελλαδική απεργία την επόμενη εβδομάδα
MasterChef: Τρομερός Φίλιπ έδωσε ξανά τη νίκη στην κόκκινη μπριγάδα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
Κατερίνα Καινούργιου: Η ολόσωμη φωτογραφία μετά τη γέννηση της κόρης της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Χρήστος Μπόνης)
Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 13 Μαΐου / Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πανελλαδική απεργία προγραμματίζεται για την Τετάρτη 13 Μαΐου από την ΑΔΕΔΥ, με συμμετοχή δημόσιων υπαλλήλων και εκπαιδευτικών.
  • Τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά, αλλά το πρόγραμμα θα προσαρμοστεί ανάλογα με τις απεργίες των δασκάλων και καθηγητών.
  • Μέχρι στιγμής, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα πώς θα κινηθούν, αλλά ενδέχεται να υπάρξουν στάσεις εργασίας.
  • Η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 11:00 στην Πλατεία Κλαυθμώνος, με πορεία στο κέντρο της Αθήνας.
  • Οι εργαζόμενοι διεκδικούν μισθολογικές αυξήσεις, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και βελτιώσεις σε ασφαλιστικά και εργασιακά ζητήματα.

«Παραλύει» η χώρα την Τετάρτη 13 Μαΐου, καθώς η ΑΔΕΔΥ προχωρά σε πανελλαδική απεργία.  

Παραλύει το Δημόσιο με την πανελλαδική απεργία την επόμενη εβδομάδα

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα, όπως δημόσιοι υπάλληλοι σε υπουργεία, δήμους, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, καθώς και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων. 

Απεργία 13/5: Τι θα γίνει με τα σχολεία 

Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει και τη λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων, καθώς οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. 

Ωστόσο, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια δε θα κλείσουν, αλλά θα διαμορφώσουν το πρόγραμμά τους ανάλογα με το ποιοι και πόσοι δάσκαλοι και καθηγητές θα απεργήσουν.  

Απεργία 13/5: Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ 

Προς το παρόν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν έχουν βγάλει επίσημες ανακοινώσεις για το πώς θα κινηθούν. 

Είθισται στις μεγάλες κινητοποιήσεις να προχωρούν σε στάσεις εργασίας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες να προσέλθουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις. 

Έτσι, λεωφορεία και μετρό ίσως προβούν σε στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας. 

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, αφού αναμένεται επίσημη ανακοίνωση για το πώς θα κινηθούν.  

Απεργία 13/5: Τα αιτήματα των εργαζομένων στο δημόσιο 

Η απεργιακή συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος και θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της Αθήνα. 

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν:  

  • αυξήσεις στους μισθούς 
  • επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού 
  • αναγνώριση προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα 
  • αλλαγές στο μισθολογικό καθεστώς 
  • βελτιώσεις σε ασφαλιστικά και εργασιακά ζητήματα 

Παράλληλα εκφράζουν αντιδράσεις για αλλαγές που αφορούν το πειθαρχικό δίκαιο και τη μονιμότητα στο Δημόσιο. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΠΕΡΓΙΑ
 |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
 |
ΜΜΜ
 |
ΣΧΟΛΕΙΑ
 |
ΑΔΕΔΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top