VW: Τα δυνατά «όπλα» T-Cross και Taigo-Τιμές

Η Volkswagen ενισχύει ουσιαστικά τη θέση της στην κατηγορία των compact SUV, προχωρώντας σε νέα, πιο ανταγωνιστική εμπορική τοποθέτηση για τα T-Cross και Taigo. Με δύο ξεχωριστά αλλά συμπληρωματικά μοντέλα, η μάρκα προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση αξίας: πλούσιο εξοπλισμό, αποδοτικούς κινητήρες TSI, σύγχρονες τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας και τον γνώριμο ποιοτικό χαρακτήρα Volkswagen.



T-Cross: χαρακτηριστική SUV σχεδίαση, compact διαστάσεις, κορυφαία πρακτικότητα

Με τη νέα εμπορική τοποθέτηση, το T-Cross διατίθεται πλέον από 20.990 ευρώ στην έκδοση 1.0 TSI 95 PS Essential. Οι εκδόσεις More ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη σχέση αξίας-τιμής του μοντέλου, συνδυάζοντας πλούσιο εξοπλισμό με ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή. Το T-Cross 1.0 TSI 95 PS More διατίθεται από 22.590 ευρώ, ενώ το T-Cross 1.0 TSI 116 PS More από 23.490 ευρώ.

Η έκδοση T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG More, με αυτόματο κιβώτιο DSG, διατίθεται από 24.990 ευρώ, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη άνεση στην καθημερινή χρήση. Στην κορυφή της νέας πρότασης βρίσκεται το T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line More, με τιμή από 28.990 ευρώ, για όσους επιθυμούν πιο δυναμική εμφάνιση, αναβαθμισμένο εξοπλισμό και την άνεση του αυτόματου κιβωτίου DSG.



Taigo: coupe-SUV χαρακτήρας με χώρους και στιλ

Το Taigo διατίθεται πλέον από 19.990 ευρώ στην έκδοση 1.0 TSI 95 PS Essential. Η έκδοση Taigo 1.0 TSI 95 PS More προσφέρεται από 21.690 ευρώ, ενώ το Taigo 1.0 TSI 116 PS More διατίθεται από 22.590 ευρώ.

Για όσους επιθυμούν την άνεση του αυτόματου κιβωτίου DSG, το Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG More διατίθεται από 23.990 ευρώ, διαμορφώνοντας μία ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση με έμφαση στη σχεδίαση, την άνεση, τον εξοπλισμό και την καθημερινή ευχρηστία.



Με το T-Cross και το Taigo, η Volkswagen ενισχύει τη θέση της στα compact SUV με δύο μοντέλα ξεκάθαρης ταυτότητας: το T-Cross για όσους ζητούν μέγιστη πρακτικότητα σε compact διαστάσεις και το Taigo για όσους θέλουν περισσότερο στιλ, δυναμισμό και coupe-SUV χαρακτήρα.Δύο διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας φιλοσοφίας: περισσότερος εξοπλισμός, περισσότερη αξία, περισσότερη ουσία, περισσότερη Volkswagen.

