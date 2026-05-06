Ηλίας Ψινάκης: «Δε δικαιούμαι να έχω άποψη για την Eurovision»

Όσα είπε ο δαιμόνιος μάνατζερ στην κάμερα του Breakfast@Star

Δείτε όσα είπε ο Ηλίας Ψινάκης στο Breakfast@Star
  • Ο Ηλίας Ψινάκης μίλησε για την Άννα Βίσση, χαρακτηρίζοντάς την μοναδικό φαινόμενο και προβλέποντας ότι το ΟΑΚΑ μπορεί να γεμίσει δύο φορές.
  • Διέψευσε φήμες για κρίση στις σχέσεις της Άννας με φίλους και συνεργάτες, τονίζοντας ότι οι δεσμοί τους είναι ισχυροί.
  • Παραδέχτηκε ότι η λάθος πρόβλεψή του για την Eurovision του στέρησε το δικαίωμα να έχει άποψη για φέτος.
  • Διατήρησε μυστήριο σχετικά με το μέλλον του Γηροκομείου και αρνήθηκε να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τα επόμενα επεισόδια.
  • Επιβεβαίωσε ότι η ζωή του είναι γεμάτη γιορτές και επιτυχίες, αποφεύγοντας να σχολιάσει το κόστος των εισιτηρίων της Βίσση.

Ο Ηλίας Ψινάκης μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Πάνο Παπαδόπουλο για τον Ακύλα και την Eurovision, το Γηροκομείο αλλά και τη μεγάλη επιστροφή της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ και την πορεία της που συνεχίζει να σπάει κάθε ρεκόρ.

Με αφορμή την παρουσία του στην Κύπρο για τη βράβευση των Ανδρών της Χρονιάς, ο γνωστός μάνατζερ δε δίστασε να αποθεώσει τη διαχρονική σταρ, χαρακτηρίζοντάς την ένα μοναδικό φαινόμενο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Για εκείνον, η επιτυχία της Άννας σε αυτή τη φάση της ζωής της δεν είναι απλώς αναμενόμενη, αλλά ιστορική, προβλέποντας μάλιστα πως το ΟΑΚΑ μπορεί να γεμίσει όχι μία, αλλά δύο φορές. Παράλληλα, έσπευσε να διαψεύσει με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο τις φήμες περί «unfollow» και κρίσης στις σχέσεις της με φίλους και συνεργάτες, υπογραμμίζοντας πως οι δεσμοί τους παραμένουν ισχυροί. 

Η συζήτηση όμως απέκτησε μια πιο εσωτερική χροιά όταν η κουβέντα στράφηκε στη Eurovision και τις προσωπικές του αστοχίες. Με μια δόση αυστηρότητας που σπάνια βλέπουμε στον τηλεοπτικό αέρα, ο Ηλίας Ψινάκης παραδέχτηκε πως η περσινή λάθος πρόβλεψή του για την Klavdia τού στέρησε το «δικαίωμα» να εκφέρει γνώμη για τη φετινή συμμετοχή του Ακύλα. «Δε δικαιούμαι να έχω άποψη για την Eurovision», δήλωσε.

Παρόλο που για δεκαετίες οι προβλέψεις του ήταν αλάνθαστες, ο ίδιος θεωρεί πως στη δουλειά του δεν επιτρέπονται λάθη. Αυτή η αυστηρότητα, όπως εξήγησε, ξεκινά από τον ίδιο του τον εαυτό και επεκτείνεται στους γύρω του, αποτελώντας ίσως το μυστικό της μακρόχρονης επιτυχίας του.

Όσο για το μέλλον και τα επόμενα επεισόδια του Γηροκομείου, ο Ηλίας επέλεξε να διατηρήσει το μυστήριο που τον περιβάλλει. Αν και δήλωσε τρισευτυχισμένος με την πορεία του project, αρνήθηκε πεισματικά να δώσει έστω και μια μικρή πληροφορία για το τι ετοιμάζει, αφήνοντας το κοινό να περιμένει την επόμενη κίνησή του. Ακόμα και στο θέμα του κόστους των εισιτηρίων για τη συναυλία της Βίσση, ο ίδιος απέφυγε την παγίδα με χιούμορ, δηλώνοντας πως τα δικά του θέματα έχουν «τακτοποιηθεί», επιβεβαιώνοντας πως για τον Ηλία Ψινάκη, η ζωή παραμένει μια γιορτή ανάμεσα σε καλούς φίλους και μεγάλες επιτυχίες.

