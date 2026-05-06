Με αφορμή όσα είπε η Ανδρομάχη για τα κιλά που πήρε στην πρώτη της εγκυμοσύνη, η Σταματίνα Τσιμτσιλή προχώρησε μέσα από τον «αέρα» του Happy Day σε μια προσωπική εξομολόγηση.

Το πρωί της Τετάρτης 6 Μαϊου, η παρουσιάστρια του Alpha παραδέχτηκε ότι και εκείνη, στην πρώτη της εγκυμοσύνη είχε αφήσει τον εαυτό της πιο ελεύθερο προκειμένου να απολαύσει όσα είχε στερηθεί διατροφικά τα προηγούμενα χρόνια. Στις επόμενες δύο εγκυμοσύνες της ωστόσο, ήταν πολύ πιο προσεκτική και πήρε λίγα μόνο κιλά.

«Έπαθε αυτό που παθαίνουμε εμείς, που μια ζωή στερούμαστε για να έχουμε μια ωραία κορμοστασιά υποτίθεται, και λέμε τώρα είμαι έγκυος, θα φάω. Στη δεύτερη εγκυμοσύνη βέβαια, που ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να χάσεις τα κιλά που έχεις πάρει, μαζεύεσαι σοβαρά… Εγώ στην πρώτη εγκυμοσύνη πήρα 18-20 κιλά, στη δεύτερη 10-12 και στην τρίτη 6-7. Όταν ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να τα χάσεις, μετά προσέχεις» είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τα παιδιά της /Φωτογραφία Instagram



Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έχει αποκτήσει με τον αγαπημένο της σύζυγο Θέμη Σοφό τρία παιδιά: τη Νάγια, τη Μαίρη και τον μικρό Γιάννη. Η ίδια δείχνει να δίνει προτεραιότητα σε ποιοτικές στιγμές με την οικογένειά της, μακριά από την πίεση της καθημερινότητας και όποτε βρίσκει κάποιο κενό, κανονίζει εξορμήσεις.

