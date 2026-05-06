Λάκης Λαζόπουλος: «Από τι να κουραστώ, να ανεβαίνω σκαλοπάτια;»

Η επίκη απάντηση του κωμικού για το θέατρο και την κούραση

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Λάκης Λαζόπουλος μίλησε για την παράσταση "Ο δάσκαλος της Ίμβρου" και την επιθυμία του να παρουσιαστεί και στην Κωνσταντινούπολη.
  • Απέφυγε να επεκταθεί για τις δηλώσεις του περί αποχώρησης από το θέατρο, λέγοντας "δεν είναι η ώρα να το πούμε αυτό".
  • Δήλωσε ότι δεν αισθάνεται κουρασμένος από την καριέρα του, αναφέροντας "Από τι να κουραστώ;".
  • Αναφέρθηκε σε αλλαγές στη σκέψη του και την επιθυμία του να ανακαλύψει καινούργια πράγματα.
  • Δεν έδωσε σαφή απάντηση για τη συνέχιση του Αλ Τσαντίρι Νιουζ την επόμενη σεζόν.

Ο Λάκης Λαζόπουλος βρέθηκε στην αυλαία της παράστασης Ο δάσκαλος της Ίμβρου στο Θέατρο Παλλάς και μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Πάνο Παπαδόπουλο για τη συγκίνηση που του άφησε η συγκεκριμένη δουλειά, αλλά και για τις σκέψεις του γύρω από το θέατρο και το Αλ Τσαντίρι Νιουζ.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε αυτή η παράσταση, αυτή η ιστορία και θέλω πάρα πολύ να γίνει και στην Κωνσταντινούπολη. Η ιστορία, όταν διάβαζα πάρα πολύ μέχρι να γράψω την ιστορία αυτή. Το αίσθημα του κόσμου που σιγά σιγά ένιωθε κάτι» είπε αρχικά σημειώνοντας ότι συνήθως «σε αυτές τις εκδηλώσεις υπάρχει κάτι ίδιο», δήλωσε αρχικά.

Όταν ρωτήθηκε για τις πρόσφατες δηλώσεις του περί αποχώρησης από το θέατρο, ο Λάκης Λαζόπουλος απέφυγε να επεκταθεί: «Δεν είναι η ώρα να το πούμε αυτό». Σε ερώτηση αν αισθάνεται κουρασμένος μετά από τόσα χρόνια πορείας, απάντησε: «Από τι να κουραστώ δηλαδή; Από το να ανεβαίνω σκαλοπάτια; Θα ’παιρνα ένα θέατρο πιο ίσιο».

Τέλος, σχετικά με το αν το Αλ Τσαντίρι θα συνεχιστεί και την επόμενη σεζόν στο Mega, απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είπα από το θέατρο απόσταση, όχι από τα άλλα».

«Θέλω να σου πω ότι μαζί με τη βόλτα μας, τελείωσε και η δική μου “βόλτα” στον χώρο αυτόν που ήμουν, στα θέατρα και σ’ όλα αυτά. Το μυαλό μου έχει αλλάξει τελείως. Συμπίπτει με το τέλος μιας μεγάλης βόλτας που είχα στο μυαλό μου κάνει, γι’ αυτή τη διαδρομή. Τώρα, ψάχνω καινούργια πράγματα να κάνω, να βρω τον εαυτό μου», αποκάλυψε ο Λάκης Λαζόπουλος στην πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στη Νίκη Λυμπεράκη και την εκπομπή Πάμε μια βόλτα;.

