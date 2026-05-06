Alexandra Căpitănescu: Οι σπουδές στην Ιατρική Φυσική και η Eurovision

Ακούστε το τραγούδι «Choke Me» της Ρουμανίας - Τι λένε οι στίχοι

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 22χρονη Alexandra Căpitănescu θα εκπροσωπήσει τη Ρουμανία στη Eurovision 2026, μετά τη νίκη της στο Voice Romania 2023.
  • Σπουδάζει Ιατρική Φυσική στο Βουκουρέστι, με στόχο να γίνει ιατρικός φυσικός.
  • Το τραγούδι της, "Choke Me", είναι ένα σύγχρονο κομμάτι με ροκ στοιχεία που εκφράζει συναισθηματική πίεση και αυτο-αγάπη.
  • Η Alexandra περιγράφεται ως δυναμική και ευαίσθητη ερμηνεύτρια, με στόχο να φτάσει στο top 10 της Eurovision.
  • Η συμμετοχή της θα γίνει στις 14 Μαΐου 2026, στο δεύτερο ημιτελικό.

Είναι μόλις 22 χρόνων και φέτος θα σηκώσει ψηλά τη σημαία της Ρουμανίας στο μουσικό διαγνωνισμό της Eurovision. Ο λόγος για την Alexandra Căpitănescu, η οποία κατάφερε να βγει νικήτρια το 2023 στο Voice Romania, ενώ κέρδισε την πρώτη θέση και στον εθνικό τελικό Selecția Națională 2026, ανάμεσα σε 12 συμμετέχοντες

Χαρακτηριστικά της Alexandra; Η δυναμική σκηνική παρουσία της και μια φωνή που έχει ήδη δοκιμαστεί σε μεγάλα τηλεοπτικά shows.

Γνωρίζοντας την Alexandra Căpitănescu - Το βιογραφικό της τραγουδίστριας

  • Γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου του 2003 στο Galați της Ρουμανίας, ανήκει στο ζώδιο του Λέοντα, ενώ ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram είναι @alexandra.capitanescu
  • Παράλληλα με τη μουσική καριέρα της, σπουδάζει στη Σχολή Φυσικής του Βουκουρεστίου, με στόχο να γίνει ιατρικός φυσικός
  • Στο ενεργητικό της έχει ήδη την κυκλοφορία ενός mini album, ενώ έχει πραγματοποιήσει και περιοδεία σε εθνικό επίπεδο

 

 

  • Έχει στεφθεί νικήτρια του μουσικού διαγνωισμού Voice Romania 2023
  • Στη μουσική της, η Alexandra, καταφέρνει να συνδυάζει την καλλιτεχνική πειθαρχία με το πηγαίο συναίσθημα, ενώ περιγράφεται ως «μια ευαίσθητη αλλά ταυτόχρονα δυναμική ερμηνεύτρια», προσδίδοντας μία εσωτερική φλόγα στα κομμάτια της.

 

 

Η τραγουδίστρια της Ρουμανίας πρόκειται να διαγωνιστεί στο πρώτο μισό του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision, στις 14 Μαΐου 2026, ενώ τα τελευταία προγνωστικά τη θέλουν να έχει μία θέση στο top 10 finalist.

Ακούστε το τραγούδι της Ρουμανίας, «Choke Me», με ερμηνεύτρια την Alexandra Căpitănescu:

Πρόκειται για ένα σύγχρονο, εναλλακτικό κομμάτι με ροκ στοιχεία και έντονη συναισθηματική φόρτιση. Σύμφωνα με την Alexandra, το τραγούδι «είναι μια "κραυγή απόγνωσης" που αφορά την υπέρβαση των προσωπικών ορίων και την ανάγκη για αυτο-αγάπη και τρυφερότητα προς τον εαυτό μας, όταν όλα γύρω μας γίνονται ασφυκτικά».

 

 

Με το τραγούδι αυτό, η 22χρονη καλλιτέχνιδα θέλει να αποτυπώσει τη συναισθηματική πίεση, τις αμφιβολίες και τους εσωτερικούς αγώνες που αντιμετωπίζουν πολλοί νέοι καλλιτέχνες, προσπαθώντας να βρουν τη δική τους φωνή στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Δυναμικό και ταυτόχρονα βαθιά συγκινητικό, το «Choke Me» χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια, θάρρος και συναισθηματική απελευθέρωση.

Τι λένε οι στίχοι του «Choke Me» («Πνίξε με»)

Φάντασμα, νιώθεις σαν φάντασμα
Γιατί θες να με εξημερώσεις;
Δύσκολα εισπνέω
Με νιώθεις;

Κάνε ό,τι λέω
Και ποτέ μη με προδώσεις
Είσαι εδώ για να με υπακούς
Έτσι;

Χρειάζομαι μόνο την αγάπη σου
Θέλω να με πνίξει, πνίξει, πνίξει
Γεννήθηκα για να με ελέγχεις, θέλω να με πνίξεις
Πν-πν-πν-πνίξεις, πν-πν-πν-πνίξεις
Αγάπα με, κάνε τους πνεύμονές μου να εκραγούν
Χρειάζομαι μόνο την αγάπη σου, θέλω να με πνίξει

Να με πνίξει
Να με πνίξει
Να με πνίξει
 
Σώσε με
Μέσα μου φλέγομαι
Θέλω να με ηρεμήσεις, ηρεμήσεις, ηρεμήσεις
Για ηρεμία το σώμα μου ικετεύει

Κάνε ό,τι λέω
Και ποτέ μη με προδώσεις
Είσαι εδώ για να με υπακούς
Έτσι;

Χρειάζομαι μόνο την αγάπη σου
Θέλω να με πνίξει, πνίξει, πνίξει
Γεννήθηκα για να με ελέγχεις, θέλω να με πνίξεις
Πν-πν-πν-πνίξεις, πν-πν-πν-πνίξεις
Αγάπα με, κάνε τους πνεύμονές μου να εκραγούν
Χρειάζομαι μόνο την αγάπη σου, θέλω να με πνίξει
Πν-πν-πν-πνίξει, πν-πν-πν-πνίξει

Να με πνίξει
Να με πνίξει
Να με πνίξει

 

