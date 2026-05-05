Θεοφάνους: «Ο Ρέμος δεν είχε τέτοια κόμπλεξ. Η Θεοδωρίδου τα είχε μετά»

Τι είπε στη συνέντευξη που έδωσε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.05.26 , 12:58 Μελέτης Ηλίας: Έτσι ευχήθηκε στη σύζυγό του ο «Σάββας» από το Σόι σου
05.05.26 , 12:53 Άση Μπήλιου: Η Σελήνη κενής πορείας & το «εκρηκτικό» τετράγωνο Άρη - Δία
05.05.26 , 12:51 Έρχεται νέο fuel pass - Τα 3 επιδόματα που πληρώνονται τον Ιούνιο
05.05.26 , 12:44 «Πάγωσαν» με το challenge στο MasterChef: «Χριστέ μου, τι είναι αυτά ρε;»
05.05.26 , 12:42 Καιρός: Έρχεται το πρώτο θερμό επεισόδιο για φέτος
05.05.26 , 12:33 Volvo: Γιατί είναι πιο εύκολη η απόκτηση ενός μοντέλου της
05.05.26 , 12:25 Φτιάξτε καραμελωμένα πανσετάκια με ρύζι, με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα
05.05.26 , 12:21 Ferto ή δώστο; Ο Akylas εξηγεί σε βίντεο τι θέλει πραγματικά
05.05.26 , 12:11 Ιουλία Καλλιμάνη: Απολαύστε το κλιπάκι του νέου της τραγούδιου «Με Ξόδεψες»
05.05.26 , 12:04 Νέο Ηράκλειο: Ανήλικοι άνοιγαν θυρίδες δεμάτων και έκλεβαν το περιεχόμενο
05.05.26 , 12:02 Σταμάτης Κραουνάκης: «Ήμουν μπούγιαβλο από μικρός. Πεθαίνω για τα γλυκά»
05.05.26 , 12:02 Αλεξάνδρα Τσόλκα: «Δεν έχω κάνει συζητήσεις... είμαι απλή πανελατζού»
05.05.26 , 11:48 Beyonce: Επέστρεψε στο Met Gala μετά από 10 χρόνια απουσίας
05.05.26 , 11:31 Κοινωνικός τουρισμός 2026: Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα
05.05.26 , 11:19 Ηλεκτρικά πατίνια: Την απαγόρευσή τους εισηγείται ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
MasterChef: «Είναι ο ορισμός του "εσείς φταίτε για όλα"» - Δείτε το trailer
MasterChef: Ντέρμπι στο Mystery Box - Ποιο πιάτο «έλυσε» την ισοπαλία;
Αντιγόνη Μακρή: Το τσιφτετέλι με τον Νίκο Γκέλια στον Κώστα Καραφώτη
Σία Κοσιώνη: Οριστικό διαζύγιο - Μέχρι την Παρασκευή στο δελτίο του ΣΚΑΪ
MasterChef - Μενεξιά: «Ναι, ήρθαμε πιο κοντά με τον Τάσο. Αυτό θα πω μόνο»
«Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ» - Με νέα παρουσιάστρια το δελτίο
Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους συνταξιούχους
MasterChef: Οι κριτές αποθέωσαν το πιάτο του Φίλιπ - «Είναι εθιστικό»
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: Απόδραση στο Ναύπλιο για το ζευγάρι
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Γιώργου Θεοφάνους στην εκπομπή The 2night Show - Τι είπε για τη διαφωνία με τη Νατάσα Θεοδωρίδου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Θεοφάνους αναφέρθηκε στη διαφωνία του με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, επισημαίνοντας ότι δεν σχετίζεται με τη χρήση του τραγουδιού "Φεγγάρι" σε διαφήμιση.
  • Ο Θεοφάνους δήλωσε ότι ο Αντώνης Ρέμος δεν είχε κόμπλεξ σχετικά με τη χρήση τραγουδιών του σε διαφημίσεις, αντίθετα με τη Θεοδωρίδου.
  • Η διαφωνία του με τη Θεοδωρίδου προήλθε από άλλο θέμα, το οποίο δεν έχει αποκαλυφθεί δημόσια.
  • Το τραγούδι "Φεγγάρι" είχε αρχικά γραφτεί για την Άννα Βίσση και απορρίφθηκε από την Πέγκυ Ζήνα πριν φτάσει στη Θεοδωρίδου.
  • Ο Θεοφάνους έχει συνεργαστεί με πολλές καλλιτέχνιδες χωρίς να έχει μάλωσει μαζί τους, διαφωνώντας μόνο σε προσωπικό επίπεδο.

Στη διαφωνία που είχε με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, με αφορμή το τραγούδι «Φεγγάρι», που έδωσε ο συνθέτης σε τηλεοπτική διαφήμιση, αναφέρθηκε ο Γιώργος Θεοφάνους. Αποκάλυψε δε, ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος της διαφωνίας του με την τραγουδίστρια. 

«Έδωσα το “Δεν τελειώσαμε” σε μια διαφήμιση για ψυγεία, μου φάνηκε πολύ αστείο. Το γέλαγα. Δεν κάθισα να σκεφτώ σοβαρά γιατί το έγραψα αυτό το τραγούδι, γιατί αν το έπαιρνα σοβαρά, δε θα τα έδινα ποτέ και πουθενά. Θα τα κράταγα για μένα», είπε αρχικά ο συνθέτης στην εκπομπή The 2night Show.

Θεοφάνους: «Ο Ρέμος δεν είχε τέτοια κόμπλεξ. Η Θεοδωρίδου τα είχε μετά»

Σε ερώτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου, αν υπήρξε περίπτωση που τραγουδιστής παραπονέθηκε που έδωσε τραγούδι του σε διαφήμιση, ο Γιώργος Θεοφάνους, απάντησε: «Όχι μωρέ, ο Αντώνης δεν είχε τέτοια κόμπλεξ. Η Νατάσα τα είχε μετά. Λάθος της είναι αυτό που έκανε. Δεν έπαθε τίποτα το τραγούδι μας και σταμάτησε μετά να το λέει και στο live το “Φεγγάρι”, αλλά αντέχει να μην πει το “Φεγγάρι”; Δεν αντέχει, δε γίνεται και το λέει και υπέροχα, δεν υπάρχει κανένας λόγος», επισήμανε ο συνθέτης. 

Θεοφάνους για Ρέμο: «Δε μου άρεσε αυτό που είπε για τη Μαρινέλλα»

Στη συνέχεια, αποκάλυψε: «Η διαφωνία μας με τη Νατάσα δεν ήταν η διαφήμιση, για να το λήξω αυτό το θέμα και το λέω ίσως και πρώτη φορά σε σένα». 

Δεν έχει να κάνει με τη διαφήμιση η διαφωνία μας, έχει να κάνει με άλλο θέμα, το οποίο δεν έχει βγει ποτέ στον αέρα

Υπενθυμίζεται ότι οι σχέσεις του συνθέτη και της τραγουδίστριας είχαν «παγώσει» για κάποιο διάστημα. Αυτό που είχε γίνει γνωστό είναι ότι η τραγουδίστρια αντέδρασε όταν ο συνθέτης παραχώρησε το τραγούδι που είχε τραγουδήσει η ίδια, το «Φεγγάρι», ώστε να χρησιμοποιηθεί σε πασχαλινή διαφήμιση αλυσίδας καταστημάτων παιχνιδιών, με σατυρικό χαρακτήρα. Έκτοτε, η τραγουδίστρια είχε σταματήσει να το ερμηνεύει στο ζωντανό της πρόγραμμα. 

Γιώργος Θεοφάνους - Νατάσα Θεοδωρίδου, το 2019/ NDP

Γιώργος Θεοφάνους - Νατάσα Θεοδωρίδου, το 2019/ NDP

Σε άλλο σημείο, ο μουσικοσυνθέτης απάντησε στο αν ισχύει ο μύθος ότι με όποιον συνεργαζόταν ο Γιώργος Θεοφάνους μάλωνε στη συνέχεια. 

Γιώργος Θεοφάνους: Αποκάλυψε στη Σκορδά γιατί δε μιλάει με τον Λιάγκα!

«Έχω κάνει τρεις δίσκους στη Νατάσα, τρεις στον Τερζή, τέσσερις στον Ρέμο. Εντάξει, δε μάλωσα. Διαφωνούμε πολλές φορές με τους ανθρώπους. Δε διαφωνώ με την καλλιτέχνιδα Νατάσα, με τον άνθρωπο διαφώνησα. Τέλος και τραβάμε μια κόκκινη γραμμή εκεί. Δεν το συζητώ, είμαι τόσο περήφανος που τα είπε και τα είπε τόσο ωραία. Κανένας δε θα τα έλεγε έτσι», επισήμανε.

Θεοφάνους: «Δε διαφωνώ με την καλλιτέχνιδα Νατάσα, με τον άνθρωπο διαφώνησα»/ βίντεο Ant1

Θεοφάνους: «Δε διαφωνώ με την καλλιτέχνιδα Νατάσα, με τον άνθρωπο διαφώνησα»/ βίντεο Ant1

Τέλος, αποκάλυψε ότι αυτό το τραγούδι είχε γραφτεί για την Άννα Βίσση, στη συνέχεια απορρίφθηκε από την Πέγκυ Ζήνα και στη συνέχεια έφτασε στα χέρια της Νατάσας Θεοδωρίδου.

«Έχω πει και δημόσια ότι τραγούδια που της έγραψα, όπως η "Κόκκινη γραμμή", για την Άννα ήταν γραμμένο. Ήταν στον δίσκο της Άννας Βίσση αυτό. Δε γράφτηκε για τη Νατάσα. Πέρασε μετά από την Πέγκυ Ζήνα, απορρίφθηκε κι έφτασε στα χέρια της Νατάσας. Το δοκιμάσαμε με τη Νατάσα και είπαμε, αυτό είναι», κατέληξε.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
 |
ΔΙΑΦΩΝΙΑ
 |
ΦΕΓΓΑΡΙ
 |
ΤΡΑΓΟΥΔΙ
 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top