Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Γιώργου Θεοφάνους στην εκπομπή The 2night Show - Τι είπε για τη διαφωνία με τη Νατάσα Θεοδωρίδου

Στη διαφωνία που είχε με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, με αφορμή το τραγούδι «Φεγγάρι», που έδωσε ο συνθέτης σε τηλεοπτική διαφήμιση, αναφέρθηκε ο Γιώργος Θεοφάνους. Αποκάλυψε δε, ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος της διαφωνίας του με την τραγουδίστρια.

«Έδωσα το “Δεν τελειώσαμε” σε μια διαφήμιση για ψυγεία, μου φάνηκε πολύ αστείο. Το γέλαγα. Δεν κάθισα να σκεφτώ σοβαρά γιατί το έγραψα αυτό το τραγούδι, γιατί αν το έπαιρνα σοβαρά, δε θα τα έδινα ποτέ και πουθενά. Θα τα κράταγα για μένα», είπε αρχικά ο συνθέτης στην εκπομπή The 2night Show.

Σε ερώτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου, αν υπήρξε περίπτωση που τραγουδιστής παραπονέθηκε που έδωσε τραγούδι του σε διαφήμιση, ο Γιώργος Θεοφάνους, απάντησε: «Όχι μωρέ, ο Αντώνης δεν είχε τέτοια κόμπλεξ. Η Νατάσα τα είχε μετά. Λάθος της είναι αυτό που έκανε. Δεν έπαθε τίποτα το τραγούδι μας και σταμάτησε μετά να το λέει και στο live το “Φεγγάρι”, αλλά αντέχει να μην πει το “Φεγγάρι”; Δεν αντέχει, δε γίνεται και το λέει και υπέροχα, δεν υπάρχει κανένας λόγος», επισήμανε ο συνθέτης.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε: «Η διαφωνία μας με τη Νατάσα δεν ήταν η διαφήμιση, για να το λήξω αυτό το θέμα και το λέω ίσως και πρώτη φορά σε σένα».

Δεν έχει να κάνει με τη διαφήμιση η διαφωνία μας, έχει να κάνει με άλλο θέμα, το οποίο δεν έχει βγει ποτέ στον αέρα

Υπενθυμίζεται ότι οι σχέσεις του συνθέτη και της τραγουδίστριας είχαν «παγώσει» για κάποιο διάστημα. Αυτό που είχε γίνει γνωστό είναι ότι η τραγουδίστρια αντέδρασε όταν ο συνθέτης παραχώρησε το τραγούδι που είχε τραγουδήσει η ίδια, το «Φεγγάρι», ώστε να χρησιμοποιηθεί σε πασχαλινή διαφήμιση αλυσίδας καταστημάτων παιχνιδιών, με σατυρικό χαρακτήρα. Έκτοτε, η τραγουδίστρια είχε σταματήσει να το ερμηνεύει στο ζωντανό της πρόγραμμα.

Γιώργος Θεοφάνους - Νατάσα Θεοδωρίδου, το 2019/ NDP

Σε άλλο σημείο, ο μουσικοσυνθέτης απάντησε στο αν ισχύει ο μύθος ότι με όποιον συνεργαζόταν ο Γιώργος Θεοφάνους μάλωνε στη συνέχεια.

«Έχω κάνει τρεις δίσκους στη Νατάσα, τρεις στον Τερζή, τέσσερις στον Ρέμο. Εντάξει, δε μάλωσα. Διαφωνούμε πολλές φορές με τους ανθρώπους. Δε διαφωνώ με την καλλιτέχνιδα Νατάσα, με τον άνθρωπο διαφώνησα. Τέλος και τραβάμε μια κόκκινη γραμμή εκεί. Δεν το συζητώ, είμαι τόσο περήφανος που τα είπε και τα είπε τόσο ωραία. Κανένας δε θα τα έλεγε έτσι», επισήμανε.

Θεοφάνους: «Δε διαφωνώ με την καλλιτέχνιδα Νατάσα, με τον άνθρωπο διαφώνησα»/ βίντεο Ant1

Τέλος, αποκάλυψε ότι αυτό το τραγούδι είχε γραφτεί για την Άννα Βίσση, στη συνέχεια απορρίφθηκε από την Πέγκυ Ζήνα και στη συνέχεια έφτασε στα χέρια της Νατάσας Θεοδωρίδου.

«Έχω πει και δημόσια ότι τραγούδια που της έγραψα, όπως η "Κόκκινη γραμμή", για την Άννα ήταν γραμμένο. Ήταν στον δίσκο της Άννας Βίσση αυτό. Δε γράφτηκε για τη Νατάσα. Πέρασε μετά από την Πέγκυ Ζήνα, απορρίφθηκε κι έφτασε στα χέρια της Νατάσας. Το δοκιμάσαμε με τη Νατάσα και είπαμε, αυτό είναι», κατέληξε.