Ηλεκτρικά πατίνια: Την απαγόρευσή τους εισηγείται ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

«Οι ανήλικοι δεν μπορούν να κυκλοφορούν με πατίνι σε δρόμους»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.05.26 , 12:58 Μελέτης Ηλίας: Έτσι ευχήθηκε στη σύζυγό του ο «Σάββας» από το Σόι σου
05.05.26 , 12:53 Άση Μπήλιου: Η Σελήνη κενής πορείας & το «εκρηκτικό» τετράγωνο Άρη - Δία
05.05.26 , 12:51 Έρχεται νέο fuel pass - Τα 3 επιδόματα που πληρώνονται τον Ιούνιο
05.05.26 , 12:44 «Πάγωσαν» με το challenge στο MasterChef: «Χριστέ μου, τι είναι αυτά ρε;»
05.05.26 , 12:42 Καιρός: Έρχεται το πρώτο θερμό επεισόδιο για φέτος
05.05.26 , 12:33 Volvo: Γιατί είναι πιο εύκολη η απόκτηση ενός μοντέλου της
05.05.26 , 12:25 Φτιάξτε καραμελωμένα πανσετάκια με ρύζι, με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα
05.05.26 , 12:21 Ferto ή δώστο; Ο Akylas εξηγεί σε βίντεο τι θέλει πραγματικά
05.05.26 , 12:11 Ιουλία Καλλιμάνη: Απολαύστε το κλιπάκι του νέου της τραγούδιου «Με Ξόδεψες»
05.05.26 , 12:04 Νέο Ηράκλειο: Ανήλικοι άνοιγαν θυρίδες δεμάτων και έκλεβαν το περιεχόμενο
05.05.26 , 12:02 Σταμάτης Κραουνάκης: «Ήμουν μπούγιαβλο από μικρός. Πεθαίνω για τα γλυκά»
05.05.26 , 12:02 Αλεξάνδρα Τσόλκα: «Δεν έχω κάνει συζητήσεις... είμαι απλή πανελατζού»
05.05.26 , 11:48 Beyonce: Επέστρεψε στο Met Gala μετά από 10 χρόνια απουσίας
05.05.26 , 11:31 Κοινωνικός τουρισμός 2026: Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα
05.05.26 , 11:19 Ηλεκτρικά πατίνια: Την απαγόρευσή τους εισηγείται ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
MasterChef: «Είναι ο ορισμός του "εσείς φταίτε για όλα"» - Δείτε το trailer
MasterChef: Ντέρμπι στο Mystery Box - Ποιο πιάτο «έλυσε» την ισοπαλία;
Αντιγόνη Μακρή: Το τσιφτετέλι με τον Νίκο Γκέλια στον Κώστα Καραφώτη
Σία Κοσιώνη: Οριστικό διαζύγιο - Μέχρι την Παρασκευή στο δελτίο του ΣΚΑΪ
MasterChef - Μενεξιά: «Ναι, ήρθαμε πιο κοντά με τον Τάσο. Αυτό θα πω μόνο»
«Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ» - Με νέα παρουσιάστρια το δελτίο
Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους συνταξιούχους
MasterChef: Οι κριτές αποθέωσαν το πιάτο του Φίλιπ - «Είναι εθιστικό»
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: Απόδραση στο Ναύπλιο για το ζευγάρι
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προτείνει την απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών λόγω αυξανόμενων ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου 13χρονου στην Ηλεία.
  • Τα ανήλικα παιδιά δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν με πατίνια σε δρόμους, μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες.
  • Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) καθορίζει κανόνες για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, όπως ελάχιστη ηλικία 12 ετών και ανώτατη ταχύτητα 25 χλμ./ώρα.
  • Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική και προβλέπονται πρόστιμα για παραβάσεις, με τα υψηλότερα να φτάνουν τα 350 €.
  • Ο υπουργός τονίζει την ανάγκη για συνολική ρύθμιση και ασφαλέστερους δρόμους για την κυκλοφορία των πατινιών.

Νέα νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά και από τα συνεχή ατυχήματα που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό, με σοβαρότερο τον θάνατο του 13χρονου στην Ηλεία

Κυπαρισσία: Τραυματίστηκε 11χρονος σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

«Οι ανήλικοι δεν μπορούν να κυκλοφορούν με πατίνι σε δρόμους. Επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε πεζόδρομους και πλατείες. Αλλά θα υπάρξει και τώρα μια νέα νομοθετική ρύθμιση. Δεν μπορεί να πηγαίνει με το πατίνι ο ανήλικος στο σχολείο του και δεν πρέπει να πηγαίνει. Και είναι επικίνδυνο. Αλλά δεν είναι μόνο ο ανήλικος. Εγώ βλέπω και στον δρόμο, τις μεγάλες λεωφόρους που κυκλοφορούν όλοι αυτοί, ορισμένοι με κράνος, πολλοί χωρίς κράνος, με μεγάλες ταχύτητες. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι τα πατίνια πρέπει να απαγορευτούν εντελώς. Είναι πολύ επικίνδυνο», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

ηλεκτρικά πατίνια 1

Ηλεία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 13χρονο που οδηγούσε πατίνι

Ωστόσο, όπως σημείωσε, θα πρέπει να δούμε τι ισχύει στην Ευρώπη και να ληφθούν υπόψη αρκετοί παράγοντες. 

Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη για μια συνολικότερη ρύθμιση και πιο δραστική. 

ηλεκτρικά πατίνια 2

«Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει. Αυτό είναι μια άλλη διάσταση, ένα άλλο ζήτημα με το πατίνι του σε μια πλατεία, σε μια παιδική χαρά. Και είναι άλλο ζήτημα να κυκλοφορεί ένα παιδί με τριάντα, σαράντα χιλιόμετρα μέσα στη λεωφόρο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Επομένως η δική μου θέση είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτούν και για ανήλικους και για ενήλικες. Ή εν πάση περιπτώσει, αν δεν υπάρχουν, όπως γίνεται και με τα ποδήλατα, δρόμοι, διάδρομοι που αφορούν συγκεκριμένα αποκλειστικά την κυκλοφορία ποδηλάτων, πατινιών κλπ. Φοβούμαι ότι είναι πολύ επικίνδυνο και θα χάσουμε ζωές», τόνισε ο υπουργός.

Τροχαίο Hλεία: Το πατίνι του 13χρονου «έπιανε» τα 60 χλμ

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για τα πατίνια

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) που ισχύει στην Ελλάδα, τα ηλεκτρικά πατίνια κατατάσσονται στην κατηγορία των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) και γι’ αυτά ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες για χρήση, ηλικία, ταχύτητα, κίνηση στον δρόμο και πρόστιμα.

ηλεκτρικά πατίνια 3

Κέρκυρα: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ 14χρονος που έπεσε με πατίνι

Συγκεκριμένα:

  • Η ελάχιστη ηλικία για να οδηγήσεις ηλεκτρικό πατίνι είναι τα 12 έτη.
  • Για οδηγό κάτω των 12 ετών που κινείται σε δρόμο με αυτοκίνητα (όχι αποκλειστικά πεζοδρόμιο) απαιτείται συνοδός ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών.
  • Το ανώτατο όριο ταχύτητας για ηλεκτρικά πατίνια (Ε.Π.Η.Ο.) είναι 25 χλμ./ώρα.
  • Ακόμη κι αν το πατίνι διαθέτει υψηλότερη πιθανή ταχύτητα, η χρήση του πάνω από 25 χλμ./ώρα θεωρείται παράβαση.
  • Τα ηλεκτρικά πατίνια πρέπει να κινούνται πρώτα σε ποδηλατόδρομους.
  • Όταν δεν υπάρχει ποδηλατόδρομος, επιτρέπεται η κίνηση στο δεξί άκρο του δρόμου, αλλά μόνο σε οδούς με όριο ταχύτητας μέχρι 50 χλμ./ώρα.
  • Απαγορεύεται η κίνησή τους σε λεωφόρους ταχείας κυκλοφορίας, εθνικές οδούς, Σήραγγες και λεωφορειόδρομους (εκτός κι αν υπάρχει ξεχωριστή σήμανση που επιτρέπει και ποδήλατα/ΕΠΗΟ).
  • Είναι υποχρεωτική η χρήση κράνους από τον οδηγό του πατινιού.
  • Το Ε.Π.Η.Ο. πρέπει να διαθέτει αποτελεσματικά φρένα, καθώς και λευκό φώς μπροστά και κόκκινο πίσω, ενώ προβλέπεται και η ύπαρξη ανακλαστικών στοιχείων.

Αλκοτέστ και σε πατίνια: Οδηγούσε μεθυσμένη και της πήραν το πατίνι

Πατίνια: Πρόστιμα που προβλέπονται

Ο νέος ΚΟΚ έχει καθιερώσει πρόστιμα σε περιπτώσεις παράβασης, με τρεις περίπου «κλίμακες» ανάλογα με την παράβαση:

Πέτρου Ράλλη: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε τον 44χρονο με το πατίνι

  • Χαμηλή παράβαση (π.χ. έλλειψη ανακλαστικών, έλλειψη κράνους): πρόστιμο περίπου 30 – 40 €.
  • Μεσαία παράβαση (π.χ. χρήση πατινιού σε απαγορευμένη οδό): πρόστιμο περίπου 150 – 200 €.
  • Βαρύτερες περιπτώσεις (π.χ. υπερβολική ταχύτητα πάνω από 25 χλμ./ώρα, ηλικιακές παραβιάσεις): πρόστιμα που ξεκινούν γύρω στα 350 € για τις πιο σοβαρές παραβάσεις.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΤΙΝΙ
 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΤΙΝΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top