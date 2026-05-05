Νέα νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μετά και από τα συνεχή ατυχήματα που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό, με σοβαρότερο τον θάνατο του 13χρονου στην Ηλεία.

«Οι ανήλικοι δεν μπορούν να κυκλοφορούν με πατίνι σε δρόμους. Επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε πεζόδρομους και πλατείες. Αλλά θα υπάρξει και τώρα μια νέα νομοθετική ρύθμιση. Δεν μπορεί να πηγαίνει με το πατίνι ο ανήλικος στο σχολείο του και δεν πρέπει να πηγαίνει. Και είναι επικίνδυνο. Αλλά δεν είναι μόνο ο ανήλικος. Εγώ βλέπω και στον δρόμο, τις μεγάλες λεωφόρους που κυκλοφορούν όλοι αυτοί, ορισμένοι με κράνος, πολλοί χωρίς κράνος, με μεγάλες ταχύτητες. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι τα πατίνια πρέπει να απαγορευτούν εντελώς. Είναι πολύ επικίνδυνο», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, θα πρέπει να δούμε τι ισχύει στην Ευρώπη και να ληφθούν υπόψη αρκετοί παράγοντες.

Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη για μια συνολικότερη ρύθμιση και πιο δραστική.

«Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη ενός παιδιού να παίξει. Αυτό είναι μια άλλη διάσταση, ένα άλλο ζήτημα με το πατίνι του σε μια πλατεία, σε μια παιδική χαρά. Και είναι άλλο ζήτημα να κυκλοφορεί ένα παιδί με τριάντα, σαράντα χιλιόμετρα μέσα στη λεωφόρο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Επομένως η δική μου θέση είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτούν και για ανήλικους και για ενήλικες. Ή εν πάση περιπτώσει, αν δεν υπάρχουν, όπως γίνεται και με τα ποδήλατα, δρόμοι, διάδρομοι που αφορούν συγκεκριμένα αποκλειστικά την κυκλοφορία ποδηλάτων, πατινιών κλπ. Φοβούμαι ότι είναι πολύ επικίνδυνο και θα χάσουμε ζωές», τόνισε ο υπουργός.

Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για τα πατίνια

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) που ισχύει στην Ελλάδα, τα ηλεκτρικά πατίνια κατατάσσονται στην κατηγορία των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) και γι’ αυτά ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες για χρήση, ηλικία, ταχύτητα, κίνηση στον δρόμο και πρόστιμα.

Συγκεκριμένα:

Η ελάχιστη ηλικία για να οδηγήσεις ηλεκτρικό πατίνι είναι τα 12 έτη.

Για οδηγό κάτω των 12 ετών που κινείται σε δρόμο με αυτοκίνητα (όχι αποκλειστικά πεζοδρόμιο) απαιτείται συνοδός ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών.

Το ανώτατο όριο ταχύτητας για ηλεκτρικά πατίνια (Ε.Π.Η.Ο.) είναι 25 χλμ./ώρα.

Ακόμη κι αν το πατίνι διαθέτει υψηλότερη πιθανή ταχύτητα, η χρήση του πάνω από 25 χλμ./ώρα θεωρείται παράβαση.

Τα ηλεκτρικά πατίνια πρέπει να κινούνται πρώτα σε ποδηλατόδρομους.

Όταν δεν υπάρχει ποδηλατόδρομος, επιτρέπεται η κίνηση στο δεξί άκρο του δρόμου, αλλά μόνο σε οδούς με όριο ταχύτητας μέχρι 50 χλμ./ώρα.

Απαγορεύεται η κίνησή τους σε λεωφόρους ταχείας κυκλοφορίας, εθνικές οδούς, Σήραγγες και λεωφορειόδρομους (εκτός κι αν υπάρχει ξεχωριστή σήμανση που επιτρέπει και ποδήλατα/ΕΠΗΟ).

Είναι υποχρεωτική η χρήση κράνους από τον οδηγό του πατινιού.

Το Ε.Π.Η.Ο. πρέπει να διαθέτει αποτελεσματικά φρένα, καθώς και λευκό φώς μπροστά και κόκκινο πίσω, ενώ προβλέπεται και η ύπαρξη ανακλαστικών στοιχείων.

Πατίνια: Πρόστιμα που προβλέπονται

Ο νέος ΚΟΚ έχει καθιερώσει πρόστιμα σε περιπτώσεις παράβασης, με τρεις περίπου «κλίμακες» ανάλογα με την παράβαση:

Χαμηλή παράβαση (π.χ. έλλειψη ανακλαστικών, έλλειψη κράνους): πρόστιμο περίπου 30 – 40 €.

Μεσαία παράβαση (π.χ. χρήση πατινιού σε απαγορευμένη οδό): πρόστιμο περίπου 150 – 200 €.

Βαρύτερες περιπτώσεις (π.χ. υπερβολική ταχύτητα πάνω από 25 χλμ./ώρα, ηλικιακές παραβιάσεις): πρόστιμα που ξεκινούν γύρω στα 350 € για τις πιο σοβαρές παραβάσεις.