Τροχαίο Hλεία: Ταχύτητες δικύκλου έπιανε το πατίνι του 13χρονου

Προσπάθησε να ακολουθήσει τον φίλο του

Ελλαδα
Το ρεπορτάζ του Κώστα Γκελντή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
  • Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 13χρονο μαθητή στα Μακρίσια Ηλείας, όταν το ηλεκτρικό πατίνι του συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα.
  • Ο 13χρονος επιχείρησε να περάσει ανάμεσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και διερχόμενο αγροτικό, χωρίς να ελέγξει το πατίνι.
  • Το πατίνι είχε περιορισμό ταχύτητας στα 60 χλμ/ώρα, αλλά ήταν ικανό να φτάσει τα 80 χλμ/ώρα.
  • Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και δεν υπήρξε περιθώριο αντίδρασης για τον ανήλικο.
  • Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Νέες πληροφορίες έρχονται στο «φως» για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 13χρονο μαθητή στα Μακρίσια Ηλείας, που έχασε τη ζωή του όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα.

Ηλεία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 13χρονο που οδηγούσε πατίνι

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που μετέδωσε ο ανταποκριτής του Star Κώστας Γκελντής, ο ανήλικος φέρεται να προσπάθησε να ακολουθήσει την πορεία φίλου του, ο οποίος προπορευόταν επίσης με πατίνι.

Ο 13χρονος επιχείρησε να περάσει ανάμεσα σε δύο οχήματα: ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και ένα αγροτικό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Στην προσπάθεια αυτή, δεν κατάφερε να ελέγξει το πατίνι και προσέκρουσε στο δεξί μπροστινό μέρος του αγροτικού.

Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία, με το παιδί να τραυματίζεται θανάσιμα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδόθηκαν, το ηλεκτρικό πατίνι του 13χρονου είχε δυνατότητα ανάπτυξης ταχύτητας έως και 80 χιλιομέτρων την ώρα. Ωστόσο, ο πατέρας του παιδιού, από φόβο για πιθανό ατύχημα, είχε τοποθετήσει περιορισμό ταχύτητας (κόφτη), με αποτέλεσμα το πατίνι να μην ξεπερνά τα 60 χιλιόμετρα την ώρα.

Παρά τον περιορισμό, πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα για ανήλικο, καθώς πρακτικά το όχημα προσομοίαζε σε συμπεριφορά μικρού δικύκλου.

Το χρονικό του τροχαίο δυστύχηματος με το πατίνι που στοίχισε τη ζωή στον 13χρονο

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο 13χρονος, κινούμενος στον δρόμο του χωριού, επιχείρησε ελιγμό σε σημείο όπου υπήρχε παρκαρισμένο όχημα και ταυτόχρονα διερχόμενο αγροτικό.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και άμεση, χωρίς να υπάρξει περιθώριο αντίδρασης.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, εξετάζοντας τόσο την πορεία του οχήματος όσο και τις συνθήκες κυκλοφορίας στο σημείο.

