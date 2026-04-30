Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χρήστος Μάστορας εξέφρασε δημόσια την εκτίμησή του για τον Αντώνη Ρέμο μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεών τους στην Αθήνα.
  • Μοιράστηκε στιγμές από την συνεργασία τους στα social media, περιγράφοντας την εμπειρία του στη σκηνή.
  • Αναφέρθηκε σε μια πλάκα που έκαναν στη σκηνή σχετικά με τις επιτυχίες του Ρέμου.
  • Η συνεργασία είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Μάστορα, τονίζοντας την ανάγκη του να τραγουδήσει δίπλα σε έναν σπουδαίο ερμηνευτή.
  • Ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με τη φράση "Love you big bro!" επιβεβαιώνοντας τη φιλία τους.

Ο Χρήστος Μάστορας αναφέρθηκε δημόσια στη συνεργασία του με τον Αντώνη Ρέμο, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεών τους σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, εκφράζοντας τη βαθιά εκτίμηση που νιώθει για τον συνάδελφό του.

Με ανάρτηση στα social media, ο τραγουδιστής μοιράστηκε στιγμές από το πρόγραμμα και περιέγραψε όσα ένιωσε στη σκηνή δίπλα στον Αντώνη Ρέμο. Δημοσίευσε επίσης ένα reel με φωτογραφίες τους από τις εμφανίσεις.

Μέσα στην ανάρτηση ο Χρήστος Μάστορας σημείωσε «Αντώνη φέτος ένιωσα πως είναι να τραγουδάς με τον μεγάλο σου αδερφό. Ένιωσα σαν να έχουμε μοιραστεί ένα παιδικό δωμάτιο με κιθάρες και τύμπανα, με κασέτες και cd, αφίσες και βιβλία. Τι όμορφο πράγμα να μπλέκονται οι ψυχές και φωνές σε απόλυτη αρμονία».

Παράλληλα, αποκάλυψε μια στιχομυθία που είχαν στη σκηνή. Όπως έγραψε «Σου είπα για πλάκα προχθές πάνω στη σκηνή, τώρα που θα κάνεις το διάλειμμα που τόσο αξίζεις – για να χαρείς τις προσωπικές στιγμές που δυστυχώς κάπως αυτή η δουλειά στερεί από τους ανθρώπους μας κι από εμάς φυσικά – μπορώ να δανειστώ 5 – 10 επιτυχίες σου Έτσι για να την “δω” λίγο κι εγώ Ρέμος. Μου είπες “δεν έχεις ανάγκη εσύ”».

Ο τραγουδιστής συμπλήρωσε ότι αυτή η συνεργασία είχε ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο. Στη συνέχεια σημείωσε «Η αλήθεια όμως είναι πως αυτή την υπέροχη χρονιά την είχα ανάγκη μέσα μου. Είχα ανάγκη να τραγουδήσω δίπλα σε ένα τόσο σπουδαίο ερμηνευτή, να ακούσω τις συμβουλές του, να εξελιχθώ και να ωριμάσω όπως θα γινόταν αν τραγουδούσα, με κάποιον που με νοιάζεται πραγματικά, με τον μεγάλο μου αδερφό».

Ο Χρήστος Μάστορας ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με τη φράση «Love you big bro!» επιβεβαιώνοντας την καλή σχέση και την αμοιβαία εκτίμηση που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Η ανάρτηση του Χρήστου Μάστορα
