Θρίλερ σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης: Ρεσάλτο Ισραήλ σε σκάφη για Γάζα

Σήμα SOS και πολιτική κόντρα στην Ελλάδα

Το ρεσάλτο του Ισραήλ σε σκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα (βίντεο Star)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε ρεσάλτο σε σκάφη ανθρωπιστικής βοήθειας ανοιχτά της Κρήτης, ακινητοποιώντας τουλάχιστον 22 σκάφη και συλλαμβάνοντας 175 ακτιβιστές.
  • Η επιχείρηση περιλάμβανε χρήση drones και στρατιωτικών πλοίων, με προειδοποιήσεις προς τα σκάφη να αλλάξουν πορεία λόγω κινδύνου.
  • Ένα σκάφος εξέπεμψε σήμα SOS, αλλά οι κυβερνήτες δήλωσαν ότι δεν χρειάζονται βοήθεια από τις ελληνικές αρχές.
  • Πολιτικές αντιδράσεις στην Ελλάδα, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για αδράνεια.
  • Νέος ελληνικός στολίσκος ετοιμάζεται να αποπλεύσει από τη Σύρο για Γάζα, με στόχο τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σκηνικό έντασης εκτυλίχθηκε σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης, όταν ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε επιχείρηση ακινητοποίησης και ρεσάλτου σε σκάφη στολίσκου που κατευθυνόταν προς τη Γάζα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια.

«Χάρτινη» η εκεχειρία στον Λίβανο: Σφοδρές μάχες Ισραήλ – Χεζμπολάχ!

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η επιχείρηση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν drones και στρατιωτικά πλοία προσέγγισαν τον στολίσκο, χρησιμοποιώντας λέιζερ και προειδοποιήσεις για αλλαγή πορείας. Ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι ακολούθησε χρήση βίας κατά την επιβίβαση των δυνάμεων στα σκάφη.

Οι καταγγελίες ακτιβιστών για την έφοδο των Ισραηλινών

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 60 ναυτικά μίλια δυτικά της Κρήτης και 80 νότια της Καλαμάτας, σε διεθνή ύδατα. Ο στολίσκος, που φέρεται να αριθμούσε 58 σκάφη και είχε αποπλεύσει από τη Βαρκελώνη, μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Γάζα.

Αναχαιτίσεις και συλλήψεις

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ισραηλινές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τουλάχιστον 22 σκάφη, ενώ 175 ακτιβιστές τέθηκαν υπό κράτηση.

Στιγμιότυπα από το ρεσάλτο δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ σε σκάφη με προορισμό τη Γάζα

Σε ηχητικά ντοκουμέντα ακούγονται προειδοποιήσεις προς τα πληρώματα να αλλάξουν πορεία, με το επιχείρημα ότι η πλεύση προς τη Γάζα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.

Ακτιβιστές ανέφεραν ότι καταστράφηκαν μηχανές, συστήματα πλοήγησης και επικοινωνιών, με αποτέλεσμα τα σκάφη να μείνουν ουσιαστικά χωρίς δυνατότητα συντονισμού, εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Διεθνή μέσα, όπως το Al Jazeera, μετέδωσαν εικόνες από την επιχείρηση, κάνοντας λόγο για επιχείρηση αναχαίτισης εν εξελίξει.

Σήμα SOS και ελληνική παρουσία

Ένα από τα σκάφη εξέπεμψε σήμα SOS, με το Λιμενικό Σώμα να ανταποκρίνεται άμεσα, στέλνοντας περιπολικό στην περιοχή. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, οι κυβερνήτες των σκαφών δήλωσαν ότι δεν αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο και δεν επιθυμούν τη συνδρομή των ελληνικών αρχών.

Πολιτικές αντιδράσεις

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας. Κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι επέτρεψε στις ισραηλινές δυνάμεις να επιχειρούν ανεμπόδιστα σε περιοχές ελληνικής ευθύνης έρευνας και διάσωσης.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έφερε στη Βουλή ηχητικό ντοκουμέντο με προειδοποιήσεις των ισραηλινών αρχών προς τα σκάφη να κατευθυνθούν στο λιμάνι του Ασντόντ για έλεγχο της βοήθειας.

Νέος ελληνικός στολίσκος ετοιμάζεται

Παρά την ένταση, νέο εγχείρημα αλληλεγγύης βρίσκεται σε εξέλιξη. Περίπου 22 Έλληνες, μεταξύ των οποίων ακτιβιστές, γιατροί και καλλιτέχνες, σχεδιάζουν να αποπλεύσουν από τη Σύρος με κατεύθυνση τη Γάζα.

Οι πληροφορίες για τη νέα αποστολή βοήθειας προς τη Γάζα το εγχείρημα παραμένει αβέβαιο, καθώς εξαρτάται τόσο από τις καιρικές συνθήκες όσο και από τις εξελίξεις στην περιοχή.

Όπως μετέδωσε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, το σχέδιο προβλέπει αναχώρηση την Κυριακή από τη Σύρο, με ενδιάμεσο σταθμό την Κρήτη και τελικό στόχο τη συνένωση με διεθνή στολίσκο. Σκοπός τους είναι να μεταφέρουν συμβολική ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως τρόφιμα και φάρμακα.

