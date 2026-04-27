«Χάρτινη» η εκεχειρία στον Λίβανο: Σφοδρές μάχες Ισραήλ – Χεζμπολάχ!

«Χάρτινη» αποδεικνύεται στην πράξη η εκεχειρία στον Λίβανο ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και στο Ισραήλ, καθώς οι εχθροπραξίες όχι μόνο δεν σταματούν, αλλά κλιμακώνονται επικίνδυνα. Παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός από τις 18 Απριλίου, το τελευταίο 24ωρο καταγράφεται ως ένα από τα πιο αιματηρά, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά.

Στο πεδίο των συγκρούσεων, η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις με drones κατά θέσεων του ισραηλινού στρατού, πλήττοντας ακόμη και ομάδες στρατιωτών την ώρα που επιχειρείται η απομάκρυνση τραυματιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τέτοια επίθεση καταγράφηκαν νεκροί και σοβαρά τραυματίες, με αρκετούς να δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ απαντά με εκτεταμένους βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο. Αεροσκάφη και ελικόπτερα σφυροκοπούν θέσεις της Χεζμπολάχ, πλήττοντας κατοικίες, αυτοκινητοπομπές, υπόγειες εγκαταστάσεις και στρατόπεδα της οργάνωσης. Ο απολογισμός είναι βαρύς, με τουλάχιστον 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός προχωρά σε ρίψεις φυλλαδίων από αέρος, καλώντας τους αμάχους να παραμείνουν στα καταφύγια και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενόψει νέων επιθέσεων.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι υπονομεύει την εκεχειρία, διαμηνύοντας πως η χώρα του θα κάνει «ό,τι είναι απαραίτητο» για την προστασία του ισραηλινού στρατού και των πολιτών.

Σύμφωνα με αναλυτές, στρατηγικός στόχος του Τελ Αβίβ φέρεται να είναι η προώθηση έως τον ποταμό Λιτάνι, ενδεχομένως και πέραν αυτού, σε μια προσπάθεια δημιουργίας ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση του Λιβάνου εμφανίζεται αποδυναμωμένη απέναντι στην επιρροή της Χεζμπολάχ, γεγονός που εντείνει τους φόβους για πολιτική αστάθεια. Μια ενδεχόμενη κατάρρευση της κυβέρνησης θα μπορούσε να έχει ευρύτερες γεωπολιτικές συνέπειες, επηρεάζοντας άμεσα και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο ανατροπής των υφιστάμενων συμφωνιών θαλάσσιων ζωνών, όπως η ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες ισορροπίες και πιθανές συνεργασίες που θα επηρεάσουν και τα ελληνικά συμφέροντα στην περιοχή.

Το σκηνικό παραμένει εξαιρετικά ρευστό, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με ανησυχία την πορεία μιας σύγκρουσης που απειλεί να ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

