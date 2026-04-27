«Χάρτινη» η εκεχειρία στον Λίβανο: Σφοδρές μάχες Ισραήλ – Χεζμπολάχ!

Τι θα σημαίνει για Ελλάδα – Κύπρο  μια πτώση της κυβέρνησης του Λιβάνου

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Εύθραστη η εκεχειρία στον Λιβανο με μάχες Ισραήλ - Χεζμπολάχ (βίντεο Star)
  • Η εκεχειρία στον Λίβανο μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ αποδεικνύεται αναποτελεσματική, με κλιμάκωση των εχθροπραξιών.
  • Δεκάδες νεκροί και τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο.
  • Η Χεζμπολάχ επιτίθεται με drones, ενώ το Ισραήλ απαντά με βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο.
  • Ο Νετανιάχου κατηγορεί τη Χεζμπολάχ για υπονόμευση της εκεχειρίας και προειδοποιεί για στήριξη του στρατού.
  • Η αποδυνάμωση της κυβέρνησης του Λιβάνου ενδέχεται να έχει γεωπολιτικές συνέπειες στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Χάρτινη» αποδεικνύεται στην πράξη η εκεχειρία στον Λίβανο ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και στο Ισραήλ, καθώς οι εχθροπραξίες όχι μόνο δεν σταματούν, αλλά κλιμακώνονται επικίνδυνα. Παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός από τις 18 Απριλίου, το τελευταίο 24ωρο καταγράφεται ως ένα από τα πιο αιματηρά, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά.

Κατάπαυση πυρός 10 ημερών Ισραήλ - Λιβάνου ανακοίνωσε ο Τραμπ

Η Χεζμπολάχ χτύπησε κατά τη μεταφορά ισραηλινών τραυματιών   

Στο πεδίο των συγκρούσεων, η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις με drones κατά θέσεων του ισραηλινού στρατού, πλήττοντας ακόμη και ομάδες στρατιωτών την ώρα που επιχειρείται η απομάκρυνση τραυματιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τέτοια επίθεση καταγράφηκαν νεκροί και σοβαρά τραυματίες, με αρκετούς να δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Η Χαζμπολάχ χτυπά και κατά τη μεταφορά ισραηλινών τραυματιών

Η Χεζμπολάχ χτυπά και κατά τη μεταφορά ισραηλινών τραυματιών 

Από την πλευρά του, το Ισραήλ απαντά με εκτεταμένους βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο. Αεροσκάφη και ελικόπτερα σφυροκοπούν θέσεις της Χεζμπολάχ, πλήττοντας κατοικίες, αυτοκινητοπομπές, υπόγειες εγκαταστάσεις και στρατόπεδα της οργάνωσης. Ο απολογισμός είναι βαρύς, με τουλάχιστον 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Λίβανος: Το Ισραήλ σκότωσε τον ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ

Σφοδροί βομαρδισμοί του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Σφοδροί βομαρδισμοί του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο 

Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός προχωρά σε ρίψεις φυλλαδίων από αέρος, καλώντας τους αμάχους να παραμείνουν στα καταφύγια και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενόψει νέων επιθέσεων.

Νετανιάχου:  Η Χεζμπολάχ υπονομεύει  την εκεχειρία 

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι υπονομεύει την εκεχειρία, διαμηνύοντας πως η χώρα του θα κάνει «ό,τι είναι απαραίτητο» για την προστασία του ισραηλινού στρατού και των πολιτών.

Σύμφωνα με αναλυτές, στρατηγικός στόχος του Τελ Αβίβ φέρεται να είναι η προώθηση έως τον ποταμό Λιτάνι, ενδεχομένως και πέραν αυτού, σε μια προσπάθεια δημιουργίας ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο.

Πού θέλει να φτάσει ο Νετανιάχου στον Λίβανο

Πού θέλει να φτάσει ο Νετανιάχου στον Λίβανο   

Τι θα σημαίνει για Ελλάδα – Κύπρο μια πτώση της κυβέρνησης του Λιβάνου   

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση του Λιβάνου εμφανίζεται αποδυναμωμένη απέναντι στην επιρροή της Χεζμπολάχ, γεγονός που εντείνει τους φόβους για πολιτική αστάθεια. Μια ενδεχόμενη κατάρρευση της κυβέρνησης θα μπορούσε να έχει ευρύτερες γεωπολιτικές συνέπειες, επηρεάζοντας άμεσα και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ζημία σε Κύπρο και Ελλάδα αν πέσει η κυβέρνηση Αούν στον Λίβανο

Ζημιά σε Κύπρο και Ελλάδα αν πέσει η κυβέρνηση Αούν στον Λίβανο 

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο ανατροπής των υφιστάμενων συμφωνιών θαλάσσιων ζωνών, όπως η ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου,  ανοίγοντας τον δρόμο για νέες ισορροπίες και πιθανές συνεργασίες που θα επηρεάσουν και τα ελληνικά συμφέροντα στην περιοχή.

Το σκηνικό παραμένει εξαιρετικά ρευστό, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με ανησυχία την πορεία μιας σύγκρουσης που απειλεί να ξεφύγει από κάθε έλεγχο.
 

