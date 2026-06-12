Νίκος Οικονομόπουλος: Η σπάνια βραδινή δημόσια εμφάνιση

Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης 11 Ιουνίου ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Ο δημοφιλής Έλληνας τραγουδιστής επέλεξε να παρακολουθήσει τη μουσικοθεατρική παράσταση «Του αγοριού απέναντι» στο Άλσος, παραγωγής Ηλία Μαροσούλη – Άγγελου Κοτταρίδη.

Με αυτή του την εμφάνιση, ο Νίκος Οικονομόπουλος ουσιαστικά επιβεβαίωσε τη συνεργασία του με τους επιχειρηματίες. Όπως έχει ακουστεί, ο Νίκος Οικονομόπουλος «μετακομίζει» σε νέο νυχτερινό κέντρο, το οποίο θα είναι υπερπαραγωγή. Το κέντρο ετοιμάζεται αυτή την περίοδο και θα λειτουργήσει από τον Δεκέμβριο του 2026.

Ο τραγουδιστής διασκέδασε με τα τραγούδια του αείμνηστου Μίμη Πλέσσα και, μετά την ολοκλήρωση του έργου, συνεχάρη τους ηθοποιούς και φωτογραφήθηκε μαζί τους.

Δες φωτογραφίες από τη βραδιά:

Άγγελος Κοταρίδης-Νίκος Οικονομόπουλος-Αλέξης Γεωργούλης/ NDP

Νίκος Οικονομόπουλος-Αλέξης Γεωργούλης-Λευτέρης Ελευθερίου-Σοφία Κουρτίδου-Γιώργος Λιβάνης-Κατερίνα Ζαρίφη/ NDP

Νίκος Οικονομόπουλος-Ναταλία Δραγούμη-Αλέξης Γεωργούλης/NDP

Σε δηλώσεις του στην κάμερα του Πρωινολύ του ΑΝΤ1, ο Νίκος Οικονομόπουλος είπε: «Πολύ ωραία η παράσταση. Αγαπάμε Μίμη Πλέσσα. Όταν θα έρθει η ώρα, θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε σύντομα. Δε λέμε μεγάλες κουβέντες. Ο Θεός είναι ένας».