Νίκος Οικονομόπουλος: Η σπάνια βραδινή δημόσια εμφάνιση

Έδωσε το «παρών» στο Θέατρο Άλσος

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Οικονομόπουλος πραγματοποίησε σπάνια δημόσια εμφάνιση στις 11 Ιουνίου.
  • Παρακολούθησε τη μουσικοθεατρική παράσταση «Του αγοριού απέναντι» στο Άλσος.
  • Επιβεβαίωσε συνεργασία με επιχειρηματίες για νέο νυχτερινό κέντρο που θα λειτουργήσει από Δεκέμβριο 2026.
  • Διασκέδασε με τραγούδια του Μίμη Πλέσσα και συνεχάρη τους ηθοποιούς της παράστασης.
  • Στις δηλώσεις του, εξέφρασε την αγάπη του για τον Μίμη Πλέσσα και υποσχέθηκε περισσότερες λεπτομέρειες στο μέλλον.

Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε το βράδυ της Πέμπτης 11 Ιουνίου ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Ο δημοφιλής Έλληνας τραγουδιστής επέλεξε να παρακολουθήσει τη μουσικοθεατρική παράσταση «Του αγοριού απέναντι» στο Άλσος, παραγωγής Ηλία Μαροσούλη – Άγγελου Κοτταρίδη.

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Με αυτή του την εμφάνιση, ο Νίκος Οικονομόπουλος ουσιαστικά επιβεβαίωσε τη συνεργασία του με τους επιχειρηματίες. Όπως έχει ακουστεί, ο Νίκος Οικονομόπουλος «μετακομίζει» σε νέο νυχτερινό κέντρο, το οποίο θα είναι υπερπαραγωγή. Το κέντρο ετοιμάζεται αυτή την περίοδο και θα λειτουργήσει από τον Δεκέμβριο του 2026.

Ο τραγουδιστής  διασκέδασε με τα τραγούδια του αείμνηστου Μίμη Πλέσσα και, μετά την ολοκλήρωση του έργου, συνεχάρη τους ηθοποιούς και φωτογραφήθηκε μαζί τους.

Δες φωτογραφίες από τη βραδιά:

Νίκος Οικονομόπουλος: Η σπάνια βραδινή δημόσια εμφάνιση

Άγγελος Κοταρίδης-Νίκος Οικονομόπουλος-Αλέξης Γεωργούλης/ NDP

Νίκος Οικονομόπουλος: Η σπάνια βραδινή δημόσια εμφάνιση

Νίκος Οικονομόπουλος-Αλέξης Γεωργούλης-Λευτέρης Ελευθερίου-Σοφία Κουρτίδου-Γιώργος Λιβάνης-Κατερίνα Ζαρίφη/ NDP

Νίκος Οικονομόπουλος: Η σπάνια βραδινή δημόσια εμφάνιση

Νίκος Οικονομόπουλος-Ναταλία Δραγούμη-Αλέξης Γεωργούλης/NDP

Σε δηλώσεις του στην κάμερα του Πρωινολύ του ΑΝΤ1, ο Νίκος Οικονομόπουλος είπε: «Πολύ ωραία η παράσταση. Αγαπάμε Μίμη Πλέσσα. Όταν θα έρθει η ώρα, θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε σύντομα. Δε λέμε μεγάλες κουβέντες. Ο Θεός είναι ένας».

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