Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη νεαρός τράπερ, γιος πασίγνωστου ηθοποιού

Δε σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη γνωστός τράπερ στη Νέα Σμύρνη μετά από καταδίωξη.
  • Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών και επιχείρησε να διαφύγει με μηχανάκι.
  • Αφήνοντας το μηχανάκι, προσπάθησε να κρυφτεί πεζός στα γύρω στενά.
  • Στην κατοχή του βρέθηκε κατσαβίδι, σχηματίστηκε δικογραφία.
  • Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για παράβαση του νόμου περί όπλων και απείθεια.

Συνελήφθη χθες το βράδυ γνωστός τράπερ, ύστερα από καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη

Συνελήφθη ο τράπερ Yung Kapa στον Ωρωπό

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός δε σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών για να υποβληθεί σε έλεγχο. Αντίθετα ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει με το μηχανάκι, στο οποίο επέβαινε. 

Συνελήφθη γνωστός τράπερ για ναρκωτικά

Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν, με αποτέλεσμα ο τράπερ να εγκαταλείψει το μηχανάκι του και να συνεχίσει πεζός, επιχειρώντας να κρυφτεί στα γύρω στενά. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε και οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα κατσαβίδι.

Συνελήφθη γνωστός τράπερ - Επέβαινε σε κλεμμένο όχημα

Μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Νέας Σμύρνης, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για παράβαση του νόμου περί όπλων και απείθεια κι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

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