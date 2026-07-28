Συνελήφθη χθες το βράδυ γνωστός τράπερ, ύστερα από καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός δε σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών για να υποβληθεί σε έλεγχο. Αντίθετα ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει με το μηχανάκι, στο οποίο επέβαινε.

Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν, με αποτέλεσμα ο τράπερ να εγκαταλείψει το μηχανάκι του και να συνεχίσει πεζός, επιχειρώντας να κρυφτεί στα γύρω στενά. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε και οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα κατσαβίδι.

Μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Νέας Σμύρνης, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για παράβαση του νόμου περί όπλων και απείθεια κι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.