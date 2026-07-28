Νεκρός 30χρονος πατέρας δύο παιδιών μετά από πτώση οχήματος σε χαράδρα / Βίντεο Σκάι

Σοκαρισμένη είναι η Κεφαλονιά από τον θάνατο ενός 30χρονου πατέρα δύο ανήλικων παιδιών, ο οποίος έπεσε σε χαράδρα με το όχημά του. Ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραπέμπει σε αυτοκτονία, ωστόσο οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.

Ο 30χρονος Στάθης οδηγούσε το επαγγελματικό βαν του στον δρόμο που συνδέει το Φισκάρδο με τον Μύρτο, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες έπεσε στον γκρεμό.

Οι Αρχές ερευνούν πώς το επαγγελματικό βαν έπεσε στη χαράδρα / Φωτογραφία kefaloniafocus.com

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας. Η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της μορφολογίας του εδάφους, ενώ οι πυροσβέστες χρειάστηκε να προσεγγίσουν το σημείο και διά θαλάσσης, με τη συνδρομή σκάφους.

Τελικά ο 30χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ η σορός του ανασύρθηκε από απομονωμένη βραχώδη παραλία στην πλευρά της Άσσου, όπως φαίνεται στο υλικό από το kefaloniafocus.com.

Κεφαλονιά: «Όταν δείτε αυτό το μήνυμα θα έχω ήδη φύγει από αυτόν τον κόσμο»

Οι Αρχές που ερευνούν το δυστύχημα εξετάζουν αν πρόκειται για ατύχημα ή αυτοχειρία.

Στο «μικροσκόπιο» έχει μπει μια ανάρτηση που φέρεται να έκανε το θύμα, λίγες ώρες πριν βρεθεί νεκρός. Σε αυτό αποχαιρετούσε τους γνωστούς του και προέτρεπε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες να αναζητούν βοήθεια από τους ανθρώπους γύρω τους.

«Όταν δείτε αυτό το μήνυμα θα έχω ήδη φύγει από αυτόν τον κόσμο. Μια συμβουλή θέλω να δώσω: όταν έχετε ένα πρόβλημα, να ζητάτε βοήθεια. Να αγαπάτε όσους σας στέκονται και να τους φροντίζετε. Να συγχωρείτε τους ανθρώπους και να μην κρατάτε τίποτα. Δυστυχώς, εγώ δεν μπόρεσα να τα κάνω αυτά. Τέλος διαδρομής για μένα. Rest in Peace».