Κεφαλονιά: Νεκρός 30χρονος πατέρας που έπεσε σε γκρεμό -Το μήνυμα που άφησε

Η ανάρτησή του λίγες ώρες πριν βρεθεί νεκρός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.07.26 , 12:06 Μανώλης Μητσιάς: Απήγγειλε τον «Γιάννη τον Φονιά» αντί να τον τραγουδήσει
28.07.26 , 12:00 Summer wedding guest look: Οι στιλιστικές επιλογές για αξέχαστη εμφάνιση
28.07.26 , 11:25 Ο Παναγιώτης Στάθης στην ΕΡΤ - Τέρμα από το Καλημέρα Ελλάδα
28.07.26 , 11:20 ΑΕΚ: Καμία σχέση με Κάνγκουα ο Μάγερ
28.07.26 , 11:09 ΕΕΤΑΑ - Voucher παιδικών σταθμών: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα
28.07.26 , 11:05 Citroën Racing Formula E: Μεγάλη διάκριση στο Tokyo E-Prix
28.07.26 , 11:02 Κατερίνα Γερονικολού: Οι ευχές στον Γιάννη Τσιμιτσέλη για τα γενέθλιά του
28.07.26 , 10:56 Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική
28.07.26 , 10:39 Σπυροπούλου: Tα 4+1 resort looks στη Μύκονο από το πρωί έως το βράδυ
28.07.26 , 10:16 Πανσέληνος Ιουλίου: Τα 4 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο
28.07.26 , 10:09 Λαμία: 17χρονος κατέρρευσε μπροστά στους φίλους του και πέθανε
28.07.26 , 10:04 Λάκης Γαβαλάς: «Η οικογένειά μου είδε σε εμένα ένα αστέρι»
28.07.26 , 10:00 DS Automobiles: Διακρίσεις για τα DS E-TENSE FE25 στο Τόκιο
28.07.26 , 10:00 Προσέχετε τη διατροφή σας; Αυτή η νόστιμη συνταγή θα σας ξετρελάνει
28.07.26 , 09:59 Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη νεαρός τράπερ, γιος πασίγνωστου ηθοποιού
Πέτρος Πολυχρονίδης: Στην Ουγγαρία με τη σύζυγό του, για τη Formula 1!
Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη νεαρός τράπερ, γιος πασίγνωστου ηθοποιού
Κεφαλονιά: Νεκρός 30χρονος πατέρας που έπεσε σε γκρεμό -Το μήνυμα που άφησε
Σπυροπούλου: Tα 4+1 resort looks στη Μύκονο από το πρωί έως το βράδυ
Έρχονται αλλαγές στις λαϊκές αγορές
Τουρισμός για Όλους: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποιοι θα πάρουν 200-600 ευρώ
Ελεονώρα Μελέτη: Η αστρολογική πρόβλεψη που της είχε κάνει η Ελένη Μενεγάκη
Δανάη Μπάρκα: Η φωτογραφία με την πεθερά της από τον γάμο της
Λαμία: 17χρονος κατέρρευσε μπροστά στους φίλους του και πέθανε
Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Νεκρός 30χρονος πατέρας δύο παιδιών μετά από πτώση οχήματος σε χαράδρα / Βίντεο Σκάι

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 30χρονος πατέρας δύο ανήλικων παιδιών βρέθηκε νεκρός στην Κεφαλονιά μετά από πτώση σε γκρεμό.
  • Ο Στάθης οδηγούσε το επαγγελματικό του βαν όταν συνέβη το περιστατικό.
  • Η επιχείρηση διάσωσης ήταν δύσκολη λόγω της μορφολογίας του εδάφους και απαιτήθηκε θαλάσσια προσέγγιση.
  • Αρχές ερευνούν αν πρόκειται για ατύχημα ή αυτοχειρία, με ανάρτηση του θύματος να παραπέμπει σε αυτοκτονία.
  • Το μήνυμα του θύματος προτρέπει τους ανθρώπους να ζητούν βοήθεια σε δύσκολες στιγμές.

Σοκαρισμένη είναι η Κεφαλονιά από τον θάνατο ενός 30χρονου πατέρα δύο ανήλικων παιδιών, ο οποίος έπεσε σε χαράδρα με το όχημά του. Ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραπέμπει σε αυτοκτονία, ωστόσο οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. 

Ο 30χρονος Στάθης οδηγούσε το επαγγελματικό βαν του στον δρόμο που συνδέει το Φισκάρδο με τον Μύρτο, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες έπεσε στον γκρεμό.  

Kεφαλονιά: Νεκρός 30χρονος πατέρας που έπεσε στον γκρεμό

Οι Αρχές ερευνούν πώς το επαγγελματικό βαν έπεσε στη χαράδρα / Φωτογραφία kefaloniafocus.com

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας. Η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της μορφολογίας του εδάφους, ενώ οι πυροσβέστες χρειάστηκε να προσεγγίσουν το σημείο και διά θαλάσσης, με τη συνδρομή σκάφους.  

Τελικά ο 30χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ η σορός του ανασύρθηκε από απομονωμένη βραχώδη παραλία στην πλευρά της Άσσου, όπως φαίνεται στο υλικό από το kefaloniafocus.com.

Κεφαλονιά: «Όταν δείτε αυτό το μήνυμα θα έχω ήδη φύγει από αυτόν τον κόσμο» 

Οι Αρχές που ερευνούν το δυστύχημα εξετάζουν αν πρόκειται για ατύχημα ή αυτοχειρία. 

Στο «μικροσκόπιο» έχει μπει μια ανάρτηση που φέρεται να έκανε το θύμα, λίγες ώρες πριν βρεθεί νεκρός. Σε αυτό αποχαιρετούσε τους γνωστούς του και προέτρεπε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες να αναζητούν βοήθεια από τους ανθρώπους γύρω τους. 

«Όταν δείτε αυτό το μήνυμα θα έχω ήδη φύγει από αυτόν τον κόσμο. Μια συμβουλή θέλω να δώσω: όταν έχετε ένα πρόβλημα, να ζητάτε βοήθεια. Να αγαπάτε όσους σας στέκονται και να τους φροντίζετε. Να συγχωρείτε τους ανθρώπους και να μην κρατάτε τίποτα. Δυστυχώς, εγώ δεν μπόρεσα να τα κάνω αυτά. Τέλος διαδρομής για μένα. Rest in Peace». 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
 |
30ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΠΑΤΕΡΑΣ
 |
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποτελέσματα ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί - Πότε Ανακοινώνονται
Ελλαδα
ΕΕΤΑΑ - Voucher παιδικών σταθμών: Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα
Κατασχέθηκαν 6,2 Τόνοι Ακατάλληλου Κρέατος
Ελλαδα
Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική
Λαμία: Νεκρός 17χρονος - Κατέρρευσε Μπροστά Στους Φίλους Του
Ελλαδα
Λαμία: 17χρονος κατέρρευσε μπροστά στους φίλους του και πέθανε
Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη Γνωστός Τράπερ
Ελλαδα
Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη νεαρός τράπερ, γιος πασίγνωστου ηθοποιού
Πελοπόννησος παραλίες
Ελλαδα
Πελοπόννησος: 4+1 παραμυθένιες παραλίες μόλις 2 ώρες από την Αθήνα
Σύρος: Εραυνάται Παλιά Διάρρηξη Στο Σπίτι Του Ζευγαριού
Ελλαδα
Σύρος: Στο μικροσκόπιο διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού πριν τη δολοφονία
Καιρός: Υψηλές Θερμοκρασίες, Μποφόρ Και Αφρικανική Σκόνη
Ελλαδα
Καιρός: 39αρια, βοριάδες και αφρικανική σκόνη
Άνοδος σε δανεισμούς βιβλίων απ' τις δημοτικές βιβλιοθήκες
Ελλαδα
Άνοδος στους δανεισμούς βιβλίων από τις δημοτικές βιβλιοθήκες το 2025
Μαφία Tης Κρήτης: Πυροβολούσαν Mέρα - Nύχτα - Βίντεο
Ελλαδα
Μαφία της Κρήτης: Πυροβολούσαν μέρα - νύχτα όπου ήθελαν - Βίντεο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top