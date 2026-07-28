Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Αγίου Ακακίου μάρτυρος εν Μιλήτω, Αγίου Αυξεντίου μάρτυρος εν Φρυγία και Αγίας Δροσίδος, Αγίου Τίμωνος Αποστόλου.

Η Ειρήνη, όμορφη και ευσεβής κόρη, έζησε τον 9ο αιώνα και καταγόταν από την Καισάρεια της Μικράς Ασίας.

Οσίας Ειρήνη Χρυσοβαλάντου

Καθ’ οδόν προς την Κωνσταντινούπολη για να παντρευτεί σημαίνοντα αξιωματούχο του Βυζαντίου, γοητεύτηκε από τη ζωή των καλογραιών και αποφάσισε να μονάσει στη Μονή Χρυσοβαλάντου στην Κωνσταντινούπολη, της οποίας διετέλεσε ηγουμένη.

Κοιμήθηκε ειρηνικά και η μνήμη της εορτάζεται στις 28 Ιουλίου.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Ακάκιος, Κάχι, Κάκι *

Αυξέντιος, Αυξέντης*

Αυξεντία, Αυξεντούλα *

Δρόσος, Δροσίδα*

Δροσούλα, Δροσία, Δρόσω, Δροσοσταλία, Δροσοσταλίδα, Δροσίς *

Τίμων, Τίμος

Τιμόνα, Τιμόνη, Τίμα

Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήνγκω, Ρένια *

Χρυσοβαλάντης, Βαλάντης, Βαλάντος, Χρυσοβαλάντος

Χρυσοβαλάντω, Χρυσοβαλάντου, Χρυσοβαλαντία, Βαλάντα, Βαλάντω

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.



Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:24 και θα δύσει στις 20:38. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 14 λεπτά.

Σελήνη 13.6 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας

Η 28η Ιουλίου έχει καθιερωθεί από το 2004 ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας με πρωτοβουλία της Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Στόχος της συγκεκριμένης ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις ιογενείς ηπατίτιδες, η ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης, πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας των ατόμων που έχουν προσβληθεί αλλά και η ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση δράσεων που θα οδηγήσουν στην εξάλειψη των σοβαρών αυτών λοιμώξεων.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι περισσότεροι ασθενείς με ηπατίτιδα βρίσκονται στο σκοτάδι, αφού 8 στους 10 δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από την ασθένεια. Δεν είναι τυχαίο ότι οι επιστήμονες έχουν ονομάσει την ηπατίτιδα «σιωπηλή νόσο» και αυτό γιατί τα συμπτώματα εμφανίζονται αρκετά χρόνια αργότερα, με αποτέλεσμα, εξαιτίας της καθυστερημένης διάγνωσης, πολλές φορές οι θεραπευτικές παρεμβάσεις να μην έχουν αποτέλεσμα.

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι 200.000 άνθρωποι είναι φορείς της ηπατίτιδας Β. Όσον αφορά στην ηπατίτιδα C εκτιμάται ότι περισσότερα από 100.000 άτομα πάσχουν στη χώρα μας, εκ των οποίων 75.000 δεν το γνωρίζουν. Στις ομάδες υψηλού κινδύνου για τη νόσο ανήκουν οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών και οι έγκλειστοι φυλακών, ιδίως εκείνοι που έχουν καταδικαστεί για αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά.

Ο εμβολιασμός έναντι της ηπατίτιδας Β έχει συμπεριληφθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού της χώρας μας και είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη της νόσου και των επιπλοκών της. Επιπλέον, η χρήση συνδυασμού αντι-ιικών φαρμάκων έχει συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της ιογενούς ηπατίτιδας Β.

Η ηπατίτιδα C είναι σήμερα ιάσιμη, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια τα νέας γενιάς φάρμακα άλλαξαν ριζικά το τοπίο στη θεραπεία των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C.

Στρατηγικός στόχος στη χώρα μας μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης είναι η εξάλειψη της ηπατίτιδας C μέχρι το έτος 2030 (στρατηγική Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας).

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης συστήνεται η εξέταση αντισωμάτων του ιού σε όλους όσοι έχουν γεννηθεί μεταξύ 1945 και 1980. Η σύσταση αυτή προτείνεται αυτόματα κατά τη συνταγογράφηση μέσω ΕΟΠΥΥ σε άτομα αυτών των ηλικιακών ορίων, προκειμένου να εντοπισθούν άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό της ηπατίτιδας C και δεν το γνωρίζουν.

Σήμερα όλοι οι ασθενείς έχουν πρόσβαση στα νέα θεραπευτικά σχήματα που οδηγούν στην πλήρη κάθαρση του ιού και την ίαση της λοίμωξης.