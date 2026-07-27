Fuel Pass 2026: Εκπνέει η προθεσμία για την ψηφιακή κάρτα

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Πηγή: newpost.gr
O Π. Μαρινάκης για το fuel pass (βίντεο Σκάι)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η προθεσμία για τη χρήση της ψηφιακής κάρτας Fuel Pass III λήγει στις 31 Ιουλίου 2026.
  • Το πρόγραμμα καλύπτει μέρος του αυξημένου κόστους μετακίνησης για Απρίλιο και Μάιο.
  • Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr.
  • Οι πολίτες με άυλη χρεωστική κάρτα μπορούν να χρησιμοποιούν την ενίσχυση μέχρι το τέλος Ιουλίου.
  • Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί.

Λίγες ημέρες απομένουν για τους δικαιούχους του Fuel Pass III που διατηρούν αδιάθετο ποσό στην ψηφιακή κάρτα, καθώς η ισχύς της ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου 2026.

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε για την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους μετακίνησης κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, όμως οι πολίτες που επέλεξαν την άυλη χρεωστική κάρτα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την ενίσχυση μέχρι το τέλος Ιουλίου.

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