Λίγες ημέρες απομένουν για τους δικαιούχους του Fuel Pass III που διατηρούν αδιάθετο ποσό στην ψηφιακή κάρτα, καθώς η ισχύς της ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου 2026.

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε για την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους μετακίνησης κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, με τις αιτήσεις να υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί, όμως οι πολίτες που επέλεξαν την άυλη χρεωστική κάρτα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την ενίσχυση μέχρι το τέλος Ιουλίου.

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