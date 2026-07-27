Ο Θοδωρής Φέρρης παραδέχτηκε on stage πως είναι μεθυσμένος

O τραγουδιστής ζαλίστηκε από τα «κεράσματα»

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Ο Θοδωρής Φέρρης μέθυσε από τα “κεράσματα” κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στα Χανιά καθώς το κοινό που τον αποθέωνε εκτός από χειροκροτήματα, τού έδινε και ρακί.

Συγκινήθηκε ο Θοδωρής Φέρρης: «Χωρίς εσάς δε θα ήμουν εδώ»


Όλα ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου! Ο τραγουδιστής ερμήνευε τα κομμάτια του, Είπες, Κατάματα, Όνειρο θα’ ναι ξανά και κάποιες άλλες επιτυχίες του, όμως κάποια στιγμή μέθυσε, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε και ζήτησε κατανόηση από τους χρήστες του Tik Tok. 

Θοδωρής Φέρρης/ φωτογραφία από NDP, φωτογράφος: Ανδρέας Νικολαρέας 

Θοδωρής Φέρρης/ φωτογραφία από NDP, φωτογράφος: Ανδρέας Νικολαρέας 


Το βίντεο ωστόσο με τον Φέρρη να παραδέχεται  πως ήπιε έγινε viral και πολλοί χρήστες έβαλαν χιουμοριστικά λεζάντα: “Όταν ο Φέρρης είναι πιο χάλια από σένα”.

 

@zooula_geo Οταν ο Φερρης έρχεται Χανιά και ξεκινάνε τα κεράσματα και οι κούπες 😆 Υπέροχος 🤍 #viral #fy #ferris #φερρης #ferristhodoris @Θοδωρής Φέρρης ♬ πρωτότυπος ήχος - Z O O U L A 🤍

 


Ο ίδιος μάλιστα το αντιμετώπισε χιουμοριστικά, όταν δεν μπορούσε να ολοκληρώσει κάποια από τα κομμάτια του.To Live του στην Κρήτη μετατράπηκε σε άκρως παρεϊστικο κλίμα,  ενώ το παρών στη συναυλία έδωσε και ο καλός φίλος του τραγουδιστή, Λάμπρος Κωνσταντάρας.


Ο παρουσιαστής- δημοσιογράφος απαθανάτισε στιγμιότυπα της συναυλίας ενώ σε ένα από βίντεο φαίνεται ο τραγουδιστής να τρώει ένα σουβλάκι με τον Λάμπρο να επισημαίνει πως πριν πιει είχε φάει. 
 

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ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΕΡΡΗΣ
 |
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
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