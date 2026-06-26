Συγκινήθηκε ο Θοδωρής Φέρρης: «Χωρίς εσάς δε θα ήμουν εδώ»

Το «ευχαριστώ» που είπε στο κοινό

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Η στιγμή που συγκινήθηκε επί σκηνής

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Θοδωρής Φέρρης πραγματοποίησε δύο sold out συναυλίες στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, αποδεικνύοντας τη δυναμική της καριέρας του.
  • Στην τελευταία συναυλία, ευχαρίστησε το κοινό, δηλώνοντας ότι η επιτυχία του οφείλεται σε αυτό.
  • Η καλοκαιρινή περιοδεία του με τίτλο "Όσο Θα Γυρίζει Η Γη" ξεκίνησε με ενθουσιασμό και συγκίνηση.
  • Η περιοδεία περιλαμβάνει εμφανίσεις σε μεγάλα θέατρα και στάδια στην Ελλάδα και την Κύπρο μέχρι Σεπτέμβριο.
  • Η ατμόσφαιρα στις συναυλίες ήταν μοναδική, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά τραγουδώντας τις επιτυχίες του.

Ο Θοδωρής Φέρρης συνεχίζει να αποδεικνύει πως διανύει μία από τις πιο δυνατές περιόδους της καριέρας του. Ο τραγουδιστής χάρισε ακόμη μία βραδιά γεμάτη συναίσθημα και μεγάλες επιτυχίες στο κατάμεστο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, όπου γνώρισε την αποθέωση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Μετά το πρώτο sold out της περιοδείας «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη», το κοινό γέμισε ξανά ασφυκτικά το θέατρο το βράδυ της 25ης Ιουνίου, τραγουδώντας μαζί του κάθε επιτυχία από την αρχή μέχρι το τέλος.

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Συγκινήθηκε ο Θοδωρής Φέρρης: «Χωρίς εσάς δε θα ήμουν εδώ»

Μη μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή του, ο Θοδωρής Φέρρης ευχαρίστησε τον κόσμο από σκηνής.

«Σας ευχαριστώ! Παιδιά, σας αγαπώ πάρα πολύ! Τραγουδάω πολλά χρόνια και έφτασα εδώ που είμαι σήμερα χάρη σε εσάς. Χωρίς εσάς δε θα ήμουν εδώ που είμαι!», είπε, με το κοινό να τον αποθεώνει και να του χαρίζει ένα από τα πιο δυνατά χειροκροτήματα της βραδιάς.

Ο Θοδωρής Φέρρης με τη μητέρα του στο πιο γλυκό ντουέτο

Η ατμόσφαιρα στο Κατράκειο ήταν μοναδική, με χιλιάδες θεατές να γίνονται μία παρέα και να ερμηνεύουν μαζί του τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, σε μια συναυλία που είχε έντονο παλμό και πολλές συγκινητικές στιγμές.

Οι δύο διαδοχικές sold out εμφανίσεις στην Αθήνα σηματοδότησαν με τον καλύτερο τρόπο την έναρξη της καλοκαιρινής περιοδείας «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη», η οποία πήρε το όνομά της από το πρόσφατο πλατινένιο άλμπουμ του.

Συγκινήθηκε ο Θοδωρής Φέρρης: «Χωρίς εσάς δε θα ήμουν εδώ»

Το μουσικό ταξίδι του Θοδωρή Φέρρη συνεχίζεται σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, με στάσεις σε μεγάλα θέατρα και στάδια έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια και τη στενή σχέση που διατηρεί με το κοινό του.

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