Τούνη: Με μαύρο μπικίνι στην αγκαλιά του συντρόφου της στις Μαλδίβες

Ξέγνοιαστες στιγμές και με τον μικρό Πάρη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε φωτογραφίες από τις διακοπές της στις Μαλδίβες, όπου γιορτάζει τα 33α γενέθλιά της.
  • Ποζάρει με μαύρο μπικίνι στην αγκαλιά του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.
  • Στιγμιότυπα περιλαμβάνουν τον σύντροφό της στην άμμο και τον γιο της, Πάρη, δίπλα στη θάλασσα.
  • Η influencer απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης και οικογενειακής ευτυχίας, μοιράζοντας συχνά αναρτήσεις στα social media.

Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στις εξωτικές Μαλδίβες μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους ακόμη μία ματιά στις ξέγνοιαστες στιγμές που απολαμβάνει με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Η...ηλιαχτίδα στη ζωή της Ιωάννας Τούνη!

Τούνη: Με μαύρο μπικίνι στην αγκαλιά του συντρόφου της στις Μαλδίβες

Στην κεντρική φωτογραφία, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας ποζάρει με μαύρο μπικίνι στην αγκαλιά του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, με τους δυο τους να χαμογελούν μπροστά στα εντυπωσιακά γαλαζοπράσινα νερά της θάλασσας.

Ιωάννα Τούνη σε Δημήτρη Σπυριδωνίδη: «Στον αφρό σε έχω, αγάπη»

Τούνη: Με μαύρο μπικίνι στην αγκαλιά του συντρόφου της στις Μαλδίβες

Στο ίδιο κολάζ, η Ιωάννα Τούνη συμπεριέλαβε ακόμη δύο στιγμιότυπα από την παραλία. Στο ένα, ο σύντροφός της απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στην άμμο, ενώ στο άλλο ο μικρός Πάρης κάνει τη βόλτα του δίπλα στη θάλασσα, απολαμβάνοντας το εξωτικό τοπίο.

Ιωάννα Τούνη: «Δε χρειάζεται να τα έχεις όλα λυμένα»

Τούνη: Με μαύρο μπικίνι στην αγκαλιά του συντρόφου της στις Μαλδίβες

Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται αυτές τις ημέρες στις Μαλδίβες, έχοντας επιλέξει έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό προορισμό για να γιορτάσει τα 33α γενέθλιά της. Στο ταξίδι της βρίσκεται και ο γιος της, Πάρης, με την ίδια να δείχνει μέσα από τις αναρτήσεις της πόσο όμορφα περνούν όλοι μαζί.

Ιωάννα Τούνη: Ρομαντικές στιγμές στις Μαλδίβες με τον σύντροφό της

Η γνωστή influencer έχει αφήσει για λίγο πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης και ανεμελιάς, με τις Μαλδίβες να αποτελούν το ιδανικό σκηνικό για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Μέσα από τα social media, μάλιστα, φροντίζει να μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους, με τις νέες φωτογραφίες από την παραλία να ξεχωρίζουν για το καλοκαιρινό και οικογενειακό τους κλίμα.

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ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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