Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στις εξωτικές Μαλδίβες μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη το πρωί του Σαββάτου 15 Αυγούστου, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους ακόμη μία ματιά στις ξέγνοιαστες στιγμές που απολαμβάνει με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Στην κεντρική φωτογραφία, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας ποζάρει με μαύρο μπικίνι στην αγκαλιά του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, με τους δυο τους να χαμογελούν μπροστά στα εντυπωσιακά γαλαζοπράσινα νερά της θάλασσας.

Στο ίδιο κολάζ, η Ιωάννα Τούνη συμπεριέλαβε ακόμη δύο στιγμιότυπα από την παραλία. Στο ένα, ο σύντροφός της απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στην άμμο, ενώ στο άλλο ο μικρός Πάρης κάνει τη βόλτα του δίπλα στη θάλασσα, απολαμβάνοντας το εξωτικό τοπίο.

Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται αυτές τις ημέρες στις Μαλδίβες, έχοντας επιλέξει έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό προορισμό για να γιορτάσει τα 33α γενέθλιά της. Στο ταξίδι της βρίσκεται και ο γιος της, Πάρης, με την ίδια να δείχνει μέσα από τις αναρτήσεις της πόσο όμορφα περνούν όλοι μαζί.

Η γνωστή influencer έχει αφήσει για λίγο πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης και ανεμελιάς, με τις Μαλδίβες να αποτελούν το ιδανικό σκηνικό για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Μέσα από τα social media, μάλιστα, φροντίζει να μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους, με τις νέες φωτογραφίες από την παραλία να ξεχωρίζουν για το καλοκαιρινό και οικογενειακό τους κλίμα.