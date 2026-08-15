Τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν να έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους από τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη έβαλε ο Χρήστος Μάστορας, δίνοντας τη δική του ξεκάθαρη απάντηση για όσα έχουν γραφτεί το τελευταίο διάστημα.

Οι φήμες περί κρίσης στη σχέση του τραγουδιστή με τη σύντροφό του είχαν ενταθεί, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο ακόμη και για οριστικό χωρισμό. Ο ίδιος, όμως, φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Μιλώντας αποκλειστικά στη Realnews και τη δημοσιογράφο Νίκη Κώτσου, ο Χρήστος Μάστορας διέψευσε κατηγορηματικά τα σχετικά δημοσιεύματα και εξέφρασε παράλληλα τον προβληματισμό του για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται ορισμένες ειδήσεις.

«Με όλο τον σεβασμό στους ανθρώπους που κάνουν ρεπορτάζ και βιοπορίζονται από την επικαιρότητα, στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένα θέμα… Ο κόσμος γύρω μας έχει αληθινά προβλήματα και, κάθε φορά που βλέπω τέτοιου είδους τίτλους, σκέφτομαι πόσο οργίζεται που κανείς δεν ασχολείται με τη λύση τους. Λυπάμαι που αντί να εμπνέουμε τους νέους και να τους γεμίζουμε με ελπίδα, κάποιες φορές ένα μικρό κομμάτι των sites τούς γεμίζει παραπληροφόρηση.

Οι άνθρωποι θέλουν το οξυγόνο, μέσω της τέχνης, της επιστήμης και των γραμμάτων. Ελπίζω σε έναν κόσμο με περισσότερη έμπνευση και λιγότερο clickbait».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έχουν πραγματοποιήσει κοινές εμφανίσεις στην Πάρο, όπου βρίσκονται το τελευταίο διάστημα. Οι κοινές τους στιγμές έρχονται να ενισχύσουν όσα ανέφερε ο τραγουδιστής και να βάλουν τέλος στα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει για την προσωπική τους ζωή.