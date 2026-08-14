Σε απόλυτα καλοκαιρινούς ρυθμούς κινείται η Ιωάννα Μπούκη, η οποία δεν σταματά να μοιράζεται με τους ακολούθους της όμορφες στιγμές από τις καλοκαιρινές της αποδράσεις.

Η εντυπωσιακή σύζυγος του Αντώνη Σρόιτερ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από νέες φωτογραφίες κατευθείαν από την παραλία. Φορώντας ένα chic μαύρο μπικίνι, πόζαρε χαμογελαστή πάνω στην αμμουδιά, με φόντο τα κρυστάλλινα νερά και τα σκάφη που ήταν αγκυροβολημένα στα ανοιχτά.

Ιωάννα Μπούκη: Ανέβασε τη θερμοκρασία με μαύρο μπικίνι

Ωστόσο, η αψεγάδιαστη σιλουέτα της ήταν αυτή που τράβηξε τα βλέμματα των λουόμενων. Στη λεζάντα που συνόδευσε το post της, έστειλε το δικό της θετικό μήνυμα γράφοντας: «Beach more, worry less!» («Περισσότερη θάλασσα, λιγότερο άγχος!»), προσθέτοντας τα απαραίτητα καλοκαιρινά emoji.

Αυτές τις ημέρες του Αυγούστου, η Ιωάννα Σρόιτερ και ο γνωστός δημοσιογράφος απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα, φορτίζοντας τις μπαταρίες τους μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Η ανάρτηση της συζύγου του Αντώνη Σρόιτερ

Το αγαπημένο ζευγάρι, που έχει δημιουργήσει μια πολύ όμορφη οικογένεια έχοντας αποκτήσει δύο κόρες, προτιμά να κρατά χαμηλό προφίλ και να προστατεύει την ιδιωτική του ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας. Παραταύτα, η Ιωάννα Σρόιτερ επιλέγει πυκνά συχνά να χαρίζει στους followers της μικρές, αυθεντικές πινελιές από την καθημερινότητα και τα ταξίδια τους.