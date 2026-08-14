Ιωάννης Παπαζήσης: Οι εντυπωσιακές εικόνες από το ταξίδι του στην Ελβετία

Η συγκινητική αναφορά του ηθοποιού στον παππού του

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Ένα από τα βίντεο που πόσταρε ο Ιωάννης Παπαζήσης από τις διακοπές του στην Ελβετία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ιωάννης Παπαζήσης επέλεξε να περάσει τις διακοπές του στην Ελβετία αντί για το ελληνικό καλοκαίρι.
  • Μοιράστηκε εντυπωσιακές φωτογραφίες από το ταξίδι του στο Instagram, αποτυπώνοντας τη φυσική ομορφιά της περιοχής.
  • Στην ανάρτησή του, αναφέρθηκε στον παππού του, από τον οποίο πήρε το όνομά του, και μοιράστηκε σοφά λόγια που του είχε πει.
  • Εξήγησε την έννοια των δύο ανθρώπων που ζουν μέσα μας, όπως του είχε πει ο παππούς του.
  • Ευχήθηκε «Καλό Δεκαπενταύγουστο σε όλους» και μοιράστηκε τις γλυκές αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία.

Ο Ιωάννης Παπαζήσης είπε «όχι» στο ελληνικό καλοκαίρι, απολαμβάνοντας εναλλακτικές διακοπές στην Ελβετία.

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Ο γνωστός ηθοποιός έδωσε στους διαδικτυακούς του φίλους μια γενναία δόση από το νέο του ταξίδι. Μέσα από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε στο Instagram, αποτύπωσε τον απέραντο φυσικό πλούτο, με τον ίδιο να μην κρύβει τη χαρά του που αντίκρισε αυτές τις εικόνες!

Ιωάννης Παπαζήσης: Οι φωτογραφίες από την Ελβετία και η σπάνια αναφορά στον παππού του

Ιωάννης Παπαζήσης: Οι φωτογραφίες από την Ελβετία και η σπάνια αναφορά στον παππού του

Ιωάννης Παπαζήσης: Οι φωτογραφίες από την Ελβετία και η σπάνια αναφορά στον παππού του

Ο ίδιος συνόδευσε την ανάρτησή του με μια σπάνια αναφορά στον παππού του, από τον οποίο πήρε το όνομά του. Συγκεκριμένα, θυμήθηκε μερικά σοφά λόγια που του έλεγε όταν ήταν μικρός κι έχουν χαραχθεί στη μνήμη του.

«Ένας από τους ανθρώπους που αγκάλιασαν τα παιδικά μου χρόνια ήταν ο μπάρμπα Γιάννης… ο παππούς μου», έγραψε, εξηγώντας πως εκείνος συνήθιζε να του λέει ότι μέσα μας «ζουν δύο άνθρωποι».

Στη συνέχεια περιέγραψε πως, σύμφωνα με τα λόγια του παππού του, ο ένας μάς κρατά με τα πόδια στη γη και μας οδηγεί στους δρόμους που πρέπει να βαδίσουμε, ενώ ο άλλος κρατά το μυαλό και την ψυχή μας και μας οδηγεί προς το «απέραντο», εκεί όπου ανακαλύπτουμε τον σκοπό της ύπαρξης και του προσωπικού μας ταξιδιού.

Ο Ιωάννης Παπαζήσης ολοκλήρωσε το post του ευχόμενος «Καλό Δεκαπενταύγουστο σε όλους». Το ταξίδι του αυτό τού άφησε μια πολύ γλυκιά γεύση, καθώς του ξύπνησε αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία κοντά σε έναν άνθρωπο που αγάπησε και δίπλα του διδάχθηκε πολλά για τη ζωή.

 

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