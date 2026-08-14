Ένα από τα βίντεο που πόσταρε ο Ιωάννης Παπαζήσης από τις διακοπές του στην Ελβετία

Ο Ιωάννης Παπαζήσης είπε «όχι» στο ελληνικό καλοκαίρι, απολαμβάνοντας εναλλακτικές διακοπές στην Ελβετία.

Ο γνωστός ηθοποιός έδωσε στους διαδικτυακούς του φίλους μια γενναία δόση από το νέο του ταξίδι. Μέσα από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε στο Instagram, αποτύπωσε τον απέραντο φυσικό πλούτο, με τον ίδιο να μην κρύβει τη χαρά του που αντίκρισε αυτές τις εικόνες!

Ιωάννης Παπαζήσης: Οι φωτογραφίες από την Ελβετία και η σπάνια αναφορά στον παππού του

Ο ίδιος συνόδευσε την ανάρτησή του με μια σπάνια αναφορά στον παππού του, από τον οποίο πήρε το όνομά του. Συγκεκριμένα, θυμήθηκε μερικά σοφά λόγια που του έλεγε όταν ήταν μικρός κι έχουν χαραχθεί στη μνήμη του.

«Ένας από τους ανθρώπους που αγκάλιασαν τα παιδικά μου χρόνια ήταν ο μπάρμπα Γιάννης… ο παππούς μου», έγραψε, εξηγώντας πως εκείνος συνήθιζε να του λέει ότι μέσα μας «ζουν δύο άνθρωποι».

Στη συνέχεια περιέγραψε πως, σύμφωνα με τα λόγια του παππού του, ο ένας μάς κρατά με τα πόδια στη γη και μας οδηγεί στους δρόμους που πρέπει να βαδίσουμε, ενώ ο άλλος κρατά το μυαλό και την ψυχή μας και μας οδηγεί προς το «απέραντο», εκεί όπου ανακαλύπτουμε τον σκοπό της ύπαρξης και του προσωπικού μας ταξιδιού.

Ο Ιωάννης Παπαζήσης ολοκλήρωσε το post του ευχόμενος «Καλό Δεκαπενταύγουστο σε όλους». Το ταξίδι του αυτό τού άφησε μια πολύ γλυκιά γεύση, καθώς του ξύπνησε αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία κοντά σε έναν άνθρωπο που αγάπησε και δίπλα του διδάχθηκε πολλά για τη ζωή.