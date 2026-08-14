Γνώρισε τεράστια επιτυχία ως μέλος των Take That στα μέσα της δεκαετίας του '90, όπως έκανε και στη συνέχεια ως σόλο καλλιτέχνης.

Ο λόγος για τον Ρόμπι Γουίλιαμς, που αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε πρόσφατα με αυτισμό. Μιλώντας δημόσια για μια εξέλιξη που, όπως είπε, του έδωσε απαντήσεις για πτυχές της συμπεριφοράς του. Ο 52χρονος τραγουδιστής έκανε τις δηλώσεις του κατά την παρουσίαση της φθινοπωρινής/χειμερινής συλλογής της μάρκας ρούχων του, Hopeium's at Flannels.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς εμφανίστηκε στον τελικό του φετινού Μουντιάλ /Φωτογραφία AP Images/Ashley Landis

Ο καλλιτέχνης, που έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τη ΔΕΠΥ και το σύνδρομο Τουρέτ, προσέγγισε τη νέα διάγνωση με αυτοσαρκασμό. «Έχω ΔΕΠΥ και μόλις έμαθα ότι έχω και λίγο αυτισμό, κάτι που πραγματικά γαμ@@@@@ αγαπώ, γιατί εξηγεί τόσα πολλά», είπε ο Γουίλιαμς και συνέχισε: «Είναι το άλλοθί μου για να βγαίνω από τη δύσκολη θέση και για όλες τις περίεργες μ@λ@κ@@ς που κάνω, λέω απλώς: “Συγγνώμη, είμαι αυτιστικός”».

Ρόμπι Γουίλιαμς και ΔΕΠΥ: πώς περιγράφει τη συγκέντρωση

Στις ίδιες δηλώσεις, ο Ρόμπι αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο βιώνει τη ΔΕΠΥ στην καθημερινότητά του. Όπως εξήγησε, μπορεί να αφοσιωθεί πλήρως σε κάτι που τον ενδιαφέρει, αλλά δυσκολεύεται να διατηρήσει την ίδια συγκέντρωση σε οτιδήποτε άλλο.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς με τη σύζυγό του Άιντα Φιλντ /Φωτογραφία AP Images/Scott A Garfitt

«Με τη ΔΕΠΥ μπορείς να συγκεντρωθείς απόλυτα και ολοκληρωτικά σε κάτι, αλλά με οτιδήποτε άλλο απλώς δεν μπορείς να το κάνεις. Ρωτήστε τα παιδιά μου» είπε.

Πρόσθεσε ότι χρησιμοποιεί τη δημιουργικότητα ως εργαλείο για να διοχετεύει τη σκέψη του και να απομακρύνεται από τον φόβο και την εσωτερική ένταση. «Αυτό με το οποίο έχω απόλυτη κι ολοκληρωτική εμμονή είναι να δημιουργώ εικόνες και να φτιάχνω αστεία πράγματα. Όταν δημιουργώ εικόνες κι αστεία πράγματα, δε σκέφτομαι εμένα, γιατί ο εγκέφαλός μου είναι απίστευτα δημιουργικός και μπορεί να είναι δημιουργικός με οτιδήποτε στον κόσμο για το οποίο πανικοβάλλεσαι ή φοβάσαι», ανέφερε.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς νεαρός το 1999 στα MTV Movie Awards /Φωτογραφία AP Images/VICTORIA AROCHO

Οι παρεμβατικές σκέψεις και το σύνδρομο Τουρέτ

Ο πρώην τραγουδιστής των Take That στάθηκε και στις παρεμβατικές σκέψεις που, όπως έχει πει κι άλλες φορές, επηρεάζουν την καθημερινότητά του.

Περιέγραψε μάλιστα ένα πρόσφατο παράδειγμα από ταξίδι του με αεροπλάνο: «Για παράδειγμα, είμαι τόσο τρελός, που πρόσφατα καθόμουν σε ένα αεροπλάνο και σκέφτηκα “τι θα γινόταν αν μπορούσα να έχω τηλεκινητικές δυνάμεις κι οι παρεμβατικές σκέψεις μου έλεγαν στο αεροπλάνο να συντριβεί”. Αυτό είναι το επίπεδο της τρέλας, το οποίο αντιμετωπίζω. Είναι καλύτερο να εκπαιδεύω τον εγκέφαλό μου να κάνει κάτι καλύτερο από το να ανησυχώ ότι έχω υπερφυσικές δυνάμεις κι ότι θα ρίξω ένα αεροπλάνο».

Η νέα του αποκάλυψη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δημόσιων παρεμβάσεων για την υγεία και την καθημερινότητά του, με τον ίδιο να περιγράφει ανοιχτά τι αντιμετωπίζει και πώς προσπαθεί να το διαχειριστεί.