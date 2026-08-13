Δείτε το πρώτο teaser για το Στούντιο 4 με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο

Μια μικρή παύση από τους έντονους επαγγελματικούς ρυθμούς έχει κάνει αυτές τις ημέρες η Κατερίνα Καραβάτου, επιλέγοντας να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της και να απολαύσει στιγμές ηρεμίας και ξεκούρασης.

Η παρουσιάστρια, λίγο πριν επιστρέψει στις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις, μοιράζεται μέσα από το Instagram εικόνες από την καλοκαιρινή της απόδραση, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από την πιο χαλαρή πλευρά της καθημερινότητάς της.

Στη νέα της ανάρτηση, η Κατερίνα Καραβάτου εμφανίζεται ιδιαίτερα φυσική και ανέμελη, χωρίς ίχνος μακιγιάζ και με ένα χαμόγελο που αποτυπώνει απόλυτα τη διάθεσή της. Μακριά από τα φώτα του στούντιο και το απαιτητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα, απολαμβάνει τις απλές στιγμές και αφήνεται σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο αποκλειστικά στην ευεξία.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, καταγράφονται διαφορετικές πτυχές της απόδρασής της. Yoga, περιποίηση, ξεκούραση και σάουνα φαίνεται πως είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις ημέρες της, με την παρουσιάστρια να βρίσκει τον χρόνο που χρειάζεται για να αποφορτιστεί και να γεμίσει τις μπαταρίες της.

Ιδιαίτερη θέση στις φωτογραφίες έχει και η ισορροπημένη διατροφή. Ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και μέλι αποτελεί μία από τις επιλογές της, ενώ το σκηνικό γύρω της δημιουργεί μια ατμόσφαιρα απόλυτης ηρεμίας. Οι πέτρινες επιφάνειες και το φυσικό περιβάλλον συμπληρώνουν το σκηνικό μιας απόδρασης που μοιάζει να έχει ως βασικό στόχο την ξεκούραση σώματος και πνεύματος.

Η Κατερίνα Καραβάτου χωρίς φίλτρα

Αυτό που ξεχωρίζει στις συγκεκριμένες εικόνες είναι η ανεπιτήδευτη εμφάνισή της. Χωρίς έντονο μακιγιάζ, χωρίς τηλεοπτικό styling και μακριά από τις απαιτήσεις μιας επαγγελματικής φωτογράφισης, η Κατερίνα Καραβάτου δείχνει τον πιο φυσικό της εαυτό.

Η παρουσιάστρια φαίνεται να απολαμβάνει πραγματικά την ηρεμία των διακοπών της, πριν επιστρέψει και πάλι στην καθημερινότητα και στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η ίδια αναμένεται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη τον Σεπτέμβριο, αναλαμβάνοντας μαζί με τον Χρήστο Φερεντίνο την παρουσίαση της εκπομπής «ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4». Μέχρι τότε, φαίνεται πως έχει επιλέξει να κρατήσει χαμηλούς ρυθμούς και να απολαύσει όσο περισσότερο μπορεί το καλοκαίρι της.