Κατερίνα Καραβάτου: Χωρίς μακιγιάζ στις διακοπές της – Οι στιγμές χαλάρωσης

Yoga, σάουνα και στιγμές ευεξίας στις καλοκαιρινές της διακοπές

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καραβάτου απολαμβάνει διακοπές χωρίς μακιγιάζ, μοιράζοντας στιγμές χαλάρωσης στο Instagram.
  • Η παρουσιάστρια αφιερώνει χρόνο στην ευεξία με yoga, περιποίηση και ισορροπημένη διατροφή.
  • Οι φωτογραφίες της αποτυπώνουν τη φυσική της ομορφιά και την ηρεμία μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις.
  • Αναμένεται να επιστρέψει στην τηλεόραση τον Σεπτέμβριο με τον Χρήστο Φερεντίνο στην εκπομπή "ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4".
  • Η Κατερίνα επιλέγει να κρατήσει χαμηλούς ρυθμούς και να απολαύσει το καλοκαίρι της.

Μια μικρή παύση από τους έντονους επαγγελματικούς ρυθμούς έχει κάνει αυτές τις ημέρες η Κατερίνα Καραβάτου, επιλέγοντας να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της και να απολαύσει στιγμές ηρεμίας και ξεκούρασης.

Η παρουσιάστρια, λίγο πριν επιστρέψει στις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις, μοιράζεται μέσα από το Instagram εικόνες από την καλοκαιρινή της απόδραση, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από την πιο χαλαρή πλευρά της καθημερινότητάς της.

Η Κατερίνα Καραβάτου συγκινεί: «Κάθε χρονιά περιμένω αυτήν τη στιγμή»

Στη νέα της ανάρτηση, η Κατερίνα Καραβάτου εμφανίζεται ιδιαίτερα φυσική και ανέμελη, χωρίς ίχνος μακιγιάζ και με ένα χαμόγελο που αποτυπώνει απόλυτα τη διάθεσή της. Μακριά από τα φώτα του στούντιο και το απαιτητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα, απολαμβάνει τις απλές στιγμές και αφήνεται σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο αποκλειστικά στην ευεξία.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, καταγράφονται διαφορετικές πτυχές της απόδρασής της. Yoga, περιποίηση, ξεκούραση και σάουνα φαίνεται πως είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις ημέρες της, με την παρουσιάστρια να βρίσκει τον χρόνο που χρειάζεται για να αποφορτιστεί και να γεμίσει τις μπαταρίες της.

 

Ιδιαίτερη θέση στις φωτογραφίες έχει και η ισορροπημένη διατροφή. Ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και μέλι αποτελεί μία από τις επιλογές της, ενώ το σκηνικό γύρω της δημιουργεί μια ατμόσφαιρα απόλυτης ηρεμίας. Οι πέτρινες επιφάνειες και το φυσικό περιβάλλον συμπληρώνουν το σκηνικό μιας απόδρασης που μοιάζει να έχει ως βασικό στόχο την ξεκούραση σώματος και πνεύματος.

Η Κατερίνα Καραβάτου χωρίς φίλτρα

Αυτό που ξεχωρίζει στις συγκεκριμένες εικόνες είναι η ανεπιτήδευτη εμφάνισή της. Χωρίς έντονο μακιγιάζ, χωρίς τηλεοπτικό styling και μακριά από τις απαιτήσεις μιας επαγγελματικής φωτογράφισης, η Κατερίνα Καραβάτου δείχνει τον πιο φυσικό της εαυτό.

Η παρουσιάστρια φαίνεται να απολαμβάνει πραγματικά την ηρεμία των διακοπών της, πριν επιστρέψει και πάλι στην καθημερινότητα και στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Στούντιο 4: Η επίσημη ανακοίνωση και το trailer με Καραβάτου & Φερεντίνο

Η ίδια αναμένεται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη τον Σεπτέμβριο, αναλαμβάνοντας μαζί με τον Χρήστο Φερεντίνο την παρουσίαση της εκπομπής «ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4». Μέχρι τότε, φαίνεται πως έχει επιλέξει να κρατήσει χαμηλούς ρυθμούς και να απολαύσει όσο περισσότερο μπορεί το καλοκαίρι της.

 

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