Φωτιά Στο Μενίδι

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στο Μενίδι, κοντά στο στρατόπεδο Καποτά.

Εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής, για να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Για τη φωτιά, κινητοποιήθηκαν 73 πυροσβέστες με 3 ομαδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα,

ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση επί της Λεωφόρου Πάρνηθος, στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 73 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 25 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026



Κατόπιν της αμεσης κινητοποίησης των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά κατασβέστηκε.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Λόγω της πυρκαγιάς η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πάρνηθος, ωστόσο πλέον η κίνηση διεξάγεται κανονικά.