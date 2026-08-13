Φωτιά Στο Μενίδι

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στο Μενίδι, κοντά στο στρατόπεδο Καποτά.
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Εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής, για να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή του #Στρατοπέδου_Καποτά #Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Για τη φωτιά, κινητοποιήθηκαν 73 πυροσβέστες με 3 ομαδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα,
ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση επί της Λεωφόρου Πάρνηθος, στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 73 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 25 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026
Κατόπιν της αμεσης κινητοποίησης των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά κατασβέστηκε.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
Λόγω της πυρκαγιάς η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πάρνηθος, ωστόσο πλέον η κίνηση διεξάγεται κανονικά.
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