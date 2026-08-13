Αντιμετωπίστηκε η φωτιά στο Μενίδι κοντά στο στρατόπεδο Καποτά

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Πρώτη Δημοσίευση: 13.08.26, 19:20
Φωτιά Στο Μενίδι
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στο Μενίδι, κοντά στο στρατόπεδο Καποτά.
  • Εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα.
  • 73 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση.
  • Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα με τη βοήθεια 2 ελικοπτέρων.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τις αιτίες της πυρκαγιάς.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στο Μενίδι, κοντά στο στρατόπεδο Καποτά.

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Εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής, για να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Για τη φωτιά, κινητοποιήθηκαν 73 πυροσβέστες με 3 ομαδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα,
ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα.


Κατόπιν της αμεσης κινητοποίησης των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά κατασβέστηκε. 

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Λόγω της πυρκαγιάς η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πάρνηθος, ωστόσο πλέον η κίνηση διεξάγεται κανονικά.

 

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