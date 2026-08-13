Κιάτο: 40χρονος παραπάτησε στο μπαλκόνι και σκοτώθηκε

Μοιραία η πτώση το κενό

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Κιάτο: 40χρονος Έπεσε Από Μπαλκόνι Και Σκοτώθηκε
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγικός θάνατος 40χρονου στο Κιάτο από πτώση από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου.
  • Ο άνδρας έχασε την ισορροπία του στο σημείο όπου ενώνονται τα κάγκελα του μπαλκονιού.
  • Η πτώση αποδείχθηκε μοιραία, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του.
  • Αστυνομικές δυνάμεις ερεύνησαν το περιστατικό, αποκλείοντας εγκληματική ενέργεια.
  • Η προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 40χρονος στο Κιάτο χθες το βράδυ, όταν έπεσε από το μπαλκόνι δευτέρου ορόφου στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως. 

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Σύμφωνα με το korinthostv.gr ο άνδρας βρισκόταν στη γωνία του μπαλκονιού, στο σημείου, όπου ενώνονται τα κάγκελα. Ξαφνικά έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό. 

Η πτώση ήταν μοιραία, με τον 40χρονο να υποκύπτει στα τραύματά του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. 

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Οι Αρχές αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με βάση τις πρώτες πληροφορίες. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων.

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