Κιάτο: 40χρονος Έπεσε Από Μπαλκόνι Και Σκοτώθηκε

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 40χρονος στο Κιάτο χθες το βράδυ, όταν έπεσε από το μπαλκόνι δευτέρου ορόφου στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr ο άνδρας βρισκόταν στη γωνία του μπαλκονιού, στο σημείου, όπου ενώνονται τα κάγκελα. Ξαφνικά έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό.
Η πτώση ήταν μοιραία, με τον 40χρονο να υποκύπτει στα τραύματά του. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
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Οι Αρχές αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με βάση τις πρώτες πληροφορίες. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.